ТуманДва молодых парня сидят у костра, близь небольшого помещения, в котором через окошко горит свет. Сквозь туман были лишь видны огоньки костра.
- Ну что? - сказал недавно приехавший в Сычи, Виталий.
- Я уже не знаю… - печально вздохнул паренёк по кличке Картавый, - капитан сказал, что мы выдвигаемся на гассвете.
- А как ты присоединился к «Гулякам»*?
- У меня уже не было выбога, я пгосидел два года в тюгьме, меня отпустили, голого, но свободного…
Картавый закрыл глаза и наклонил голову.
-После, я гешил устгоится на габоту, но нигде меня не пгинемали… - он посмотрел на Виталю, - в один день я услышал пго инцидент в этом селе и про добычу, котогую здесь можно найти.
-Так и живём... - протянул Виталя.
Внезапно ночную тишину, с редким потрескиванием костра, прервал внезапный крик.
- ИДУТ! ВКЛЮЧАЙТЕ СИРЕНУ!
В тумане был виден мужчина, в антирад. костюме, который бежал в сторону рычага, криво прибитому к столбу фонаря.
Издалека был слышен редкий рёв и топот. Но он не успел, из неосвещённого фонарём огорода выпрыгнул зверь, похожий на человека, но у него были длинные когти, как и зубы. Эта тварь мгновенно положила одной лапой на землю бедного мужика, а второй вспорола ему глотку, Картавый безмолвно встал, подошёл к рычагу и дёрнул его.
Вдали загремела старая сирена, что-то между музыкой из сломанного патефона и сиреной о пожарной тревоге.
Монстр встал, спрыгнул с трупа и, на своих четырёх, скрылся в тумане.
- Видал? - спросил Картавый, - уже не пегвый газ такое.
- Что это было?!
- Деснозубы, страшные тваги, трутся постоянно около населённых пунктов, - показал пальцем в сторону сирены Картавый.
- Но почему вы тогда не держите сирену постоянно? - недоумённо спросил Виталя.
- Энеггию тгатит, сильно, еще для того, чтобы новую батагею поставить, нужно будет пгобиваться чегез толпу этих ублюдков.
- Ясно, - сухо ответил Виталий.
Утром было тихо, но вместе с сиреной не стало и Картавого.
Нашли его возле трупа, который он решил убрать, чтобы не прибежали ещё мутанты. Поход за припасами был отменён.
С вышки донёсся возглас, который обращался к Витале.
Виталий посмотрел наверх и увидел Старика, медленно спускающегося с лестницы.
- Эй ты! - слышались крики старика, пока он спускался.
- Эй ты, так, фууух... Ты новенький? - пытаясь перебороть отдышку, говорил Дед в старой куртке и пистолетом за поясом.
- Да, меня позавчера прислали из лагеря недалеко от границы.
- Я знаю вас... хуу… вояк... присылают вас из части сюда, информацию тырить, - злостно сказал старик.
Через несколько часов они сговорились, и Виталя узнал, что старика зовут Коля.
Коля показал Витале большинство мутантов, рассказал, что село Сычи подверглось удару радиации после взрыва террористами реактора неподалёку, в городе Ухта.
К ночи Виталя сидел у костра уже не с Картавым, а с дедом Колей.
Вдруг они услышали привычную, к ночи, сирену. Из кустов у дома, прямо за Виталей, послышались рыки и трески, Виталий обернулся и увидел силуэт скрывающийся за домом, из-за которого, в сторону сирены, выбежал очередной Деснозуб.
«Так и живём», - сказал дед Коля.
*P.S «Гуляки» - Организация людей, ищущих добычу на территории Рад. Зоны.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:48 by Sergey_EpisheshПросмотров: 33Комментарии: 0
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