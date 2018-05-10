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Страшилки

Не мама...

История довольно давняя, мне тогда лет 13 было. Родители и братья с сестрой уехали в Тайланд, я же смог наплести довольно оправданий, чтобы остаться на месяц дома одному. Компьютер - страшная сила. Остался. Поскольку они уехали не в начале каникул, а в конце учебного года, у меня оставались кое-какие экзамены. Первый день дома - я был очень рад, но в компьютер не поиграл, поскольку готовился к экзамену. Питался я - как и всегда, когда остаюсь один - яичницей\дошираком.

Пошел в школу, пришлось на «4» попотеть. Вернулся домой, раздеваюсь такой, с кухни: «Иди кушать».

Произнесла мама, но каким образом - вопрос себе задал только утром. После экзаменов очень трудно было что-то понимать. Утром просыпаюсь уже бодрый, понимаю, что первый день каникул.

И тут я вспоминаю вчерашнее. Леденящий ужас, поскольку дома у меня никого не могло быть. И воспоминание о том, что она или Неизвестность до сих пор в спальне.

И тут, как по щелчку пальцев, спальная дверь заскрипела. На этом ничего не заканчивается, от природы я не отключался еще ни разу, и тут организм предательски стоял на своем - отключится я не смог.

Вылезает из спальни какая-то тварь, сильно похожая на помесь Вендиго и медведя. Я рванулся на кухню, откуда из окна пулей вылетел на улицу и побежал до ближайшего друга в доме, стоящем напротив.

Я знал, что Оно не выбежит из моей квартиры, а потому на улице мне нечего бояться. Залетел к другу, у него тоже никого дома. Уехали в командировку, а в семье ребенок он один. Улетели они на самолете, в тот день, как я к нему пришел, они должны были быть в Москве - 2 дня лететь.

Ночью ни с того ни с сего проснулся, посмотрел из окна друга на свою квартиру, оно теперь уже с дикой улыбкой смотрело на меня. Я не знал, что делать, чего ждать, ведь ночью закоулок становится мертвый, лишних глаз нет. Существо бездействовало. Утром друг был обрадован - его мать вернулась. Меня пробрало до костей. Я так друга позвал, закрыл дверь, запер её дополнительно стулом и еще раз все ему объяснил. И напомнил, родители его – так и позвонили, и сказали, что прилетели, а самый короткий рейс - 2 дня.

Ужас был не только от осознания опасности, но и рожа теперь была прижата к окну в двери, которую я смог закрыть. Бегали мы от твари теперь вдвоем. Прибежали в милицию, все рассказали, а нас отправили в психушку. Полечился я, друга раньше выписали, иду домой. Дня 3 ничего особенного не происходило дома. Только подсознательный страх. Родители все равно приедут через полмесяца, и я сел за комп. На 4 день "обычной" жизни мне в дверь утром постучали. В глазке я увидел... маму. Не маму...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:09
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:09 by russkiychelПросмотров: 101Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Мама один друг беспомощность страх монстр авторская история

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Комментарии

#1 написал: Select
Сегодня, 14:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Любая мама, даже если она не мама все-таки заставить кушать. Тут не отвертишься. На страшилку эта история тянет. А вообще, история не очень. Без оценки.
Зарегистрирован: 10.05.2018
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 14:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (151|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 838
Неплохая страшилка, но немного толстовато
+
что она или Неизвестность

здесь Неизвестность (с)Kyivstoner laughing
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 16:58
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (454|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 837
Какие невероятные приключения Шурика ,пока родители в отъезде) и у друга потусил,и в психушке побывал.Красота,че
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#4 написал: az.ecmb
Сегодня, 18:49
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 180
Тут что главное? Главное - маме не рассказывать, что пролечился в психушке. На всякий случай.

Кстати, это откуда в Москву лететь 2 дня?
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#5 написал: guerra
Сегодня, 19:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 257
надо же, как быстро пролечился. родители на месяц свалили, а он за неделю всего пролечился, родители домой приедут, а сынок вон он, дома, и ничего не заметят!

Цитата: az.ecmb

Кстати, это откуда в Москву лететь 2 дня?

видимо, это когда покупаешь билет из новосибирска, задешево, но с 5 пересадками по 5 часов каждая. иных объяснений не нахожу!
Зарегистрирован: 30.08.2015
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:30
0
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Группа: Журналисты
Репутация: (1827|0)
Публикаций: 820
Комментариев: 7 292
Справка из психушки теперь есть, так что если "что".....а у меня и справка есть! laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
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