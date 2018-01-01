Странная девушка

Странная девушкаВот мне ещё поведал знакомый один историю, что у них произошло в далёкой Сибири.
На дворе весна. В отделение милиции (2010 год) поступает сообщение из пограничного поста на российско-китайской границе. Задержан парень 20-ти лет, был найден в тайге, лежал и дрожал от страха возле пограничной колючки. Нет. Его никто не бил, не пытал из пограничников и ничем не угрожал, наоборот - они оказали помощь пострадавшему.
Стоит отметить, что на российско-китайской границе замаскированы датчики движения, в принципе, как и на любой границе, которая в лесу или в поле. Так вот, один из датчиков движения, закреплённый на дереве, на него и среагировал. Табличка о напоминании, что это государственная граница Российской Федерации, висит прямо на Егозе. Егоза - колючая проволока.
Пограничники, задержавшие его, в недоумении - чего он так боится? Ну, бывали случаи, когда задержанные нервничали, а тут на грани срыва. Парня провели на пограничный пост. Там он ничего внятно не объяснял. Только вопросы: "Где Алёна?", "За что я задержан?", "Задержите её, она убийца".
Поняв, что из сегодняшнего допроса ничего не добьются, пограничники принимают решение об экстренной госпитализации в психиатрический стационар.
Буквально через 5-7 дней парень пришёл в себя. В присутствии психолога, лечащего врача-психиатра и врача-невропатолога его допросил следователь.
Вот что рассказывает парень:
"Тогда, в тот день, я гулял по окрестностям посёлка и любовался красотами тайги.
Потом подошёл сосед, спросил:
- Малец, что здесь гуляешь-то один совсем?
- Да так, люблю это место. Вроде и живём уже месяц, а каждый день сюда тянет, - отвечаю.
- Ясно. А откуда вы к нам перебрались?
- Я к отцу переехал сюда. Ранее жил очень далеко. Возле Саратова. Ртищево.
- Местность знаешь уже?
- Не совсем, - говорю.
- Значит, слушай. Видишь те поля, прямо? То, детка, уже Китай. Туда не ходи. Граница на замке. Посодют.
- А по лесу пройтись можно?
- Ну, желательно, конечно, компанией. Медведи, братец. Ух, заболтался. Пойду я домой, и ты не ходи куда попало, - сказал сосед.
- Заходите к нам по вечеру. Посидим, что ли. За знакомство. Соседи всё-таки. Вроде дружим, а не заходите.
- Посидим, только у меня крепкий самогон.
В ответ я улыбнулся. Сосед ушёл. В предвкушении грядущего вечера я решил пройтись вдоль ставков, подышать, ибо потом будем дышать спиртом. На ставках я увидел девушку. Молодая, в белом сарафане, в босоножках, волосы каштановые, красивая. Решил подойти к ней.
Начал разговор:
- И неужели в этом забытом Богом посёлке живут такие девушки?
В ответ она улыбнулась. Я подошёл ближе.
- Будем знакомы. Степан.
- Алёна. Ты извини, я просто не привыкла.
- Тоже, что ли, недавно здесь живёшь? Откуда тебя в эту глушь занесло?
- Так сложились обстоятельства, - отвечает она. - Я ведь ранее в Омске жила. А ты здесь как?
- К отцу приехали. Мы в Саратовской области жили раньше. А здесь климат для бабушки подходящий.
- Вот никогда не думала, что в свои 17 лет здесь окажусь.
- А что здесь такого? Поступишь в город потом. Я тоже собираюсь на нефтегазовые работы валить отсюда.
- Не хочешь прогуляться? - спросила она меня.
- Я эти места ещё не очень знаю. Нас не съедят косолапые?
- Успокойся. Я знаю. Третий год уж тут. А привыкнуть всё не могу.
- Ну, тогда айда.
Знали бы вы, какие меня посетили наполеоновские планы на эту Алёну. Думал, вот в глуши в этой девушка появилась красивая. В город вместе уедем.
Мы прошли все пять ставков. Далее началась тайга. Меня почему-то не смутило, что мы вошли в лес, ибо о другом думал. Далее показался красивый пейзаж, было видно далеко.
Девушка говорит:
- Там Китай, осталось недалеко уже.
- А нас не поймают погранцы?
- Если за предупредительные знаки не будем заходить, не поймают. Пошли, поближе к Китаю подойдём. Я за всю жизнь так и не побывала за границей.
Вот эту фразу я-то и пропустил мимо ушей. Вот, вспомнил, пока в себя приходил. Что значит - за всю жизнь и не побывала? Ей же 17. Всё впереди. А говорит так, как будто помирать собралась.
Говорю ей, подшучивая:
- Ладно, под твою ответственность.
Подходя всё ближе к Китаю, я уже представлял узкоглазых рабов на рисовых полях. А вот где-то в 100 метрах предупреждающий знак: "Государственная граница Российской Федерации. Проход воспрещён!".
Я только хотел что-то сказать, поворачиваюсь к ней, а у неё лицо такое бледное, глазные яблоки как будто мёртвые. И она говорит:
- Я тебя здесь-то убью и закопаю.
Меня перебросило в дрожь:
- Алёна, я оценил шутку.
- Да какие шутки?
Ногтями она вцепилась в шею, потом зубами. Я начал её отталкивать, но она нереально сильнее. Блин, лучше бы уже медведь вышел на встречу. Её сарафан в пятнах от моей крови.
Она говорит:
- Медведь меня здесь порвал, пока мы с друзьями гуляли. И я теперь одинока.
Я сильно перепуган. На удивление, сообразил и крикнул:
- Алёна, сейчас нас двоих вон тот бурый реально сожрёт!
Показал ей назад, чтобы отвлечь, и рванул, куда ноги несли.
Помню уже колючку, как подошли солдаты, что-то спрашивать стали. Мол, как попал сюда, кто пропустил..."
В отделении, после выписки Степана, опера составили фоторобот девушки.
Капитан милиции:
- Бред какой-то! Ты точно фоторобот составил правильно?
- Что не так? - спрашивает парень.
- Круглова Алёна Николаевна, 1990-го года рождения и 2007-го года смерти. Гуляла с группой туристов из её университета и попала в лапы медведя. Насмерть задрал. На глазах у всей группы. Бедняга.
- Что это значит, товарищ капитан? Вы хоть не шутите. Я не из тех, кто во всякую лабуду верит.
Капитан милиции поворачивает монитор с данными и фото:
- На. Смотри и читай!
- Быть такого не может! Это же она, товарищ капитан, она тогда меня в лес повела гулять.
- Тебя точно пролечили хорошо?
- Ну, блин, век воли не видать.
- Тоже, блин, тюремщик нашёлся, - смеётся. - В общем, слушай, скорее всего, это стечение обстоятельств, либо кто-то решил подшутить. Будем искать. И это, не нервничай. Вон, руки ходуном ходят.
Капитан налил Степану сто грамм, чтобы тот немного попустился.
Естественно, девушку так и не нашли. Степан после всех этих разборок хорошенько посидел-таки с отцом и соседом.
А сосед ему и говорит:
- Вот я предупреждал - не ходи в лес. Если идёшь, ты человека знать должен.
Историю забыли. Дело закрыли. Хотя сами пограничники, солдаты, не знающие этого случая, рассказывали, что видно девушку в белом. Ходит, бродит, места не найдёт себе никак. А однажды видят - она за предупреждающие знаки зашла, а датчик не реагирует. Только к ней ринулись, а она исчезла.
Кто знает, кто это такая.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:06
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 19:06 by Злой полицейскийПросмотров: 26Комментарии: 0
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