Terraria: Оно преследует меня. Часть 2

Документ:#257 дело#680

Blatkan

Ты скоро узнаешь...

Не стоит этого делать...

Просто... УМРИ!!!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:30

Причина: Изменён раздел.

Alykrin Просмотров: 31 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 11:30 by

Думая, как он это сделал, я вспомнил такой тип игроков. Свернув игру и сказав ему следить за ним, я быстро пролистнул по папкам с делами. И... вдруг я его нашёл и проверил списки и дела. Найдя того самого (blatkan), я открыл текстовый документ. И то, что я увидел на экране, повергло меня в шок. Помня, что составлял дело, я увидел лишь несколько строчек...Когда я это прочитал, я был чуть ли не в предсмертном состоянии. Я еле дошёл до шкафа с аптечкой и принял успокоительное. Я пошёл домой.Он: - Ты куда?Я: - Домой... Что-то мне плохо.Он: - Я тебя провожу, вдруг помрёшь по дороге домой.Я: - Ладно.И мы уже дошли до дома. Мы попрощались, и я пошёл спать.Вдруг мне кто-то позвонил посреди ночи. Не видя номера, я поднял трубку, и тут же её кто-то бросил. Думаю, добром это не закончится...Продолжение следует.... Если смогу...

Ключевые слова: Blatkan документ компьютер авторская история

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