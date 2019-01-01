Улыбающийся

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:34 by

Был жаркий летний день. Двое друзей, Эвери и Джек, решили пойти на ярмарку. Чего там только не было!Ребята веселились уже два часа. Изрядно подустав, они направились домой.— Ну и как тебе? Может, ещё останемся? — спросил Джек.— В следующий раз. А сейчас — домой, — ответила Эвери.Около выхода девушка заметила странную женщину. По виду она была гадалкой, но с растрёпанными волосами и испуганными глазами. Когда друзья проходили мимо неё, женщина вдруг схватила Эвери за руку и проговорила:— Беги!— Не обращай внимания. Пошли, — и Джек потянул растерянную подругу за рукав.Эвери освободилась из рук женщины, и ребята пошли к выходу.— Остерегайся! — ещё раз крикнула вслед гадалка.****Утром Эвери снова вспомнила ту женщину. Что-то девушку тревожило. Она с Джеком снова пошла на ярмарку, в надежде увидеть гадалку снова.Они уже были у входа, когда Джек спросил:— Ну что, куда пойдём? Мы ещё не всё попробовали. А может…Но Эвери его уже не слушала. Она взглядом искала гадалку.— Ты иди, я потом присоединюсь, — сказала девушка.Джек лишь пожал плечами, и на том разошлись.Эвери пошла в сторону палаток, возле которых была та женщина. Она бродила в поисках, как вдруг раздался чей-то крик. Девушка побежала в сторону шума.Вокруг уже собралась толпа, которую отгоняли охранники и несколько полицейских.— Отойдите дальше! Это место преступления! — кричали они.Эвери протиснулась вперёд. Она увидела плачущую женщину, которая, очевидно, и кричала. А в центре картины труп… той самой гадалки. С ножом в горле. Эвери не знала, что и думать. Связано ли это с тем, что гадалка ей вчера сказала? Или нет? Вдруг она приметила какую-то фигуру в тёмном и в… маске? На плечо легла чья-то рука. Джек.— Идём отсюда, — тихо проговорил он.Эвери ничего не сказала, лишь послушно пошла за Джеком к выходу, но перед этим ещё раз обернулась. Никакой фигуры не было.Тут-то всё и началось.***В эту ночь Эвери долго не могла уснуть. Уже почти погрузившись в сон, она услышала за дверью звук, похожий на цокот когтей по паркету. В дверь в комнату что-то начало скрестись. Но звук был тихий, и девушка не придала этому значения, сославшись на полусонное состояние.Утром она уже забыла о событиях прошедшей ночи. Но у Эвери было странное предчувствие. Выходя из комнаты, она заметила, что наружная сторона двери покрыта царапинами. Тут девушка задумалась, а был ли это сон? Она также присмотрелась и увидела среди всего какой-то выцарапанный символ, но его было довольно трудно различить. «Хмм… Что он означает?», — промелькнуло в голове. Но у Эвери не было времени на размышления, т.к. собиралась встретиться с Джеком. Эвери не хотела ничего говорить другу, пока сама не разберётся.Придя домой, Эвери не обнаружила пока ничего необычного, по крайней мере, нового.****Она проснулась среди ночи из-за странных звуков. На этот раз была уверенна, что не спит. За дверью слышались чьи-то шаги. Кто-то был в квартире, но… Эвери жила-то одна. Сердце ушло в пятки, когда повернулась ручка двери в комнату. Повеяло холодом. Девушка старалась не подавать виду, пока этот некто прошёл по комнате и начал что-то искать. Вот, наконец, раздался звук закрывающейся двери. Шаги продолжались ещё минут пять, и потом всё стихло. Эвери стало не по себе, но она всё же погрузилась в сон.Утром девушка проснулась, вспоминая прошедшую ночь. Странно, всё на месте… Кто же это был? Как он попал и чего хотел? Девушка в задумчивости побрела в ванную и… ужаснулась. На зеркале красовался нарисованный её помадой странный символ. Эвери не стала долго думать и поспешила оттереть его, предварительно зарисовав. Ей показалось, или она видела его раньше? Девушка поспешила к двери в комнату. Так и есть. Один и тот же символ. Она быстро оделась и направилась к Джеку.– Я, кажется, знаю, что это, — сказал парень, рассматривая протянутый листок. — Ну или могу узнать. Но мне нужно время.– Хорошо, я зайду завтра.– А откуда ты взяла этот символ?– Наткнулась, стало интересно, - коротко ответила Эвери.Она была рада, что Джек не стал расспрашивать, попрощалась и ушла.Уже сидя на кухне и ужиная, Эвери почувствовала неладное. Огляделась. Действительно, с подставки пропал один из ножей. «Хм, наверное, оставила в раковине», - утешала себя девушка.Уже как-то с неохотой она отправилась спать, гадая, что же принесёт ей ночь грядущая.***Эвери уже засыпала, как вдруг услышала звон… стали? Спать уже не хотелось. Внутри всё сжалось. Внезапно раздался жуткий смех, от которого мурашки пошли по коже. Сердце забилось чаще, едва не выпрыгивая из груди. Успокоиться и не подавать виду. Однако было трудно сдерживаться, когда Эвери почувствовала над ухом дыхание… Что-то острое коснулось её щеки… Внезапно всё прекратилось. Какой-то предмет глухо упал на ковёр. Некоторое время Эвери лежала в смятении, потом всё же решилась, рывком встала и в один миг оказалась у выключателя. Щёлк. Ничего. По-прежнему темнота.– Чёрт! — шёпотом выругалась девушка и прислушалась. Вроде тихо.Она нащупала на полке фонарик и включила его. Оглядела комнату. На полу Эвери увидела упавший предмет. Тот самый нож. Комок подступил к горлу.Девушка осторожно вышла из комнаты и направилась вдоль по коридору. Вдруг сзади послышался шёпот… Холодок пробежал по спине. Эвери, не оборачиваясь, рванула к выходу, пулей вылетела из квартиры, закрыв дверь, и помчалась вниз по лестнице. Выбежав на улицу, она остановилась и сделала глубокий вдох. И, как была - в пижаме (благо ночь и никого не было), побежала к Джеку.***Парень спросонья пошёл открывать дверь. Открыв, он увидел на пороге перепуганную подругу. Сон как рукой сняло.– Эвери? Что… Что случилось?Она не нашла что ответить и молча прошла в коридор.Джек приготовил какао, и Эвери, успокоившись, всё ему рассказала. Он её выслушал и вспомнил одну вещь:– Символ! Точно!Он убежал и через пару минут вернулся с ноутбуком.– Информации было очень мало, но всё же общее представление есть, — начал Джек. – В общем, на месте ярмарки была деревенька, и в ней орудовал маньяк, которого прозвали Улыбающийся, из-за его маски. Орудовал он ножом.При этих словах Эвери невольно вспомнила гадалку и нож у себя в комнате.– Ну и это, вроде как, его знак, — закончил Джек.Тут девушка вспомнила слова женщины:– Так вот о чём говорила та гадалка!– Кто? Ах, да… В смысле, бежать из квартиры?Повисла секундная пауза.– Чёрт побери, да, звучит бредово, — согласилась Эвери. – Но я туда ни ногой!Она осталась у Джека, легла на расстеленный диван и вскоре забылась тревожным сном.Утром Эвери долго размышляла. Почему именно она? Почему он не убил её тогда? Были ли другие убийства? Её мысли прервал Джек:– Слушай, я знаю, что ты не хочешь идти туда снова, но… нужно забрать хотя бы вещи…– Согласна, — вздохнув, сказала Эвери.Они вдвоём пошли в её квартиру. Девушка на миг остановилась, собраться духом. Она осторожно прошла в свою комнату. Все фотографии, стоявшие в рамках, были сложены на столе лицом вниз. Что-то там явно происходило, но Эвери подошла к шкафу, быстро собрала вещи и деньги и направилась к выходу. В зеркале шкафа она увидела… ту самую фигуру в тёмном. Это был невысокий человек, весь в чёрной мантии, а на лице маска: белая, с большими овальными глазами и улыбкой от уха до уха. Вдруг кто-то коснулся её плеча…– Тише, это я, — успокоил встрепенувшуюся девушку Джек.– Идём, - и Эвери быстрым шагом направилась к выходу.С этих пор она переехала к Джеку, стараясь забыть обо всём случившемся.Но это было не так просто: в новостях появлялись новые истории убийств Улыбающегося. Эвери повезло, что гадалка её предупредила…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Летний день ярмарка гадалка фигура в тёмном маска символ предупреждение

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