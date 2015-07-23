Журнал из Ада

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:05

Причина: Изменён раздел.

Злюка африканская (Нет) Просмотров: 40 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:05 by

Я шла по улице с майского фестиваля косплеев, как вдруг наткнулась на какой-то киоск, которого раньше здесь не было. Он был покрашен в чёрный цвет. Может, я бы и обошла киоск стороной, но увидела на витрине выпуск журнала «Микки Маус». Такие журналы не выпускают уже довольно давно, но дома у нас их много. Бабушка говорила мне, что не хватает лишь 16 выпуска за 1997 год для полной коллекции.Это был как раз он. Я пересчитала деньги, оставшиеся со вчерашней покупки еды в школьной столовой, и решила, что мне этого как раз хватит. Продавец выглядел довольно странно. Вроде бы обычный человек, но его лицо было скрыто маской, а также был надет тёмно–синий капюшон. Я тихо спросила:- З-здравствуйте. Можно ли к-купить вон тот журнал?- Тра-ла-ла. Конечно. Держи, дитя.Я молча заплатила и пошла домой. После разговора продавец не казался уже мне таким страшным. Я подумала даже, что он пришёл с того же фестиваля.Придя домой, я, не раздеваясь, села читать. В журнале не было ничего особенного, кроме того, что на одной странице у Дональда были абсолютно пустые, чёрные глаза. С кем не бывает, при печати смазалось. Прочитав, наконец, выпуск, я легла спать, благо была уже ночь.На следующее утро, я, проснувшись, обнаружила, что обложка журнала стала абсолютно чёрной, а по углам были красные пятна. Я не на шутку испугалась и решила проверить остальные страницы. На них не было ни-че-го. Лишь на последней странице красовалась надпись:BKVYChN KOMPbYTEP.- «Включи компьютер», - перевела это я на человеческий язык, пожала плечами и решила всё–таки врубить комп.Как только он был включён, на весь экран выскочила картинка Микки с вытекающими глазами. Я видела скримеры и раньше, и неоднократно, но у этого был настолько громкий и высокий звук, что я сбросила наушники, дабы барабанные перепонки не лопнули, и убежала в другую комнату. Там я достала хранившуюся в ящике стола бутылочку со святой водой и вылила её на журнал разом. Он тут же испарился, словно и не существовал никогда. Компьютер тоже отключился.Всё было окончено. И самое худшее, что случилось – Виндовс пришлось переустановить.

Ключевые слова: Журнал ад страх авторская история

Другие, подобные истории: