Странный мальчик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

epocht Просмотров: 60 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:33 by

Я возвращалась с работы домой поздним вечером, где-то в районе половины одиннадцатого. Подъезд у меня вполне приличный, есть даже консьержка, но после девяти она уже уходит. Я спокойно поднялась по лестнице и зашла в лифт. Развернувшись, заметила кое-что странное. Прямо на меня, из-за угла возле лестницы, смотрел светленький мальчик. Он был не то чтобы светленький, скорее бледненький. Лицо имело какой-то совсем уж белый оттенок. Черты лица на фоне такой блеклости кожи, напротив, казались чересчур яркими, как у куклы. Глаза слишком черные, а губы слишком красные. В руке он держал странную игрушку, что-то вроде куклы, которая состояла из двух конусов. Один, по всей видимости, являлся головой, а второй, побольше - туловищем. Нормального лица у куклы не было. На верхнюю часть просто были наклеены вырезанные из кусочков ткани фигурки: кружочки - глаза, треугольник - нос, а полукруг – рот.Странно, зачем этому мальчику такая самодельная кукла? Еще более странным мне, правда, показалось, почему мальчик был один в столь позднее время. Я специально подождала немного из любопытства, хотя обычно этого не делаю, а потом уже нажала на кнопку лифта.Двери открылись, я вышла из кабины и направилась к двери. Надо сказать, что, как и в большинстве домов, у нас на этаже стоит одна общая дверь для всех четырех квартир, а потом уже отдельные для каждой квартиры. Так вот, выхожу я из лифта и вижу возле выхода на лестничную площадку того самого мальчика.Я оторопела. Сначала мой мозг просто отказывался принимать эту информацию, а потом начал прикидывать, сколько времени занимает путь до пятнадцатого этажа по лестнице. Все это время я таращилась на мальчика, а он таращился на меня. Не знаю, виновато ли было плохое освещение на этаже или же я лучше смогла разглядеть, но в тот момент я начала понимать, что лицо его уже совсем нереальное, не такое как у человека. Вдруг левый уголок его рта начал так медленно-медленно приподниматься вверх, образуя лукавую улыбку. Далее все произошло очень быстро. Я дернула за ручку двери, и (о, чудо!) она оказалась не заперта. Ворвавшись вовнутрь, я сразу же захлопнула дверь и закрыла ее на внутреннюю задвижку. В это же мгновение я услышала страшный, сильный удар о наружную сторону двери. Трясущимися руками, но так же быстро, я достала ключи из сумки, отворила квартирную дверь, забежала внутрь и заперла на все возможные замки.В ту ночь лишь несколько случайностей спасло мне жизнь. Прежде всего, то, что у нас была прочная входная дверь на 4 квартиры, которая именно в тот вечер почему-то оказалась открыта. Еще мне помогла внутренняя задвижка, которую я успела закрыть, ведь достать ключи из сумки я бы точно не успела.

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