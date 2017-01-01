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Дурдом

Судьбу не поменять

Всем привет
Хотела я вам рассказать историю про двоюродной сестры подруги
История не страшная но я расскажу...начну с ее слов

Был вторник все сели за стол кушать и позвали мою двоюродную сестру (маляк) но когда мама и ее брат пришли в комнату маляк рисовала на стенке гроб и когда мама пришла она была в ужасе и маляк ей сказала мама я завтра умру...и мама она начала плакать на второй день маляк пошла в школу и к автобусу под шины упал ее пенал и водитель сказал поднять и он подождет но когда она нагнулась автобус задавил ей голову и к сожаленью у мамы на глазах.

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33 by •arishka•Просмотров: 51Комментарии: 0
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Ключевые слова: авторская история смерть рисунок автобус

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