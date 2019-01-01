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Туман

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sergey_Epishesh Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:48 by

Два молодых парня сидят у костра, близь небольшого помещения, в котором через окошко горит свет. Сквозь туман были лишь видны огоньки костра.- Ну что? - сказал недавно приехавший в Сычи, Виталий.- Я уже не знаю… - печально вздохнул паренёк по кличке Картавый, - капитан сказал, что мы выдвигаемся на гассвете.- А как ты присоединился к «Гулякам»*?- У меня уже не было выбога, я пгосидел два года в тюгьме, меня отпустили, голого, но свободного…Картавый закрыл глаза и наклонил голову.-После, я гешил устгоится на габоту, но нигде меня не пгинемали… - он посмотрел на Виталю, - в один день я услышал пго инцидент в этом селе и про добычу, котогую здесь можно найти.-Так и живём... - протянул Виталя.Внезапно ночную тишину, с редким потрескиванием костра, прервал внезапный крик.- ИДУТ! ВКЛЮЧАЙТЕ СИРЕНУ!В тумане был виден мужчина, в антирад. костюме, который бежал в сторону рычага, криво прибитому к столбу фонаря.Издалека был слышен редкий рёв и топот. Но он не успел, из неосвещённого фонарём огорода выпрыгнул зверь, похожий на человека, но у него были длинные когти, как и зубы. Эта тварь мгновенно положила одной лапой на землю бедного мужика, а второй вспорола ему глотку, Картавый безмолвно встал, подошёл к рычагу и дёрнул его.Вдали загремела старая сирена, что-то между музыкой из сломанного патефона и сиреной о пожарной тревоге.Монстр встал, спрыгнул с трупа и, на своих четырёх, скрылся в тумане.- Видал? - спросил Картавый, - уже не пегвый газ такое.- Что это было?!- Деснозубы, страшные тваги, трутся постоянно около населённых пунктов, - показал пальцем в сторону сирены Картавый.- Но почему вы тогда не держите сирену постоянно? - недоумённо спросил Виталя.- Энеггию тгатит, сильно, еще для того, чтобы новую батагею поставить, нужно будет пгобиваться чегез толпу этих ублюдков.- Ясно, - сухо ответил Виталий.Утром было тихо, но вместе с сиреной не стало и Картавого.Нашли его возле трупа, который он решил убрать, чтобы не прибежали ещё мутанты. Поход за припасами был отменён.С вышки донёсся возглас, который обращался к Витале.Виталий посмотрел наверх и увидел Старика, медленно спускающегося с лестницы.- Эй ты! - слышались крики старика, пока он спускался.- Эй ты, так, фууух... Ты новенький? - пытаясь перебороть отдышку, говорил Дед в старой куртке и пистолетом за поясом.- Да, меня позавчера прислали из лагеря недалеко от границы.- Я знаю вас... хуу… вояк... присылают вас из части сюда, информацию тырить, - злостно сказал старик.Через несколько часов они сговорились, и Виталя узнал, что старика зовут Коля.Коля показал Витале большинство мутантов, рассказал, что село Сычи подверглось удару радиации после взрыва террористами реактора неподалёку, в городе Ухта.К ночи Виталя сидел у костра уже не с Картавым, а с дедом Колей.Вдруг они услышали привычную, к ночи, сирену. Из кустов у дома, прямо за Виталей, послышались рыки и трески, Виталий обернулся и увидел силуэт скрывающийся за домом, из-за которого, в сторону сирены, выбежал очередной Деснозуб.«Так и живём», - сказал дед Коля.*P.S «Гуляки» - Организация людей, ищущих добычу на территории Рад. Зоны.

Ключевые слова: Продолжение Долгий Путь мутанты авторская история

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