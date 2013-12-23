Зеркало

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:09

Юлия Рысь Просмотров: 868 Комментарии: 7 +16 Вчера, 15:09 by

Мамина подруга, любительница всяких дорогих и оригинальных вещей, однажды приобрела себе старинное зеркало. Небольшое, круглое, в железной оправе, на подставке. Никаких предрассудков на эту тему женщина не имела. Главная цель - пополнить свою коллекцию очередным нестандартным экземпляром, чтобы при первой возможности похвастаться перед подругами.Сначала зеркало заняло почетное место на прикроватной тумбочке. Затем перекочевало в гостиную, потом в ванну, а потом и вовсе было продано за бесценок уличному торговцу. Это было совершенно не похоже на охотницу за эксклюзивом. Чтобы она уступила вещь и потеряла в цене - никогда. Далее со слов самой "счастливой" обладательницы непростого зеркала.Проснулась ночью от непонятного шума и сквозняка, встала, проверила окно - закрыто, дошла до двери - тоже все закрыто. Источники сквозняка совершенно непонятны, легла опять. Ощущения те же. Казалось, что источник звуков находится совсем рядом, а сквозняк совершенно четко ощущался, будто прямо над головой располагалась открытая форточка. Вдруг зеркало как-то странно засветилось, буквально на пару секунд. Первая мысль - свет фар от проезжающей под окном машины проник через окно и отразился от зеркала. Пытаясь отделаться от неприятных ощущений, перевернулась на другой бок и накрылась с головой одеялом. Скрип чего-то острого по стеклу заставил вскочить на ноги. Окно было далековато, и звук скорее всего исходил от зеркала. Разглядывать ночью зеркало на наличие царапин совершенно не хотелось, и на остаток ночи оно было отправлено в гостиную. Утром все стало казаться достаточно безобидным, расставаться с таким красивым приобретением не хотелось, и события ночи были списаны на обычную усталость. Но зеркало в спальню не вернулось.Следующей ночью шум был слышен из гостиной, складывалось ощущение, что за стеной проходит оживленная улица. Утром было решено использовать зеркало по назначению, а точнее, сделать перед ним макияж. Глядя на свое отражение в этом зеркале, складывалось ощущение, что по ту сторону на тебя пялится совершенно другой человек, было непонятное стеснение, как если бы вы сидели с чужим человеком нос к носу и в упор смотрели друг на друга. Отвернувшись с столику за тушью, боковым зрением уловила странное движение в зеркале, пиком ужаса стала отброшенная зеркалом тень в виде силуэта человека.Слушая данный рассказ, просто поражались выдержке человека. Я бы в такой ситуации, скорее всего, в первую же ночь выскочила с визгом из квартиры или выкинула в окно это зеркало, а тут человек еще и позаботился о том, как повыгоднее сбагрить эту вещицу.

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