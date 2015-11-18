Заражение...

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

qqq666 Просмотров: 58 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 13:04 by

Как-то ночью, мне позвонил мой старый приятель Валерий и попросил в срочном порядке приехать в определенную местность: в лес, который находился неподалеку от нашего города. Удивлению Валерки, не было границ.- Ты просто не представляешь какую штуковину мы нашли, - постоянно твердил в трубку Валера.Валерку я знаю давно, вместе учились с ним в машиностроительном техникуме. В последнее время дела у него не заладились, с работой стало все хуже и хуже, и он и еще несколько ребят стали увлекаться черным копательством. Закупили соответствующие приборы и металлоискатели и, как говорится, и в путь за удачей, искать сокровища прошлых лет. В основном, места поисков пролегали в местах бывших сражений второй мировой. С некоторых пор их затеей увлекся и я, тоже мечтал найти какой-нибудь клад или что-нибудь ценное.Надо сказать, что за время наших поисков, нам особо-то и не везло, то пара касок фронтовых, дырявых, то ржавые пуговицы с шинели - в общем, ничего особенного так и не попадалось. Каково же было мое удивление, когда мой приятель звонил посреди ночи, видать, и правда, что-то ценное откопали. Телефон, все продолжал тараторить Валеркиным голосом о том, что это что-то огромное и что возможно медное, а то возможно и золотое.- Что это? Что? - переспросил его я, но в ответ была лишь тишина - Валера положил трубку.Вскоре, телефон зазвонил опять, я услышал большое шипение и глухое Валеркино бормотание, было такое ощущение, что он говорит как будто из-под воды.- Мои руки! Мои руки! Они все время зудят! Мое тело! О, Боже! Оно разлагается... - последнее, что я услышал, был ужасающий нечеловеческий вопль.Этот вопль, я не забуду никогда, и он явно не принадлежал человеку. Утром я с полицейскими и медиками уже был на указанной Валеркой местности. От их палатки остались лишь жалкие клочья, перепачканные кровью и грязью. Также остались нетронутыми и приборы с металлоискателями. Еще одна странность - было очень много следов, и все они тянулись в маленькое болото, находящееся неподалеку. Тела ребят, так же как и Валеркино, так и не нашли. И еще одна странность - когда замерили радиацию рядом с палаткой и болотом, то она превышала норму аж в 4 раза... Меня до сих пор мучает всего два вопроса: откуда взялась такая радиация и что же за штуковину все-таки нашли ребята?....

Ключевые слова: Зараза штуковина ужас страх смерть авторская история

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