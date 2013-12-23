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Страшилки

Мне холодно

Я просыпаюсь от еле слышимого чавканья в моей комнате, но не открывая глаза. Знаю, оно сразу поймёт, что я уже не защищён крепкой пеленой сна.

Это существо не первый день и даже не первый год сидит в моей комнате, пристально смотря на меня, даже когда я переворачиваюсь на другой бок. Я чувствую, что оно топает маленькими ножками и перебегает на другую сторону, продолжая чавкать и прожигать меня взглядом.

Холод обжигает моё лицо, но я продолжаю терпеть и лишь, как бы невзначай, натягиваю одеяло по самый лоб. На это существо только раздражённо фыркает и продолжает противно чавкать и дышать могильным холодом.

- К…кушать хочу, - слышится в темноте тихий, похожий на детский, но с бульканьем голос. - К…кушать.

По моей спине прошли мурашки, но двинуться я не решилась. Старалась не выдать себя, к чему я успела привыкнуть, но этот мертвый голос… За столько лет я его ни разу не слышала, и я знаю причину. Но почему оно стоит рядом со мной столько времени? Что ему нужно от меня?

- Мне холодно! - продолжил голос и маленькая детская ручка коснулась моего лба. Меня пробивает холод, заставляя дёрнуться и вскрикнуть.

- Помоги мне…, - горько просит оно. - Я внизу.

Я отпрыгиваю в другую сторону комнаты и смотрю на то, что много лет находилось рядом со мной, к чему я всё же смогла привыкнуть. Это был маленький мальчик, обёрнутый в лохмотья, и держащий в трясущихся ручонках сухарик, который он жевал уже не первый год.

- Как я могу тебе помочь?- я не отводила взгляд от мальчика и изучала его. - Почему ты раньше не просил меня о помощи?

Он обошёл кровать и подошёл ко мне, плача и оставляя светящиеся капельки. Его голос дрожал и иногда переходил на плач, пусть он и старался это приглушить.

- Я всегда просил у вас помощи, но вы не слышали! - с этими словами мальчик обнял меня и я просто застыла, чувствуя как немеют пальцы ног. - Каждую ночь я молил вас! Пока был жив, молил… Найдите моё тельце! Покажите маме с папой, прошу вас!

Я открыла глаза и поняла, что мороз из комнаты пропал, и что я нахожусь здесь одна. Ноги подкосились. Я рухнула на пол и начала плакать. Я старалась понять, что произошло и почему именно со мной.

Утром я попросила ключ у старосты подъезда, но с условием, что он пойдёт со мной. Он согласился, но позже сильно пожалел, что пошёл со мной.

Тело мальчика нашли как раз под моей квартирой: его скелет был обёрнут в лохмотья, а на его ноги падали снежинки, что попадали в подвал через щель. В костлявых ручках был зажат обгрызенный сухарь, что так и не помог мальчику прожить чуть дольше.

Вскоре прибыли полиция и потерявшие все надежды родители. Они обнимали меня и рыдали, чем вызвали слёзы и у меня. Пусть никто не говорил это вслух, но я понимала, что мне поверили, ведь глаза полные слёз говорили о многом.

Убийцу нашли сразу же. Ну, как нашли... Он сам пришёл в полицию с признанием. Говорил, что этот малец преследовал его во снах каждую ночь. Он привёз израненного парня в подвал. По его словам, он уже был мёртв.

Прошло много лет, а я каждый год бываю на могилке этого мальчика и плачу, кладя на его могилу сухарик и прошу прощения за мою глухоту. Ведь только в ту ночь я забыла снять с себя слуховой аппарат.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:38 by NightCallПросмотров: 86Комментарии: 4
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Ключевые слова: В квартире призрак ребенка голод страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:21
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#2 написал: Estellan
Сегодня, 00:14
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Неплохая история. Весьма неплохая. И с неожиданной развязкой. Без лишнего словоблудия. У вас хорошо получается, автор)
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#3 написал: SHINJIRO
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#4 написал: Космонасть
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Очень,очень хорошо.И это не страшилка,отнюдь.
Плюс.Продолжайте.
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