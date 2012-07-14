Дождевик. Часть первая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:44

Причина: Изменён раздел.

Sniff Просмотров: 21 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 12:41 by

Я никому не рассказал, что со мной случилось тогда, в санатории, и про Рената тоже не сказал. Из разговора мамы с Димкой, моим старшим братом, я понял, что Рената посчитали сбежавшим и не очень-то искали. Кому нужен детдомовский мальчишка?А я еще долго боялся дождя и любого человека, встречавшегося мне в его серых струях. Потом все забылось, или я заставил себя это забыть.Я уже взрослый, студент пединститута, поступил на преподавателя истории. У нас в группе всего трое парней. Сутулый Толик в бифокальных очках, Андрей, который еще в школе знал, что будет учителем, и я, Юра. Самый обыкновенный, если не считать того случая из детства.Наша первая летняя практика. Можно выбирать между обычным и пришкольным лагерем. Я хотел взять пришкольный, но неожиданно для себя, сказал: "Спутник ".День отъезда, шумный и суматошный. Взволнованные родители, в сотый раз дающие отпрыскам ценные указания, и дети, в сотый раз пропускающие все мимо ушей.В автобусе я провел перекличку, представился своим подопечным и стал разглядывать их, стараясь запомнить. Лет по 10- 11, не наглые подростки, но и не совсем малышня. Можно сказать, повезло.Через несколько дней дети привыкли к лагерным распорядкам и к дисциплине (иногда), завели свои маленькие ритуалы и традиции. Одной из них стало рассказывание перед сном страшилок. Да вы их знаете: про Черную руку, Пиковую даму и Статую пионера. Иногда я заходил послушать эти рассказы, но чаще - нет.Вчера я зашел в палату мальчишек, когда смуглый кучерявый Лешка почти закончил свою историю. Историю о Дождевике, Дождевом человеке." Он может притвориться твоим папой или даже мамой, кем захочет. И если ты с ним пойдешь, то никогда не вернешься".- А что он делает с пацанами?, - послышался тихий голос с дальней кровати.- Откуда я знаю! Никто не знает! Просто нельзя ему верить, вот и все.Я вышел на улицу и глотал холодную свежесть вечернего воздуха, убеждая себя, что это просто глупые детские выдумки. Кто-то из глубин памяти шепнул мне: "А Ренат? Ты же его помнишь?"Я помнил. Серьезный темноглазый мальчик из детдома, старше меня, тогда первоклассника, на несколько лет. За ним приехал внезапно отец, сидевший в тюрьме.Ренат, рассказавший мне о Дождевике и ушедший с ним добровольно, заставляя себя верить, что перед ним отец, отец, отец!Немного успокоившись, я вернулся в крошечную вожатскую комнату и постарался заснуть.Июнь, баловавший нас жарой, теплой водой в речке и кислющей вишней, росшей возле пищеблока, закапризничал. Жара сменилась летними дождями с крупными каплями, бьющими словно прицельным огнем по стремительно растущим лужам.Мы шли из столовой, очень медленно, измеряя глубину всех луж, и пытаясь встать там на рейд, но все же доползли до корпуса.Я с облегчением загнал деток в кровати. Девочки - молодцы, все уже улеглись, мальчишки вроде тоже... Стоп! А где Женя Совкин по прозвищу "Филин"?- Ребята, а Совкин где?- А к нему папа приехал! Ему в командировку завтра! Жека не знал ниче! Он конфеты привез и жевачки, они щас за ними пошли!Папа, внезапно приехавший и даже не отпросивший ребенка; а на улице дождь. Да нет, я накручиваю себя! И пока в голове крутились эти обрывочные мысли, я уже бежал, стараясь разглядеть в струях дождя знакомую маленькую фигурку.

Ключевые слова: Дождевик лагерь вожатый исчезновение авторская история

Другие, подобные истории: