Призрак в подвале школы

Призрак в подвале школыКогда я училась в начальной школе, у нас была легенда... Ну, правильнее будет сказать - история. Звучала она примерно так:
10 лет назад в нашей школе училась в 9 классе девушка по имени Олеся. Она была доброй, умной,веселой, но также застенчивой и доверчивой. Но, несмотря на ее застенчивость, в 9 классе у неё появился парень по имени Андрей. Все говорили, что они идеальная пара, что они идеально дополняют друг друга. В один день в июле, Андрей забыл свой телефон в раздевалке спортзала, куда ходил каждую неделю. Возможность забрать телефон у Андрея была. Но не в тот же день, а на следующий. Он хотел сообщить об этом Олесе, но не смог - не у кого было взять телефон, чтобы позвонить.
Олеся же в это время была в гостях у подруги. Вдруг у неё зазвонил телефон - звонил Андрей. Он предложил ей встретиться около школы. Олеся давно не виделась со своим парнем, поэтому согласилась на встречу. К назначенному времени (19.00) она уже была там. Андрея все не было, даже спустя 30 минут. Тут она услышала шум за собой и обернулась. И потеряла сознание. Убийца утащил её к школе и убил у входа. После этого он отнёс девушку в подвал школы. Теперь её душа ищет убийцу и проверяет всех учеников от 10 до 18 лет...
Поверив в это, мы с одноклассниками полезли в подвал (ага, в первом классе). Ох, лучше бы мы этого не делали.... Когда Алекс (мой одноклассник ) и ещё несколько пацанов из моего класса - Егор, Дамиан и Роберт - спустились вниз, раздался женский душераздирающий крик. Именно женский. Его слышали все. А некоторые девочки (Катя и Полина) и некоторые пацаны (Алекс, Алекс, Егор, Ромил и Дамиан) сказали, что видели призрак девушки. С тех пор, на этажах пристройки (именно в ней находится подвал), в особенности на первом и втором, изредка были слышны такие же крики, и в последний раз мы слышали этот крик в апрелe, хотя до апреля, этот крик в последний раз был аж в 2015 году.....
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:25
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 00:37 by Чёрная ледиПросмотров: 672Комментарии: 18
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