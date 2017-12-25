Нечто в ночи

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:24

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

FireSTar Просмотров: 99 Комментарии: 3 +3 Вчера, 20:24 by

Это произошло два года назад. Летом, в первых числах августа, я с бабушкой поехал к её знакомым за медом. Живут они в деревне Александровка Оренбургской области, которая стоит посреди огромного соснового бора. Одна из тех российских деревушек,что доживает свои последние десятилетия. От трассы до нее ехать минут тридцать. Сама деревня представляет собой шесть-семь домов, из которых только три жилые.Неподалеку от деревни есть озеро с кристально чистой водой, полное рыбы, воздух свежий. В общем, все прелести деревенской жизни на месте. Хозяева -дядя Володя и тетя Нина - дружелюбная пожилая пара, всегда радующаяся гостям. Были и свои страшные места, вроде оврага за деревней. По словам тети Нины жила там нечистая сила.Поначалу все шло отлично. Каждый день ходили на рыбалку, гулял с собакой, почти каждый день ходили за грибами в лес. А прелесть деревенской ночи без фонарей и огней города должен знать каждый. Можно так и сидеть до утра у окна и смотреть на миллионы ярких звезд. Но на третий день соседская семья стала жаловаться на воровство. И если бы воровали деньги или украшения, но крали овец и кур. На других жителей подозрений не было. В деревне-то и жило человек пятнадцать от силы, все друг друга знали.Моя бабушка еще шутила: вот наверное мы приехали воруем, в городе разводить будем. А вот дяде Володе было не до смеха. Его собака, спаниель, сотни раз бывавший на охоте и чуящий зверя на большом расстоянии, сразу бы залаял, почуяв чужака. Тем более, дом соседей стоял совсем рядом. Взрослые еще долго говорили и сошлись на мнении, что животные сами сбежали, так как пройти в курятник или загон незамеченным было просто нельзя. Прошло два дня, больше такого не повторялось.Но когда до отъезда в город оставалось три дня, в доме дяди Володи пропала коза. И опять собака никого не почуяла. Стало как-то тревожно, даже немного жутко. Весь день вся деревня с собаками искали хотя бы следы вора, но к заходу солнца так ничего и не нашли.Солнце медленно спустилось за вершины вековых деревьев. Я помылся в душе во дворе и пошел в сторону дома. Вот странно, дворовый пес Лаки, обычно ночевавший на улице, яростно просился в дом, где вечером и забился в дальний угол. Тогда я на это внимание не обратил, мало ли какие у животных причуды. А зря.Как обычно по вечерам, я я сел возле окна почитать книгу или посмотреть фильм на ноутбуке. Выбрал я последнее, так и сидел на широком подоконнике, пока не увидел, что на часах три ночи. Спать уже не хотелось, да и не люблю я засыпать, когда все уже заснули. Становится как-то не по себе, что ли.Вдруг я услышал тихий шорох или что-то наподобие. Я не придал особого внимания этому. Все-таки я в деревне ночью, посреди леса. Перед тем как заснуть, я решил посмотреть на звезды, для чего вышел на веранду дома. Я открыл скрипучую дверь на улицу, и тут мой глаз уловил движение. Я посмотрел в сторону сараев и увидел его. Оно стояло, скрюченное, с длинными лапами и когтями, блестевшими в свете луны. Существо было ростом как крупная собака, но конечности напоминали человеческие. И тут оно повернуло голову и посмотрело на меня. Эти глаза я никогда не забуду: белые, слабо светящиеся без зрачков.Я словно оцепенел, как в каком-то дешевом фильме ужасов. Секунды, которые я простоял, смотря на эту тварь показались мне вечностью. Прилив адреналина, я метнулся за дверь, закрыл её на все замки и придвинул к ней тумбочку. Будить весь дом - вот первое, что пришло мне в голову. Но эта мысль быстро показалось мне абсурдной. До утра я лежал на кровати, прислушиваясь к звукам на улице. О том, что произошло ночью, я так никому и не рассказал.Через два мы уехали. Возвращались в эту деревню ещё не раз. Никого больше я там не видел, но до сих пор нервничаю ночью, и всегда закрываю дверь на все замки и защелки.

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