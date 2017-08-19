Звонок в 3:00

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arina Florence Просмотров: 56 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:59 by

Однажды я поздно вечером вернулась домой. День был очень тяжёлый и насыщенный. Я очень устала. Когда я легла, я заснула быстро.Внезапно я проснулась от звонка телефона, лежащего под подушкой. Первым делом взглянула на время. Табло часов показывало 3:00. "Чёрт подери, какого хрена мне необходимо названивать в такое время!?" Тем более номер был засекречен. Я нажала на кнопку "Принять вызов" и решила выкрикнуть несколько "комплиментов" звонящему. Но я не успела сказать ни слова, как в трубке раздалось какое-то шипение, а за ним голос, хрипящий, сиплый и женский: "Хочешь купить желанное за ценное?" Я кричу в ответ: "Вы меня разбудили, а теперь предлагаете мне что-нибудь купить? Идите в зад!!!" - я была сонная и злая. Сбросив вызов, я взглянула в список входящих. Оказалось, что мы говорили 5 минут! Хотя я точно знаю, что прошло не более 30 секунд. Положив телефон обратно под подушку, я закрыла глаза и постепенно стала погружаться в царство Морфея. Но как только я наполовину опустилась в грёзы сна, под подушкой снова загудел, а затем зазвонил телефон! Я взглянула на экран и увидела тот же засекреченный номер. "Как только у них хватает совести трезвонить людям посреди ночи!!!" - уже в полный голос выругалась я. Снова приняла вызов: "Слышь ты, хватит мне трезвонить! Я сплю вообще-то. Имейте совесть!!!" Но в ответ мне опять предложили купить желанное за ценное. И я сказала, мол, сейчас скажу, что мне надо, лишь бы отвязались. "Ладно, хочу", - ответила я. " Тогда проси, что хочешь", - сказал хриплый старушечий голос. Я стала думать, что хочу. Я аранжировщик, обрабатываю музыку. А у себя дома мне тоже надо работать. Параллельно с этим я подумала: напилась, наверное, тётка и предлагает мне ещё что-то купить". Так значит, мне нужен ноутбук с мощной оперативкой", - сказала я. "Как скажешь! Завтра будет доставлено. Расплата через 3 дня!" - сказал тот голос. На этом наш разговор и закончился. Я тут же уснула.Утром, за завтраком, я услышала звонок в дверь. Смотрю в глазок, а затем открываю дверь. Никого нет, а на полу стоит обычная коробка, а в ней ноутбук. Но всё-таки, как? Ведь эта карга даже адреса не спросила, видать была под градусом. На телефон пришло сообщение: "Расплата через 3 дня!" С тех пор пошла эта "жара". В квартире происходят какие-то странные и непонятные вещи: само работает электричество, сама по себе включается вода, вещи лежат не на своих местах, звонят постоянно в дверь, бьётся посуда, снятся кошмары, звонят на телефон и говорят: "Расплата через 2(1) дня" или же «Скоро, очень скоро!» Я списала всё это на глюки после тяжёлых дней. Думала, что это типичный случай, сам пройдёт.А на 3 день, в 3:00 мне звонят в дверь. Я подхожу и смотрю в глазок. Там кто-то стоит с уродливым видом и говорит: "Желанное за ценное. Я пришла забрать твою душу!" Мне стало страшно, я спряталась в шкаф. Тварь как-то зашла в дом, и нашла меня. Я потеряла сознание. Очнулась связанная. Эта тварь, то ли свинья с уродливым лицом ведьмы, либо ведьма со свиным телом. Я очень испугалась. И тут оно вдруг заговорило: "Час расплаты пришёл! Либо рассказываешь кому-нибудь об этом, либо я тебя убью!!!" Оно точит нож. Оно приближается ко мне...Я просыпаюсь вся мокрая от пота. "Это всего лишь страшный сон!" Думаю я. И тут же зазвонил телефон, а номер скрыт. Я взяла трубку: "Алло!" - сказала я. "Не желаешь купить желанное за ценное?" - прохрипел старушечий голос. Я вспомнила ужасный сон и крикнула: " Нееееет!!!" "Как скажешь!" - сказал голос. "Жди!!!"Я не могу это терпеть! Я лечу из окна!!!

Ключевые слова: Желанное за ценное тварь голос страх авторская история

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