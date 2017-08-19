Призрак в подвале школы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:25

Причина: Изменён раздел.

Чёрная леди Просмотров: 672 Комментарии: 18 +2 Сегодня, 00:37 by

Когда я училась в начальной школе, у нас была легенда... Ну, правильнее будет сказать - история. Звучала она примерно так:Поверив в это, мы с одноклассниками полезли в подвал (ага, в первом классе). Ох, лучше бы мы этого не делали.... Когда Алекс (мой одноклассник ) и ещё несколько пацанов из моего класса - Егор, Дамиан и Роберт - спустились вниз, раздался женский душераздирающий крик. Именно женский. Его слышали все. А некоторые девочки (Катя и Полина) и некоторые пацаны (Алекс, Алекс, Егор, Ромил и Дамиан) сказали, что видели призрак девушки. С тех пор, на этажах пристройки (именно в ней находится подвал), в особенности на первом и втором, изредка были слышны такие же крики, и в последний раз мы слышали этот крик в апрелe, хотя до апреля, этот крик в последний раз был аж в 2015 году.....

Ключевые слова: Школа подвал парень крик авторская история

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