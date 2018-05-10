Не мама...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:09

Причина: Изменён раздел.

russkiychel Просмотров: 101 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 14:09 by

История довольно давняя, мне тогда лет 13 было. Родители и братья с сестрой уехали в Тайланд, я же смог наплести довольно оправданий, чтобы остаться на месяц дома одному. Компьютер - страшная сила. Остался. Поскольку они уехали не в начале каникул, а в конце учебного года, у меня оставались кое-какие экзамены. Первый день дома - я был очень рад, но в компьютер не поиграл, поскольку готовился к экзамену. Питался я - как и всегда, когда остаюсь один - яичницей\дошираком.Пошел в школу, пришлось на «4» попотеть. Вернулся домой, раздеваюсь такой, с кухни: «Иди кушать».Произнесла мама, но каким образом - вопрос себе задал только утром. После экзаменов очень трудно было что-то понимать. Утром просыпаюсь уже бодрый, понимаю, что первый день каникул.И тут я вспоминаю вчерашнее. Леденящий ужас, поскольку дома у меня никого не могло быть. И воспоминание о том, что она или Неизвестность до сих пор в спальне.И тут, как по щелчку пальцев, спальная дверь заскрипела. На этом ничего не заканчивается, от природы я не отключался еще ни разу, и тут организм предательски стоял на своем - отключится я не смог.Вылезает из спальни какая-то тварь, сильно похожая на помесь Вендиго и медведя. Я рванулся на кухню, откуда из окна пулей вылетел на улицу и побежал до ближайшего друга в доме, стоящем напротив.Я знал, что Оно не выбежит из моей квартиры, а потому на улице мне нечего бояться. Залетел к другу, у него тоже никого дома. Уехали в командировку, а в семье ребенок он один. Улетели они на самолете, в тот день, как я к нему пришел, они должны были быть в Москве - 2 дня лететь.Ночью ни с того ни с сего проснулся, посмотрел из окна друга на свою квартиру, оно теперь уже с дикой улыбкой смотрело на меня. Я не знал, что делать, чего ждать, ведь ночью закоулок становится мертвый, лишних глаз нет. Существо бездействовало. Утром друг был обрадован - его мать вернулась. Меня пробрало до костей. Я так друга позвал, закрыл дверь, запер её дополнительно стулом и еще раз все ему объяснил. И напомнил, родители его – так и позвонили, и сказали, что прилетели, а самый короткий рейс - 2 дня.Ужас был не только от осознания опасности, но и рожа теперь была прижата к окну в двери, которую я смог закрыть. Бегали мы от твари теперь вдвоем. Прибежали в милицию, все рассказали, а нас отправили в психушку. Полечился я, друга раньше выписали, иду домой. Дня 3 ничего особенного не происходило дома. Только подсознательный страх. Родители все равно приедут через полмесяца, и я сел за комп. На 4 день "обычной" жизни мне в дверь утром постучали. В глазке я увидел... маму. Не маму...

Ключевые слова: Мама один друг беспомощность страх монстр авторская история

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