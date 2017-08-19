Страшное селфи

Новость отредактировал YuliaS - 17-04-2019, 16:30

Phantom666 Просмотров: 111 Комментарии: 2 +2 17-04-2019, 16:30 by

Года 3 назад довелось мне принять участие в одном жутком случае, произошедшем с моей покойной подругой Катей. Честно говоря, вспоминаю всё по обрывкам, поскольку, как уже понятно, давно это было. Но я постараюсь рассказать обо всём произошедшем в деталях.Для начала скажу, как я познакомился с Катей.Жил я тогда в Химках (потом переехал из-за случая ниже), квартира располагалась на 6-м этаже и имела 2 комнаты. Прожил я там всего 4 года. Жилось нормально: работал, отдыхал, общался, - в общем, всё, как у других обычных людей. Но однажды я познакомился со своей соседкой, жившей в квартире ниже. Звалась она Катей. Опрятная брюнетка лет 26, с карими глазами и высокого роста. Понятно дело, мы сдружились. Я часто навещал её, и мы обсуждали наши успехи и дела. Из родственников у неё были брат Лёша и мать Маргарита, а отец её погиб на флоте. Живёт одна уже как 4 года, занимаясь фотографированием. Это была её работа - свои фотографии выставляла на аукцион для продажи. Ещё она любила делать селфи на красивых природных пейзажах. Услышав обо всём этом, я попросил присоединиться к ней, - хотелось узнать все секреты её дела. Она согласилась.Мы провели вместе 2 месяца, фотографировали и общались. У нас пока никакого романа не было, мы были просто друзьями. Мы могли бы и дальше работать вместе, но однажды произошло нечто ужасное, то, что изменило мою жизнь. Вот об этом я и хотел сейчас рассказать.Тогда мы с Катей решили впервые сфотографировать заброшенный дом на окраине, где когда-то жил городской сумасшедший. На самом деле, это я предложил Кате пойти туда, чтобы, так сказать, пощекотать нервишки там. Она сначала неохотно отмахивалась, а потом сдалась и решила пойти.Мы добрались до того дома только к вечеру. Мрачный двухэтажный дом просто вгонял в дрожь своим величием. Нам обоим не очень хотелось заходить внутрь, тем более, дверь была заперта. Поэтому решили фотографировать снаружи. Сделали пару-тройку фоток, а потом Катя предложила сделать селфи на фоне этого дома. Я согласился и подошёл к ней. Мы улыбнулись в камеру и - щёлк. Катя сказала, что надо идти по домам - уже темнело. По дороге домой она сказала, что проявит снимки завтра. Мы разошлись по квартирам и легли спать.Той ночью мне спалось не очень хорошо. Мне снился тот дом, только он был более обветшалым и запустевшим. Шёл дождь, тучи закрывали луну - всё это было очень неприятно. Но самое жуткое - смех. Он еле слышно бродил внутри дома, отдаваясь эхом в ушах и звеня в голове. Смех того сумасшедшего.Проснулся я поздно - в 12:24. Как же не везёт - я опоздал на работу! Если честно, я и раньше опаздывал на пару минут, ну ладно, на полчаса. Но чтобы проспать три... Короче, поняв, что уже опоздал, я решил прогулять сегодняшнюю работу и зайти к Кате (в тот день она обычно дома). Я оделся, открыл дверь, но, поняв, что забыл телефон, пошёл назад в комнату. Он лежал на столе. Я подобрал его и внезапно... Услышал крик снизу. Катя... Я резко выскочил из квартиры, закрыл её, пролетел 12 ступенек вниз и стал стучать в её квартиру (всё это произошло примерно за 19 секунд).Сначала никто не открывал, потом послышались быстрые шаги, дверь распахнулась, и Катя со слезами резко обняла меня. Меня же это немного смутило, а потом я спросил: "Кать, что произошло у тебя?" Та, рыдая, ответила: "Я... просто в ужасе... Антон, прости, я не могла удержаться..." Она ещё что-то бубнила, пока я её не успокоил и усадил на диван. Потом она рассказала о случившемся.Утром она начала проявлять снимки со вчерашнего дня. Распечатала, проявила и стала ждать, когда высохнут фотки. На всех фотографиях не было ничего необычного. Но вот от одной она впала в истерику. Она показала мне ту фотку, и я сам испугался. Той фотографией являлось нашим селфи на фоне дома. Мы стоим вдвоём и улыбаемся. Но была здесь жуткая деталь. На левом верхнем куске заднего фона в дверях был виден человек. Его лицо было обезображено: глаза были большими и красными, нос был направлен в левую сторону, волос на голове не было, а рот искривился в страшную улыбку до ушей. Зубы были острыми, казалось, в 2 ряда. Из одежды была белая смирительная рубашка, руки в которой были завязаны. Ноги "растворялись" в закрытой двери, как бы проходили сквозь неё. Этот человек (если это вообще можно назвать человеком) был настолько реалистичным, что мы вдвоём ни разу не усомнились - это не глюк. Вполне вероятно, это был призрак того сумасшедшего, поскольку он вышел из его дома. Странно то, что вчерашним вечером в дверях никого не было, ни до прихода, ни после нашего ухода.После этого я решил сжечь это фото, мало ли. Потом Катя успокоилась, и мы ещё посидели вместе какое-то время. Потом я пошёл к себе.Какое-то время Катя неохотно пускала меня к себе из-за страха перед призраком. Она постоянно думала, что он придёт за ней, ведь именно она сделала то фото. Я пытался поддерживать её, но она всё никак не могла успокоиться. Потом она совсем перестала открывать дверь, прося меня оставить её в покое.У неё началась какая-то паранойя. Иногда вечером можно было слышать, как она плачет внизу. Мне было очень страшно за неё, я постоянно думал о её состоянии.Однажды она не подошла к двери. Вот тогда я испугался и решил позвонить в полицию. Они приехали, взломали дверь квартиры Кати, но было поздно. Её нашли мёртвой в спальной комнате. Меня больше поразило её лицо - глазницы потемнели от слёз, сами глаза были широко открыты, зрачки уменьшены, лицо исказилось неподдельной гримасой ужаса. На ней не было видно ни ран, ни синяков на шее (теория удушья), ни насильственных следов. Было понятно - она умерла от страха. Я нисколько не сомневаюсь, что её напугал тот призрак.Я долго рыдал над её телом, извиняясь перед ней за то, что повёл её в тот проклятый дом. Когда я рассказывал о том, что произошло, я пытался скрывать детали о призраке, поскольку меня могли не так понять. Ведь фотография была сожжена - доказательств не было.На следующий день состоялись похороны Кати. Я мог наконец познакомиться с её родственниками, поскольку они вместе собрались в тот день. Тогда пришли и её брат Лёша, и мать Маргарита. Были там и одноклассники Кати, с которой они дружили, тётя Ксеня (про которую Катя мне не сказала), Максим - друг по работе, и много других друзей и подруг. Я пытался сдерживать слёзы. Другие тоже пытались, а остальные плакали.После похорон я ещё немного пообщался с родственниками Кати, собрался и пошёл домой. Проходя по дороге, посмотрел налево. Там, на возвышенности, увидел тот проклятый дом-призрак, внушающий страх своей неизвестностью. Посмотрел на него ещё недолго и пошёл дальше.Я до сих пор вспоминаю этот эпизод жизни и всё никак не могу его забыть. До сих пор вспоминаю то страшное селфи, что было сделано моей покойной подругой. Верить мне или нет - это ваше дело. Я лишь пытаюсь предупредить, что призраки - есть и что лучше их никогда не злить.

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