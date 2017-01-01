Судьбу не поменять

Судьбу не поменятьВсем привет
Хотела я вам рассказать историю про двоюродной сестры подруги
История не страшная но я расскажу...начну с ее слов
Был вторник все сели за стол кушать и позвали мою двоюродную сестру (маляк) но когда мама и ее брат пришли в комнату маляк рисовала на стенке гроб и когда мама пришла она была в ужасе и маляк ей сказала мама я завтра умру...и мама она начала плакать на второй день маляк пошла в школу и к автобусу под шины упал ее пенал и водитель сказал поднять и он подождет но когда она нагнулась автобус задавил ей голову и к сожаленью у мамы на глазах.
Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33 by •arishka•Просмотров: 51Комментарии: 0
Ключевые слова: авторская история смерть рисунок автобус