Поездка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:54

Alex_Pikcman Просмотров: 50 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 06:54 by

Небольшой грузовик двигался по пустой дороге. В нем кряхтел старый радиоприемник, из последних сил пытавшийся уловить хотя бы одну радиоволну.«Сообщаем последние новости… На трассе М5 был обнаружен труп мужчины сорока лет, изуродованный дикими собаками или волками. Криминалисты выражают удивление в том, что в этих местах водятся такие дикие звери… Продолжается расследование… Связывают с другими смертями».- Опять. Чертовы ублюдки, - крякнул водитель, обращаясь будто бы в пустоту, но все же к девушке, которая сидела на пассажирском сидении.- Убийство?- Надо расстреливать таких животных. Нашли себе еду в виде людей. Человек – венец творения.- Правда?- А ты что? Не веришь? Тебя в школе чему учат?- Я давно окончила школу.- Да ну? А на вид лет 16. Что ты вообще забыла на трассе?- Да так, работаю…- Кем? А, понял. Я тебе ничего не заплачу. Можешь убираться. Хотя…Машина остановилась. Водитель посмотрел на девушку и довольно улыбнулся себе, оценивая ее. Молодая особа спокойно окинула мужчину взглядом и коварно улыбнулась, но этой улыбки тот не заметил, а точнее, принял не за то, что нужно.- А может, и заплачу. Если сделаешь все аккуратно. И без зубок.- Без зубок, - повторила девушка и резко приложила мужчине к носу тряпку, пропитанную вонючим раствором. Он пытался сопротивляться, но казалось, что в девушку вселился сам дьявол, ибо сила была у нее поистине велика. – Умница, - добавила она, увидев, как мужчина обмякает у нее в руках.Вытащив мужчину из машины, она оттащила его на обочину, привязала к стволу дерева и начала бить по щекам, чтобы тот быстрее пришел в себя. Машина так и стояла с открытыми дверями, и оттуда доносилось кряхтение радио.- Ах ты тварь… - прорычал мужчина затуманенным взглядом куда-то в сторону девушки.- Помнишь, два года назад ты женился на Рейчал Монс, эмигрантке из Америки с дочерью шестнадцати лет? – девушка выпрямилась и прорычала, да в мгновение превратилась в женщину лет тридцати с темными волосами цвета ворона и такими же темными, как ночь, глазами. – Как ты любил свою новоиспеченную дочку… Так любил… Страстно и по-животному. Помнишь?- Да пошла ты! Кто ты такая?- Тот мужчина был работником питомника. Вместо того, чтобы заботиться о питомцах, он… Сдирал с них шкуры, причем заживо и продавал охотникам–неудачникам, которые хотели украсить свою хату прекрасными трофеями. А другой… Он убивал маленьких девочек, сперва глумился над ними, а потом убивал. Помнишь, в новостях передавали, что его нашли в подвале, посаженным на кол. И такое чувство у криминалистов было, что кол был раскален, прежде чем вошел в мужчину. Знаешь, так намного труднее было сделать. Мясо прилипало… Зато меньше крови. Он так визжал, как поросёнок, но его никто не слышал. Я ему говорю: за грехи надо платить, а он визжит. Ты тоже будешь визжать?- Сумасшедшая дура!- Плохо, что ты не отвечаешь мне. А знаешь, что сейчас с тобой произойдет? Не знаешь? И я не знаю. Жаль, что я просто исполнитель. Я бы предпочла и тебя на кол посадить. Но… Каждый получает по заслугам.К ним прилетел черный ворон, который в секунду обернулся женщиной с кроваво-красными глазами и золотистыми волосами. Она кивнула брюнетке, а та кивнула в ответ.- Все куда легче… Можешь визжать.«На смежной дороге был обнаружен труп Сергея Бурова, жителя московской области пятидесяти двух лет. По предварительным данным, мужчина умер от болевого шока, вызванного разрывом внутренних органов из-за прорастания бамбукового стебля. Никто не может дать точных объяснений тому, как мог прорасти бамбук внутри мужчины, но криминалисты считают этот случай убийством, так как мужчина был связан…»- Вот же кошмар какой, - усмехнулась женщина и посмотрела на девушку рядом на пассажирском сидении. – Прям магия какая-то.- И не говорите…

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