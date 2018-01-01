Медиум

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 01:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:42 by

В полночь на северо-западной окраине столицы в коттеджном поселке "Серебряный бор", в частном старом доме местной гадалки Лилит Давидовны Кирлиан, морщинистой лицом щуплой и высушенной, как вобла, старушки армянского происхождения, горел тусклый свет. Бревенчатое ветхое жилище пожилой женщины, построенное еще в начале 20-го века, было самым древним строением в округе и стояло на берегу Москвы-реки в стороне от посёлка, окруженное вековым реликтовым лесом. Высокие корабельные сосны, как часовые исполины, подпирали небо и охраняли покой ясновидящей гадалки.В эту летнюю звездную ночь полнолуние было в самом разгаре. Холодный магический свет небесного фонаря обильным потоком проливался на грешную землю, отражаясь в речных водоемах и насыщая воздух жаждой эзотерических знаний.В доме старушки начинался очередной спиритический сеанс, в котором принимало участие четыре человека, не считая хозяйки. В канделябрах горели свечи, и пахло благовониями. Гости, две семейные пары, молча сидели за круглым столом и внимательно слушали наставления медиума. Маленькая росточком хозяйка расположилась в удобном высоком выполненном на заказ кресле, что позволяло ведущей быть на одном уровне с участниками. Гадалка была одета в строгое чёрное платье с накинутой на плечи вишневой шалью, седые волосы были собраны узелком на затылке, а на мизинце левой руки красовался изящный перстень с красным в белую полоску сердоликом.На столе не было ни блюдечка с тарелочкой, ни алфавита в виде циферблата, и это смутило гостей. Хозяйка заметила лёгкое недоумение участников и объяснила: "Я давно не работаю с блюдцами и отошла от столоверчения. У меня другой метод, более эффективный. Вы сейчас в этом убедитесь".Старушка ещё раз серьёзным взглядом посмотрела на гостей. У всех глаза светились привычным трепетным блеском ожидания чуда, а также плясали адреналиновые огоньки любопытства и лёгкого страха перед неведомым. Много раз медиум созерцала эти взгляды, а потому сухо, без эмоций, бархатным детским голоском тихо произнесла дежурную фразу: "Не волнуйтесь. После правильно проведенного спиритического сеанса должны ощущаться спокойствие, легкость, радость победы и прочие сугубо положительные эмоции", - гадалка вставила в мундштук сигарету и щелкнула зажигалкой. Старуха глубоко затянулась, выпустила дымок и продолжила: "Главное, соблюдайте инструкции, которые я уже озвучила. И, самое главное, когда я войду в транс, ни в коем случае не перебивайте и не пытайтесь вмешиваться с бесполезной помощью. Я вам уже говорила, что призраки и духи из мира очень тонкой организации, и, если что-то случится не так, как надо, просто не пойдут на контакт. Моя информационная оболочка, моя аура им давно знакомы. Её особенное свечение и запах, если хотите, для них приятны и не представляют угрозы. Для них я своя, а потому в состоянии впустить в себя чужой дух и ответить на ваши вопросы. Ведь они смотрят на нас из своего мира словно через стеклянный купол, не в силах преодолеть препятствие. И только таким, как я, удаётся открыть двери в потусторонний мир тонкого плана, распахнуть ворота бастиона души и опустить мост через пропасть. Это я так, образно. Извините".Лилит Давидовна затушила в пепельнице окурок, пригубила чашечку кофе и посмотрела на чету Смирновых: "Начнём с вас, Николай и Татьяна. Как я поняла, вы утверждаете, нет, скорее чувствуете, что вашу дочь сбросили с девятого этажа общежития, что сама она не могла, и хотели бы прояснить ситуацию. Хорошо, сейчас мы это узнаем", - старуха взяла со стола фото и ещё раз всмотрелась в улыбчивое милое личико светловолосой девушки. "Дайте ваши руки, мне нужен максимальный контакт".Лилит Давидовна отложила фотографию, прикоснулась к родителям, закрыла глаза, напрягла все экстрасенсорные способности и начала что-то шептать. Тихое бормотание на непонятном для гостей языке продолжалось недолго. Скоро тембр голоса хозяйки усилился и в нем появились требовательные нотки. Вдруг старуху затрясло в плечах, она ударила маленькими кулачками по крышке полированного стола, откинулась на спинку кресла и затихла.Не успели гости опомниться и переглянуться, как старуха, не открывая глаз, заговорила голосом двадцатилетней девушки:- Мама, папа, я вас очень люблю! Как мне вас не хватает! - у старухи по морщинистым щекам потекли слёзы. - Мамочка, помнишь, как ты в детстве учила меня вышивать крестиком? Я тогда так старалась над букетом полевых цветов - ромашки, васильки, незабудки. Папочка, мне не хватает твоей опеки и моральной поддержки. Помнишь, как ты сказал мне однажды, что самое страшное в жизни быть бесполезной? Я так хотела стать врачом!- Помню, - не удержался отец и от волнения погладил себя по щеке.- Помню, милая, - с надрывом в голосе подхватила мать и всхлипнула. - Почему ты ушла от нас? Что случилось? Мы с отцом не верим, что это самоубийство.- Да, всё верно. Я не сама. Меня сбросили. Парня не поделили со Снежаной Климкиной. Вы знаете её, в параллельном классе училась. Это она всё подстроила.- Бог ты мой, - не удержался отец. - Да как же она могла? С нашего двора. Мы с её отцом на заводе вместе работаем. Не могу поверить.- Вы ведь с ней подругами были. В голове не укладывается, - мать достала носовой платок.Вдруг Лилит Давидовна захрипела и открыла глаза. С минуту она смотрела в потолок, а затем оторвалась от спинки кресла, выпрямилась, вернулась к столу, судорожно открыла жестяную баночку монпансье, выудила заскорузлыми пальцами леденец и отправила сладость в рот.- Спасибо вам, - заплаканные благодарные родители светились счастьем и удовлетворением. - Да, это был голос нашей девочки. Теперь всё ясно.Отец достал из кармана конверт и передал хозяйке:- Вот. Это вам. Как договаривались. Мы, наверно, пойдём.- Нет, - повелительный тон медиума заставил Николая вновь опуститься на стул. - Уйдете все вместе. К тому же ваша дочь ещё здесь и смотрит на вас.- Через стеклянный купол? - нашёлся отец.- Да, - серьёзно ответила старуха и посмотрела на часы. - До утра она будет рядом. Когда всё закончится, я сама попрошу вас покинуть дом.Лилит Давидовна съела ещё несколько леденцов, выкурила сигарету, допила кофе и обратилась к чете Соколовых:- Иван и Марина, давайте займёмся вами. Ваш сын в нетрезвом виде сел за руль автомобиля отца, не справился с управлением и попал в аварию. На большой скорости он врезался во встречную легковушку, погиб сам и угробил целую семью. Что вы хотите от меня? Чем я могу вам помочь? На какие вопросы вам нужны ответы? Какие черти его напоили, запихнули в машину и погнали по ночному городу?- Просто поговорить, - как-то виновато и немного стыдливо тихо ответила мать.- Отругать его хочу, - гневно вставил отец.- Может, ещё ремня захотите дать? - улыбнулась хозяйка. - Этого делать нельзя. Духов не ругают, с ними только беседуют. А то...- Что, а то? - передернул Иван, достал из кармана конверт и протянул хозяйке. - Вот здесь двойная плата. Берите. Но, прошу, дайте нам поговорить с сыном.- Хорошо, - Лилит Давидовна приняла конверт и почувствовала внутренний дискомфорт. Она внимательно взглянула на фото молодого сына-мажора богатых родителей.На неё смотрел беспечным насмешливым взглядом, опираясь на дорогую иномарку, одетый с иголочки стройный брюнет. Старуха прикоснулась к родителям, закрыла глаза, напряглась, зашептала непонятные заклинания и впала в транс. Снова медиума затрясло и отбросило на спинку кресла. Вскоре гадалка затихла и свистнула носом. Её губы дернулись, и заработала нижняя челюсть. Вдруг жевание прекратилось, челюсть отвисла, а из открытого рта: "Спасибо, детка, что даёшь возможность иногда погулять и развеяться. Ты снова ошиблась дверью. А я тебя предупреждал! Ну что, порезвимся? Опричник Ивана Грозного беспощадный немец Орн - большой фантазер по части пыток и кровопускания! Малюта Скуратов по сравнению со мной - сопливый мальчишка. Долгое томление в гостях пустоты и мрака дало мне много пищи для раздумий. Сам, Его Величество, Дьявол в казематах ада не брезгует моими советами. Кольцо мироздания подарило мне вечность, но лишила разнообразия. Ох, заскучал пёс преисподней! Спасибо, ведьма!".Старуха резко открыла глаза и злобно залаяла на гостей по-собачьи. Налитые кровью дикие очи хищного зверя излучали азарт и предвкушение. Хозяйка вскочила на кресло, развела руки в стороны и громко захохотала. Женщины с криками, роняя стулья, бросились к выходу. Старуха быстро схватила со стола нож и напала на мужчин. Первым упал замертво с перерезанным горлом бизнесмен Соколов. Захлебываясь кровью, он что-то прохрипел и затих. Николая злой дух настиг в прихожей. Мужчина схватил вешалку и принял бой у распахнутой настежь двери на улицу. Он, как мог, пытался защититься, но получил несколько ножевых ранений в живот и грохнулся на пороге.Несчастная старая гадалка и уникальный от рождения медиум Лилит Давидовна, проводник между реальностью и потусторонним миром, больше не принадлежала себе. Где-то в лабиринтах тонкого плана, когда блуждала в поисках непутевого сына состоятельного бизнесмена, она допустила грубую ошибку и распахнула ворота крепости сверхчувственной души перед карателем с головой ротвейлера из легиона Сатаны.Схватка с Николаем на несколько минут задержала вырвавшегося из мрака зловещего духа Орна. Это дало преимущество женщинам. Они прыгнули в машину и, сотрясаясь от ужаса, дали газу в посёлок. Татьяна резко вывернула руль и, глотая слёзы, направила машину по грунтовой дороге в лес. Оглядываясь назад, в свете полнолуния напуганная до смерти Марина отчётливо видела бегущую следом, словно спринтер, старуху в черном платье с растрепанными седыми волосами. В руке ужасного преследователя сверкало лезвие кухонного ножа. Громко выкрикивая проклятия и угрозы, Орн в оболочке медиума то удалялся, то приближался, заставляя напуганную женщину вжиматься в сиденье. Но, когда кончился лес и появились современные коттеджи, погоня прекратилась. На востоке забрезжил рассвет.Автор - Африкан Сугробов.

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