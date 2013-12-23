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Истории из жизни

Зеркало

Мамина подруга, любительница всяких дорогих и оригинальных вещей, однажды приобрела себе старинное зеркало. Небольшое, круглое, в железной оправе, на подставке. Никаких предрассудков на эту тему женщина не имела. Главная цель - пополнить свою коллекцию очередным нестандартным экземпляром, чтобы при первой возможности похвастаться перед подругами.

Сначала зеркало заняло почетное место на прикроватной тумбочке. Затем перекочевало в гостиную, потом в ванну, а потом и вовсе было продано за бесценок уличному торговцу. Это было совершенно не похоже на охотницу за эксклюзивом. Чтобы она уступила вещь и потеряла в цене - никогда. Далее со слов самой "счастливой" обладательницы непростого зеркала.

Проснулась ночью от непонятного шума и сквозняка, встала, проверила окно - закрыто, дошла до двери - тоже все закрыто. Источники сквозняка совершенно непонятны, легла опять. Ощущения те же. Казалось, что источник звуков находится совсем рядом, а сквозняк совершенно четко ощущался, будто прямо над головой располагалась открытая форточка. Вдруг зеркало как-то странно засветилось, буквально на пару секунд. Первая мысль - свет фар от проезжающей под окном машины проник через окно и отразился от зеркала. Пытаясь отделаться от неприятных ощущений, перевернулась на другой бок и накрылась с головой одеялом. Скрип чего-то острого по стеклу заставил вскочить на ноги. Окно было далековато, и звук скорее всего исходил от зеркала. Разглядывать ночью зеркало на наличие царапин совершенно не хотелось, и на остаток ночи оно было отправлено в гостиную. Утром все стало казаться достаточно безобидным, расставаться с таким красивым приобретением не хотелось, и события ночи были списаны на обычную усталость. Но зеркало в спальню не вернулось.

Следующей ночью шум был слышен из гостиной, складывалось ощущение, что за стеной проходит оживленная улица. Утром было решено использовать зеркало по назначению, а точнее, сделать перед ним макияж. Глядя на свое отражение в этом зеркале, складывалось ощущение, что по ту сторону на тебя пялится совершенно другой человек, было непонятное стеснение, как если бы вы сидели с чужим человеком нос к носу и в упор смотрели друг на друга. Отвернувшись с столику за тушью, боковым зрением уловила странное движение в зеркале, пиком ужаса стала отброшенная зеркалом тень в виде силуэта человека.

Слушая данный рассказ, просто поражались выдержке человека. Я бы в такой ситуации, скорее всего, в первую же ночь выскочила с визгом из квартиры или выкинула в окно это зеркало, а тут человек еще и позаботился о том, как повыгоднее сбагрить эту вещицу.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:09
Вчера, 15:09 by Юлия РысьПросмотров: 868Комментарии: 7
+16

Ключевые слова: Зеркало странность страх мистика старина авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:22
+2
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Репутация: (1409|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 3 973
Сбагрить ещё кому-то на «счастье». Очень продуманная тётка. Такую шумом не возьмёшь.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: ELEMAT
Вчера, 20:25
+1
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Репутация: (2417|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 898
О, зеркала - моя тема )) Всегда к ним отношусь настороженно и... с уважением.
Моя бабушка мне говорила, что по ту сторону зеркала - другой мир, поэтому надо к ним с почтением...
И мне нетрудно это делать. Кто знает, правда это или нет, но ведь когда-нибудь да узнаем :)
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: Юлия Рысь
Вчера, 20:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 21
Цитата: ELEMAT
Моя бабушка мне говорила, что по ту сторону зеркала - другой мир

Зеркало явно предмет мистический. Недаром столько примет с ним связано. Мне как-то ближе мысль о том, что зеркало впитывает в себя окружающие события. Позитив и негатив человека, дома. Поэтому настороженно отношусь к чужим зеркалам.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#4 написал: Бозкурт
Вчера, 22:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 278
Женщина прирожденный коммерсант. Перепугаться насмерть, но не забыть сплавить с пользой.))
Я бы в мусор отправила. Мужик торговец ведь кому-то перепродаст этот антиквариат.
Зарегистрирован: 27.04.2016
#5 написал: marzzz
Вчера, 22:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (432|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 792
У меня особые отношения с зеркалами. Верю.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:54
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2451|0)
Публикаций: 1 291
Комментариев: 8 838
А мне подумалось, что теперь тот, кто купит этот "антиквариат", теперь будет ощущать взгляд этой знакомой особы, ведь как написано в истории... Глядя на свое отражение в этом зеркале, складывалось ощущение, что по ту сторону на тебя пялится совершенно другой человек, было непонятное стеснение, как если бы вы сидели с чужим человеком нос к носу и в упор смотрели друг на друга. - раз зеркало впитывает события и лица, это будет необыкновенная мистификация, но уже с другим человеком. ))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#7 написал: Космонасть
Вчера, 23:50
0
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 119
Комментариев: 1 456
Да, поразительные истории раз за разом всплывают в жизни автора.
Зеркала не люблю и антиквариат также. Антикварные зеркала - жуть жуткая вообще)Плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
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