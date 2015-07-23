Дом бабули [1]

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:43

Mrs.Owl Просмотров: 22 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 13:43 by

До недавнего времени я думала, что умру в подвале дома моей бабушки, что никогда больше не увижу маму, мою собачку Кики и моего любимого мишку Гилборда.Это так страшно - жить и не жить одновременно. Я думала, что взрослыми становятся люди, которые уже перешагнули подростковый период, но мне пришлось повзрослеть в свои восемь с половиной лет. И это очень страшно.- Но я не хочу к ней ехать, мама! - я вновь и вновь доставала вещи из чемодана.- Милая, у меня впервые командировка, а бабушка так давно просила, чтобы ты у нее погостила. Она скучает, - говорила мне предательница, а вещи, которые я доставала, складывала обратно.Кики не любила наших ссор с мамой, ее хвостик-вентилятор крутился во все стороны, пока она бегала вокруг нас. Мой мишутка Гилборд сидел на полке и, склонив голову, печально смотрел в нашу сторону.- Я видела бабушку всего пару раз. Она мама моего папы. Но папы давно нет, я не обязана гостить у нее! Ты хочешь загладить вину перед бабушкой за папу, отослав меня!- Соня... - мама застыла на мгновение. Кики тоже стихла. Казалось, что мама что-то говорила, но это были лишь легкие движения губ, так было всегда, когда она не находила слов.- Что? - я была так зла, что сделала ей больно... Но ведь и я страдаю.Мама отложила оставшиеся вещи в сторону и вышла из комнаты. Гилборд все так же печально смотрел, но уже не в нашу сторону, казалось, он о чем-то задумался.Моя бабушка - странный человек, папа порой сам ее не понимал. Как-то я подслушала на семейном празднике разговор взрослых. Они говорили, что после того, как от нее съехал сын, бабуля заперлась на три месяца и никого не впускала.В общем, бабушка у меня со странностями.За мной заехал дядя. Дядя Олег - самый крутой дядя на свете. Он всегда понимал меня и возил на разные аттракционы. Именно на одном из них он выиграл мне мишку - моего плюшевого друга.- Дорогая, ты взяла Гилорда? - мы подошли к машине.- Гилборда! Его Гилборд зовут!- Ох, малышка, прости... Я так замоталась, - мама присела так, чтобы наши лица были друг напротив друга, - это ненадолго, хорошо? Я тебя очень люблю, солнце.- И я... Тебя, - еще б чуть-чуть, и я бы заплакала. Мама расцеловала все мое лицо и помогла сесть в машину.- Олеж, как доберётесь - звякни мне.- Хорошо, - ответил дядя и сел в машину. Когда мы начали уезжать, мама помахала нам вслед рукой.Мы ехали около двух или трех часов. Моя странная бабуля жила за городом. Эти часы тянулись бы долго, но только не с моим любимым дядей. Мы пропели все песни, поиграли в цвета: в этой игре каждый участник загадывает цвет машины, а потом вы считаете, сколько машин проехало с вашим цветом; у кого очков больше - тот и выиграл. На этот раз победителем стала я!- Ну вот мы и приехали, - дядя помог мне, донеся мой рюкзак до дома, - Сонтьего, я тороплюсь. Бабушка, видимо, в магазине. Посиди на скамейке пока, если что - позвонишь, - он поцеловал меня в лоб и побежал к машине.Дом показался мне самым обычным, единственное ,что удивило, - так это решетки на окнах. Они были что на первом, что на втором этаже.Я поднялась по ступенькам, под моим небольшим весом они слегка поскрипывали, приветствуя нового гостя. Подойдя к первому окну, что было справа от двери, я попыталась всмотреться, но у меня ничего не вышло - окно было мутным. После я позвонила маме и сказала, что если бабушка не объявится через полчаса, то перезвоню ей снова. Недалеко от дома был большой полупрогнивший пень, на нем я решила дождаться свою родственницу.Пока я играла в телефоне, мне послышались скрипы ступенек. Обернувшись, я заметила какую-то тень в окне и увидела приоткрытую дверь. Я снова поднялась по скрипучим дощечкам и приоткрыла дверь, но в прихожей никого не было.- Здравствуйте-е-е, это я, Соня, - пару секунд осматривалась, но так никого и не заметила.Я прошла немного вперед - все мне напоминало какой-то замок: покосившиеся картины, сплошные подсвечники какие-то со свечами, но большинство без. А книг-то... море, даже океан.Вдруг я услышала шорох.- Мама! - вскрикнула я. - Бабушка?И тут я слышу самый мерзкий смех. Даже очень вредный мальчик с моего класса так не сможет, хотя у него талант на противные звуки... Я даже жалела, что его нет рядом со мной, уж лучше он, чем тот, кто издает этот звук.Мое сердце учащенно билось, глаза наполнились слезами, кажется, я забыла, как дышать. Я еле-еле заставила тебя сглотнуть накопившуюся слюну. Мне казалось, что даже этот звук сможет услышать тот, кого я сейчас до дрожи боюсь.- Соня... - я услышала шепот со стороны подвала. - Их-их... Это Со-о-оня, их-их-их...- Мамочки, - прошептала я, мои ватные ноги с каждой секундой все быстрее и быстрее начали возвращаться к жизни, и вот я уже, наконец очнувшись, рванула к двери, но не успела убежать - холодная рука схватила меня за запястье...Продолжение следует...

Ключевые слова: Странная история бабушка страх звук мерзость авторская история

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