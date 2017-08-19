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Страшилки

Призрак в подвале школы

Когда я училась в начальной школе, у нас была легенда... Ну, правильнее будет сказать - история. Звучала она примерно так:

10 лет назад в нашей школе училась в 9 классе девушка по имени Олеся. Она была доброй, умной,веселой, но также застенчивой и доверчивой. Но, несмотря на ее застенчивость, в 9 классе у неё появился парень по имени Андрей. Все говорили, что они идеальная пара, что они идеально дополняют друг друга. В один день в июле, Андрей забыл свой телефон в раздевалке спортзала, куда ходил каждую неделю. Возможность забрать телефон у Андрея была. Но не в тот же день, а на следующий. Он хотел сообщить об этом Олесе, но не смог - не у кого было взять телефон, чтобы позвонить.

Олеся же в это время была в гостях у подруги. Вдруг у неё зазвонил телефон - звонил Андрей. Он предложил ей встретиться около школы. Олеся давно не виделась со своим парнем, поэтому согласилась на встречу. К назначенному времени (19.00) она уже была там. Андрея все не было, даже спустя 30 минут. Тут она услышала шум за собой и обернулась. И потеряла сознание. Убийца утащил её к школе и убил у входа. После этого он отнёс девушку в подвал школы. Теперь её душа ищет убийцу и проверяет всех учеников от 10 до 18 лет...

Поверив в это, мы с одноклассниками полезли в подвал (ага, в первом классе). Ох, лучше бы мы этого не делали.... Когда Алекс (мой одноклассник ) и ещё несколько пацанов из моего класса - Егор, Дамиан и Роберт - спустились вниз, раздался женский душераздирающий крик. Именно женский. Его слышали все. А некоторые девочки (Катя и Полина) и некоторые пацаны (Алекс, Алекс, Егор, Ромил и Дамиан) сказали, что видели призрак девушки. С тех пор, на этажах пристройки (именно в ней находится подвал), в особенности на первом и втором, изредка были слышны такие же крики, и в последний раз мы слышали этот крик в апрелe, хотя до апреля, этот крик в последний раз был аж в 2015 году.....

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:25
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 00:37 by Чёрная ледиПросмотров: 672Комментарии: 18
+2

Ключевые слова: Школа подвал парень крик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:45
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2404|0)
Публикаций: 1 207
Комментариев: 8 539
Нормальная история, пожалуй поставлю плюс. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: Лист лавровый
Сегодня, 06:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 99
У нас другая школьная легенда была про "белую женщину" - призрак учителя старой школы, на месте которой впоследствии была построена наша новая. Есть у меня по этому поводу одна ИЖ, которую я всё собираюсь, но всё никак не соберусь сюда опубликовать. Помимо этого есть ещё и другие истории, связанные с ней, но уже рассказанные мне другими людьми, работавшими в ней. Почему работавшими? Потому что в этой должности редко кто надолго там задерживается. Таки поставлю + .
Зарегистрирован: 11.05.2018
#3 написал: Joss
Сегодня, 08:17
+1
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Публикаций: 11
Комментариев: 961
Поставила плюс.
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#4 написал: ZelD
Сегодня, 08:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 345
Дурь конечно, одни имена чего стОят. Ладно, пусть будет +++
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:20
+7
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Комментариев: 3 796
Что за чепуха. Согласно легенде телефоны у школьников были аж в каком мохнатом году. Притом у всех.
Я буду злой. И так минусуют постоянно. Сочинение тупицы, который простейших вещей не знает.

Учится надо, а не бессмыслицы сочинять. Только минус
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 09:31
+4
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Публикаций: 28
Комментариев: 2 346
и я буду злой :)
Андрея все не было, даже спустя 30 минут. Тут она услышала шум за собой и обернулась. И потеряла сознание. Убийца утащил её к школе и убил у входа. После этого он отнёс девушку в подвал школы.
это кто, сам убийца рассказал?
чушь полная
минус
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:55
+1
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Репутация: (1377|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 3 796
Цитата: Pmariam
чушь полная

И ещё спрашивают, почему раздел уже не интересен. noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#8 написал: mekha32
Сегодня, 11:14
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Цитата: Pmariam
и я буду злой :)
Андрея все не было, даже спустя 30 минут. Тут она услышала шум за собой и обернулась. И потеряла сознание. Убийца утащил её к школе и убил у входа. После этого он отнёс девушку в подвал школы.
это кто, сам убийца рассказал?
чушь полная
минус



Поддерживаю.
И телефон, который в те времена у отдельных школьников был, но далеко не у каждого, и чтоб его оставить вот так просто в раздевалке.
И звонок от Андрея-не Андрея (как-то странно, что голос она опознала как голос Андрея, а иначе зачем идти). 30 минут стояла (!?).
И следственные действия)) - мягко говоря на до историческом уровне организованы. Бездыханную тушку волочили от крыльца до школьного подвала (причём автору "доподлинно" известно, что убийство имело место именно на крыльце учебного заведения, открытого сотням взоров со всех сторон, а, возможно, ещё и видеонаблюдение есть). И подвал гостеприимно открыт оказался со всем хранимым в нём барахлом). И ни одного следа никто не оставил.

А имена - имена участников вообще что-то)). Эта такая психологическая "ширма". Попытка создать свой мир за стеклом. В таких рассказах, часто в жанре фэнтези, всегда в изобилии странные, нетипичные для географии автора имена и названия. Или само действие переносится в другую страну, континент, планету, галактику.

Что до попадания кучки первоклассников в школьный подвал? Вполне имело место быть. Подвалы иногда открывают, чтобы вынести-занести очередной хлам, списанный или ожидающий списания, а также для текущих ремонтных работ - сантехника, проводка. Ну и конечно там мог кто-то из женского персонала школы оказаться. И этот кто-то совсем не ожидал, двигаясь наощупь в полумраке, встретить группу юных исследователей. И вполне мог завизжать от неожиданности.
Ну, а автор уже накрутил " подробностей" и за уши притянул мистические обстоятельства.
Зарегистрирован: 4.10.2018
#9 написал: Joss
Сегодня, 12:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (211|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 961
Цитата: зелёное яблочко
Что за чепуха. Согласно легенде телефоны у школьников были аж в каком мохнатом году. Притом у всех.
Я буду злой. И так минусуют постоянно. Сочинение тупицы, который простейших вещей не знает.

Учится надо, а не бессмыслицы сочинять. Только минус


Ну, вы что!
Это-ж было всего 10! 10! лет назад! это был 2008 год!
29 июня 2007 г. в США начались продажи первого смартфона iPhone!!!

И бессмыслицы сочинять полезно!
Творческий процесс.
Развивается мышление.
Только рубрику выбирать правильно надо.
В страшилки бы определили - вообще ни у кого вопросов не возникло.
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 16:19
0
Группа: Журналисты
Репутация: (707|0)
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Комментариев: 1 451
Вы серьёзно, что-ли? Серьёзно? Такое пихать в ИиЖ?? Это ИиЖ, лицо сайта!
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
#11 написал: Qusto
Сегодня, 16:24
0
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 308
Комментариев: 2 370
Согласен с вами, ребята, изменил раздел.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#12 написал: Estellan
Сегодня, 16:49
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Публикаций: 143
Комментариев: 1 560
Ложкарев, перелогинься, мы тебя узнали)))
А я плюс поставил.

Кстати, а откуда автор узнал что крик именно женский? А вдруг девичий??
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#13 написал: Red Scorpion
Сегодня, 16:53
+2
Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 408
Цитата: Estellan
Кстати, а откуда автор узнал что крик именно женский? А вдруг девичий??

Из серии :"Раздался девичий крик, переходящий в женский")))

Насколько я знаю, в каждой школе обязательно присутствует сторож, да и подвалы на замке находятся.. Тут два вывода: душегубец - это сторож, либо он в сговоре с убивцем.. за определенную плату открыл подвал... и помог отнести тело.. (вот меня понесло. товарищи)
За старание и оригинальные имена школьников поставлю плюс( мне не жалко)
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#14 написал: Estellan
Сегодня, 16:55
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1284|0)
Публикаций: 143
Комментариев: 1 560
Red Scorpion
Учитывая, что изначально оно было в ИЖ, ждем ответа от автора. Я вот в таких тонкостях не разбираюсь, авось просветит))
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#15 написал: Летяга
Сегодня, 17:15
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Публикаций: 615
Комментариев: 7 680
Цитата: Estellan
Ложкарев, перелогинься, мы тебя узнали)))

Не, это не он. Слишком сухо.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#16 написал: Estellan
Сегодня, 17:30
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1284|0)
Публикаций: 143
Комментариев: 1 560
Летяга
Значит это мой новый любимый автор.)
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#17 написал: Tigger power
Сегодня, 18:08
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Комментариев: 3 507
А мне интересно как Она проверяет всех учеников от 10-18?))
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#18 написал: Pmariam
Сегодня, 18:40
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Публикаций: 28
Комментариев: 2 346
Цитата: Tigger power
А мне интересно как Она проверяет всех учеников от 10-18?))

Да. Хороший вопрос. У меня созрел ещё один: на ЧТО проверяет
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
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