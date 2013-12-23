Мне холодно

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

NightCall Просмотров: 86 Комментарии: 4 +5 Вчера, 19:38 by

Я просыпаюсь от еле слышимого чавканья в моей комнате, но не открывая глаза. Знаю, оно сразу поймёт, что я уже не защищён крепкой пеленой сна.Это существо не первый день и даже не первый год сидит в моей комнате, пристально смотря на меня, даже когда я переворачиваюсь на другой бок. Я чувствую, что оно топает маленькими ножками и перебегает на другую сторону, продолжая чавкать и прожигать меня взглядом.Холод обжигает моё лицо, но я продолжаю терпеть и лишь, как бы невзначай, натягиваю одеяло по самый лоб. На это существо только раздражённо фыркает и продолжает противно чавкать и дышать могильным холодом.- К…кушать хочу, - слышится в темноте тихий, похожий на детский, но с бульканьем голос. - К…кушать.По моей спине прошли мурашки, но двинуться я не решилась. Старалась не выдать себя, к чему я успела привыкнуть, но этот мертвый голос… За столько лет я его ни разу не слышала, и я знаю причину. Но почему оно стоит рядом со мной столько времени? Что ему нужно от меня?- Мне холодно! - продолжил голос и маленькая детская ручка коснулась моего лба. Меня пробивает холод, заставляя дёрнуться и вскрикнуть.- Помоги мне…, - горько просит оно. - Я внизу.Я отпрыгиваю в другую сторону комнаты и смотрю на то, что много лет находилось рядом со мной, к чему я всё же смогла привыкнуть. Это был маленький мальчик, обёрнутый в лохмотья, и держащий в трясущихся ручонках сухарик, который он жевал уже не первый год.- Как я могу тебе помочь?- я не отводила взгляд от мальчика и изучала его. - Почему ты раньше не просил меня о помощи?Он обошёл кровать и подошёл ко мне, плача и оставляя светящиеся капельки. Его голос дрожал и иногда переходил на плач, пусть он и старался это приглушить.- Я всегда просил у вас помощи, но вы не слышали! - с этими словами мальчик обнял меня и я просто застыла, чувствуя как немеют пальцы ног. - Каждую ночь я молил вас! Пока был жив, молил… Найдите моё тельце! Покажите маме с папой, прошу вас!Я открыла глаза и поняла, что мороз из комнаты пропал, и что я нахожусь здесь одна. Ноги подкосились. Я рухнула на пол и начала плакать. Я старалась понять, что произошло и почему именно со мной.Утром я попросила ключ у старосты подъезда, но с условием, что он пойдёт со мной. Он согласился, но позже сильно пожалел, что пошёл со мной.Тело мальчика нашли как раз под моей квартирой: его скелет был обёрнут в лохмотья, а на его ноги падали снежинки, что попадали в подвал через щель. В костлявых ручках был зажат обгрызенный сухарь, что так и не помог мальчику прожить чуть дольше.Вскоре прибыли полиция и потерявшие все надежды родители. Они обнимали меня и рыдали, чем вызвали слёзы и у меня. Пусть никто не говорил это вслух, но я понимала, что мне поверили, ведь глаза полные слёз говорили о многом.Убийцу нашли сразу же. Ну, как нашли... Он сам пришёл в полицию с признанием. Говорил, что этот малец преследовал его во снах каждую ночь. Он привёз израненного парня в подвал. По его словам, он уже был мёртв.Прошло много лет, а я каждый год бываю на могилке этого мальчика и плачу, кладя на его могилу сухарик и прошу прощения за мою глухоту. Ведь только в ту ночь я забыла снять с себя слуховой аппарат.

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