Очень странный гейм-дизайнер

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:27

Причина: Изменен раздел.

I Love Creepypasta Просмотров: 47 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:39 by

Возможно, мой рассказ покажется банальным и клишированым, нестрашным и отвратительным, неэмоциональным и неинтересным. У каждой истории есть косяк и, возможно, эта - один из них...Меня зовут Ричард. С 2009 года я работал в маленькой игровой компании. Нас собрал мой близкий друг Марк, и разрабатывали мы самые разные игры.Данная история началась в 2012 году. Тогда весь мир был взбудоражен очередным Концом Света, но особо никто и не ждал его. Я и мои коллеги особенно. Ровно 22 декабря этого года наш начальник Марк сообщил о том, что нанял на работу нового художника или как мы называем это - гейм-дизайнер. На вопрос, почему Марк это сделал, он нам рассказал историю...Сидя в интернете, он встретил на сайте «DeviantArt» очень талантливого художника. Марк, связавшись с ним, пообщался с ним в интернете, а потом предложил встретиться в жизни.В кафе, где они решили пообщаться, Марк узнал о необычных причудах Митча (так звали художника). Он всегда скрывал лицо под черной маской, объясняя это некоторыми травмами, которых он очень стесняется. Марк так же заметил, что Митч часто чесал запястье, шею, тер виски и говорил нашему боссу, что это такая же привычка, как ковыряться в носу.А так Марк очень был рад новенькому, ведь, как оказалось, несмотря на его необычные привычки, Митч оказался очень хорошим собеседником и очень талантливым юношей.На следующий день, когда наш новый рабочий зашел, мы все убедились в его странности. Он действительно чесал запястья и шею, носил черную маску. Так же мы узнали, что в отличии от нас, во время перерыва ни холодного, ни горячего он не пил и не ел.Также, с какого-то перепугу, Марк выделил ему собственный кабинет, где он "работал". Когда мы спрашивали его, что же он добавит в новую игру, он отвечал: "Вам знать не обязательно. Это будет сюрприз для фанатов..." И когда мы выпускали новую игру, никаких нововведений от Митча мы не находили.Так шли дни, за ними недели, а там месяцы. Вся команда работала, а этот чудила просиживал свою пятую точку в своем кабинете, занимаясь неизвестно чем, а может, и вообще ничем не занимался.Однажды во время перерыва, я подошел к Марку и спросил его:- Марк, какого черта ты взял этого Митча на работу? Что он вообще делает, кроме того, что зарплату получает?- Тсс... - Марк прижал меня к стенке - Молчи!В это же время открылась дверь кабинета, откуда вышел Митч, держа в руках какую-то странную папку. Он ушел в туалет, после чего Марк мне зашептал:- Не трожь его. Просто думай, что его нету...На этой же неделе, когда я подходил к Марку, в пятницу, у нас был праздник - 4 года нашей компании. Присутствовали все, кроме, естественно, Митча.И вот вся наша команда, набухавшись, решила поиграть в "Правда или Действие". И вот очередь дошла до меня.- Ричард! Правда или действие?- Давай действие!- Слабо посмотреть, что делает Митч?Настала тишина. Все испуганно уставились на меня, ожидая, что я выберу - посмотреть в кабинет этого чудилы или же опозориться перед друзьями... Я был пьян и не понимал, что творю, я направился к кабинету Митча.Все начали тихо хихикать. Я открыл дверь кабинета, где Митч без своей маски копошился в ящике.- Черт! Да где же она?!Неожиданно, он будто почувствовал мое присутствие и обернулся.Его лицо... Оно было... Нечеловеческим! Кожа обугленная, в некоторых местах это просто отваливающиеся гнилые куски мяса. Вместо зуб - ножи, глаза огромные с кошачьим зрачком красного цвета.Весь его кабинет быстро покрылся кровью, пламя покрыло все бумаги вместе со столом. Стены почернели, превращаясь в пепел.Митч медленно подошел ко мне и, замахнувшись рукой, неистовым криком закричал...Я очнулся у себя в квартире в холодном поту. Господи, неужели это сон?Придя на работу, все взволновано смотрели на меня. Как оказалось, как только я заглянул в кабинет Митча, у меня случился обморок. Да, похоже это был сон. Просто жуткий сон...На перерыве я подошел к кулеру, чтобы налить воды. Вдруг меня кто-то взял за плечо...Я обернулся. Это был Митч в своей черной маске.- Знаешь, а ты смелый! Не каждому удается выжить. Теперь ты должен молчать о том, что видел... - сказал он мне и ушел в свой кабинет...

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