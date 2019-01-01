Terraria: Оно преследует меня. Часть 2

Terraria: Оно преследует меня. Часть 2Думая, как он это сделал, я вспомнил такой тип игроков. Свернув игру и сказав ему следить за ним, я быстро пролистнул по папкам с делами. И... вдруг я его нашёл и проверил списки и дела. Найдя того самого (blatkan), я открыл текстовый документ. И то, что я увидел на экране, повергло меня в шок. Помня, что составлял дело, я увидел лишь несколько строчек...
Документ:#257 дело#680
Blatkan
Ты скоро узнаешь...
Не стоит этого делать...
Просто... УМРИ!!!
Blatkan
Ты скоро узнаешь...
Не стоит этого делать...
Просто... УМРИ!!!
Когда я это прочитал, я был чуть ли не в предсмертном состоянии. Я еле дошёл до шкафа с аптечкой и принял успокоительное. Я пошёл домой.
Он: - Ты куда?
Я: - Домой... Что-то мне плохо.
Он: - Я тебя провожу, вдруг помрёшь по дороге домой.
Я: - Ладно.
И мы уже дошли до дома. Мы попрощались, и я пошёл спать.
Вдруг мне кто-то позвонил посреди ночи. Не видя номера, я поднял трубку, и тут же её кто-то бросил. Думаю, добром это не закончится...
Продолжение следует.... Если смогу...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:30
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 11:30 by AlykrinПросмотров: 31Комментарии: 0
Ключевые слова: Blatkan документ компьютер авторская история