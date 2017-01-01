Судьбу не поменять

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:33

•arishka• Просмотров: 51 Комментарии: 0 -3 Сегодня, 10:33 by

Всем приветХотела я вам рассказать историю про двоюродной сестры подругиИстория не страшная но я расскажу...начну с ее словБыл вторник все сели за стол кушать и позвали мою двоюродную сестру (маляк) но когда мама и ее брат пришли в комнату маляк рисовала на стенке гроб и когда мама пришла она была в ужасе и маляк ей сказала мама я завтра умру...и мама она начала плакать на второй день маляк пошла в школу и к автобусу под шины упал ее пенал и водитель сказал поднять и он подождет но когда она нагнулась автобус задавил ей голову и к сожаленью у мамы на глазах.

Ключевые слова: авторская история смерть рисунок автобус

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