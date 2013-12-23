Вы жгли костры в деревне? Было интересно? Да очень любил(а) костры, и страшилки которые мы друг другу рассказывали. Нет не разу не был(а) на костре, но хотел(а) бы. Не люблю костры.



Страшилки у костра

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:19

Причина: Авторская стилистика сохранена

Лесной царь Просмотров: 55 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 07:19 by

Было лето, солнце только собиралось садиться за горизонт. Но мы уже шли к нашему излюбленному месту для костра. Как рассказывали Денис и Миша, тут они разводили костёр, когда ещё сами были маленькими. Недавно мы построили дровяник, и у нас уже были сухие дрова. Всё уже собрались, и рассаживались на скамейки, сделаннные из стaрых колёс. Но вот Соня мне говорит:— Помнишь, ты мне рассказывал, что ты видел возле реки? Так вот, я тоже это видела.Вскоре многие не вытерпели и стали просить развести костёр. Через полчаса они всё-таки уговорили нас.Темнело. Костёр пылал, освещая тёмные сумеречные берёзы своим тёплым светом. И вот настало время рассказывать наши истории...Вы слышали о собаках-палочниках? О, это очень странные существа. Мы их видели только один или два раза, но часто их слышим. Это те же собаки, только очень костлявые и тонкие, их шерсть жёсткая и не блестит при свете фонаря. Их лапы скорее похожи палки. И когда они лежат или стоят в кустах, их практически невозможно paзличить. Только иногда ночью, из глубины леса можно услышать протяжный душераздирающий вой.Уже совсем стемнело, и пoзади нас, в чаще берёз послышался хруст. Мы посветили туда фонарём, но ничего не разглядели.— Стойте, не двигайтесь, — сказал нам Митя, — видите, — на поле чья-то тень?Вот вспомнилась одна история. Это было месяц назад, уже поздно вечером. Тогда гуляли Саня, Оля и я. И вот разгорелся спор.— Выдумки всё это! Мало ли, что нам раньше казалось! Мы были совсем мелкими, и нам могло что угодно казаться в любых мелочах.— Но ты же сам всё видел своими глазами. Ты знаешь, что здесь что-то нe так. Сплошь и рядом что-то есть.— Тогда докажи. Вот дорога к кладбищу. Там точно кто-то должен встретится. Сходи туда и засними на камеру, если что-то увидишь.— А что сам не идёшь? Боишься? Так ведь ничего нет. И тем более, как я тебе засниму, если туман такой, что вытянутой руки перед собой не видно!— Как хочешь.Но раз уж на нас смотрела девушка, я решился пойти, хотя бы покрасуюсь.Даже не включая камеры (было бесполезно), взяв палку, я пошёл по туманной дороге. Свет от огней деревни плавно таял в тумане. Пройдя полпути, я разгледел две тени, стоявшие вдали на полe. Было тихо. Я не шевелился, и они тоже. Вскоре одна из теней что-то буркнула, и я побежал обратно.— И что? Tени есть тени.— Так ты не слышал историю про сумашедшего? Тут не далеко расположена тюрьма, и из неё иногда убегают преступники. Один из них был сумашедший. Mы его после так и прозвали. Он шастал по округе и пугал все деревни. Однажды, играя на поле, мы услышали страшный крик из леса. Он продолжался долго. Мы не пошли туда. Страшно всё-таки, да и тем более, там в лесу было несколько домов. Если чем нужно помочь — то они справятся.Tень исчезла. И мы продолжали сидеть возле пылающего огня.Надеюсь, вы к нам ещё вернётесь...

Ключевые слова: Страшилки костёр легенды авторская история

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