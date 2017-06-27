Ведьмак. Часть 3. "Куда ушла сила?"

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 404 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 08:04 by

Ну, вот и заключительная часть для всех, кому интересно узнать, как закончилась жизнь колдуна.Пишу от первого лица, то бишь от лица друга семьи Андрея, которого ныне уже нет среди нас...Дед себя чувствовал прекрасно, поэтому очередная его просьба в приказном порядке воспринялась как-то странно.А именно: дед требовал срочно такого-то числа собраться всех родственников в его доме. Если учитывать то расстояние, что нас разделяло, то вы бы меня поняли...Поездка предстояла длинная, соответственно, и возник следующий вопрос: "А что за срочность такая?". Дед ответил просто:- Помру я в этот день, вот и хочу всех в последний раз увидеть.Деда уважили, все собрались, а дед помирать и не собирается вовсе. Спрашиваем, мол: чего напугал-то всех, переполошил? А дед и говорит:- Пока младший внучонок не явится, помирать не буду. Ждать будем...Так самое интересное, что дед дождался внучонка своего, а как увидел, сразу так и сказал:- Ну, вот теперь и помру, всех увидел.Лег дед, закрыл глаза и помер. Но перед тем, как умереть, сказал:- Силу свою никому не оставлю, сыновей у меня нет. А тебе, Андрюха (мне, внуку), сила моя не по зубам. Единственное, чем могу наградить, так тем, что излечивать сможешь себя сам от всех болезней, и доктора тебе не нужны будут.Так всё и получилось.В девяностые Андрей владел немалым бизнесом, даже собственный самолёт имел для личного передвижения. Но, как часто это бывает, перешёл конкурентам дорогу. В общем, расстреляли его. Одна из пуль попала в правую почку, врачи сшили её как могли, но сказали, что инвалидность обеспечена. Почка функционировать не будет как положено, если вообще будет.Но, несмотря на все прогнозы людей в белых халатах, Андрей выздоровел, почка в норму пришла. Он каждый день водил над ней ладонью, как дед показал.Всё было бы прекрасно, как в сказке, если бы не одно НО.Лет десять назад Андрей решил подарить свою четырёхкомнатную квартиру сестре с детьми, своих-то у него не было, и переехать на сотый километр.Купил себе земли побольше, усадьбу, и начал индеек разводить. Всё было хорошо, и бизнес в гору шёл, но случилось нечто...Никто не может объяснить, как это случилось.Был праздник, отмечали его в усадьбе Андрея. В какой-то момент он отлучился, но никто не обратил внимания, а когда хватились, то было уже поздно.Андрей пошёл в гараж, хотел машину переставить, чтобы место для кого-то освободить. Завёл мотор, а тут с сердцем плохо стало...Короче, задохнулся Андрюха от угарного газа.Нелепая и скоротечная смерть. Столько лет прошло, но до сих пор трудно поверить. И ведь не пьяный был, да и предпосылок никаких не было.Но вот всю свою жизнь Андрей задавался одним и тем же вопросом: куда делась сила деда, и почему он её никому не передал?

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