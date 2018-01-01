Странная девушка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:06

Причина: Изменен раздел

Злой полицейский Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:06 by

Вот мне ещё поведал знакомый один историю, что у них произошло в далёкой Сибири.На дворе весна. В отделение милиции (2010 год) поступает сообщение из пограничного поста на российско-китайской границе. Задержан парень 20-ти лет, был найден в тайге, лежал и дрожал от страха возле пограничной колючки. Нет. Его никто не бил, не пытал из пограничников и ничем не угрожал, наоборот - они оказали помощь пострадавшему.Стоит отметить, что на российско-китайской границе замаскированы датчики движения, в принципе, как и на любой границе, которая в лесу или в поле. Так вот, один из датчиков движения, закреплённый на дереве, на него и среагировал. Табличка о напоминании, что это государственная граница Российской Федерации, висит прямо на Егозе. Егоза - колючая проволока.Пограничники, задержавшие его, в недоумении - чего он так боится? Ну, бывали случаи, когда задержанные нервничали, а тут на грани срыва. Парня провели на пограничный пост. Там он ничего внятно не объяснял. Только вопросы: "Где Алёна?", "За что я задержан?", "Задержите её, она убийца".Поняв, что из сегодняшнего допроса ничего не добьются, пограничники принимают решение об экстренной госпитализации в психиатрический стационар.Буквально через 5-7 дней парень пришёл в себя. В присутствии психолога, лечащего врача-психиатра и врача-невропатолога его допросил следователь.Вот что рассказывает парень:"Тогда, в тот день, я гулял по окрестностям посёлка и любовался красотами тайги.Потом подошёл сосед, спросил:- Малец, что здесь гуляешь-то один совсем?- Да так, люблю это место. Вроде и живём уже месяц, а каждый день сюда тянет, - отвечаю.- Ясно. А откуда вы к нам перебрались?- Я к отцу переехал сюда. Ранее жил очень далеко. Возле Саратова. Ртищево.- Местность знаешь уже?- Не совсем, - говорю.- Значит, слушай. Видишь те поля, прямо? То, детка, уже Китай. Туда не ходи. Граница на замке. Посодют.- А по лесу пройтись можно?- Ну, желательно, конечно, компанией. Медведи, братец. Ух, заболтался. Пойду я домой, и ты не ходи куда попало, - сказал сосед.- Заходите к нам по вечеру. Посидим, что ли. За знакомство. Соседи всё-таки. Вроде дружим, а не заходите.- Посидим, только у меня крепкий самогон.В ответ я улыбнулся. Сосед ушёл. В предвкушении грядущего вечера я решил пройтись вдоль ставков, подышать, ибо потом будем дышать спиртом. На ставках я увидел девушку. Молодая, в белом сарафане, в босоножках, волосы каштановые, красивая. Решил подойти к ней.Начал разговор:- И неужели в этом забытом Богом посёлке живут такие девушки?В ответ она улыбнулась. Я подошёл ближе.- Будем знакомы. Степан.- Алёна. Ты извини, я просто не привыкла.- Тоже, что ли, недавно здесь живёшь? Откуда тебя в эту глушь занесло?- Так сложились обстоятельства, - отвечает она. - Я ведь ранее в Омске жила. А ты здесь как?- К отцу приехали. Мы в Саратовской области жили раньше. А здесь климат для бабушки подходящий.- Вот никогда не думала, что в свои 17 лет здесь окажусь.- А что здесь такого? Поступишь в город потом. Я тоже собираюсь на нефтегазовые работы валить отсюда.- Не хочешь прогуляться? - спросила она меня.- Я эти места ещё не очень знаю. Нас не съедят косолапые?- Успокойся. Я знаю. Третий год уж тут. А привыкнуть всё не могу.- Ну, тогда айда.Знали бы вы, какие меня посетили наполеоновские планы на эту Алёну. Думал, вот в глуши в этой девушка появилась красивая. В город вместе уедем.Мы прошли все пять ставков. Далее началась тайга. Меня почему-то не смутило, что мы вошли в лес, ибо о другом думал. Далее показался красивый пейзаж, было видно далеко.Девушка говорит:- Там Китай, осталось недалеко уже.- А нас не поймают погранцы?- Если за предупредительные знаки не будем заходить, не поймают. Пошли, поближе к Китаю подойдём. Я за всю жизнь так и не побывала за границей.Вот эту фразу я-то и пропустил мимо ушей. Вот, вспомнил, пока в себя приходил. Что значит - за всю жизнь и не побывала? Ей же 17. Всё впереди. А говорит так, как будто помирать собралась.Говорю ей, подшучивая:- Ладно, под твою ответственность.Подходя всё ближе к Китаю, я уже представлял узкоглазых рабов на рисовых полях. А вот где-то в 100 метрах предупреждающий знак: "Государственная граница Российской Федерации. Проход воспрещён!".Я только хотел что-то сказать, поворачиваюсь к ней, а у неё лицо такое бледное, глазные яблоки как будто мёртвые. И она говорит:- Я тебя здесь-то убью и закопаю.Меня перебросило в дрожь:- Алёна, я оценил шутку.- Да какие шутки?Ногтями она вцепилась в шею, потом зубами. Я начал её отталкивать, но она нереально сильнее. Блин, лучше бы уже медведь вышел на встречу. Её сарафан в пятнах от моей крови.Она говорит:- Медведь меня здесь порвал, пока мы с друзьями гуляли. И я теперь одинока.Я сильно перепуган. На удивление, сообразил и крикнул:- Алёна, сейчас нас двоих вон тот бурый реально сожрёт!Показал ей назад, чтобы отвлечь, и рванул, куда ноги несли.Помню уже колючку, как подошли солдаты, что-то спрашивать стали. Мол, как попал сюда, кто пропустил..."В отделении, после выписки Степана, опера составили фоторобот девушки.Капитан милиции:- Бред какой-то! Ты точно фоторобот составил правильно?- Что не так? - спрашивает парень.- Круглова Алёна Николаевна, 1990-го года рождения и 2007-го года смерти. Гуляла с группой туристов из её университета и попала в лапы медведя. Насмерть задрал. На глазах у всей группы. Бедняга.- Что это значит, товарищ капитан? Вы хоть не шутите. Я не из тех, кто во всякую лабуду верит.Капитан милиции поворачивает монитор с данными и фото:- На. Смотри и читай!- Быть такого не может! Это же она, товарищ капитан, она тогда меня в лес повела гулять.- Тебя точно пролечили хорошо?- Ну, блин, век воли не видать.- Тоже, блин, тюремщик нашёлся, - смеётся. - В общем, слушай, скорее всего, это стечение обстоятельств, либо кто-то решил подшутить. Будем искать. И это, не нервничай. Вон, руки ходуном ходят.Капитан налил Степану сто грамм, чтобы тот немного попустился.Естественно, девушку так и не нашли. Степан после всех этих разборок хорошенько посидел-таки с отцом и соседом.А сосед ему и говорит:- Вот я предупреждал - не ходи в лес. Если идёшь, ты человека знать должен.Историю забыли. Дело закрыли. Хотя сами пограничники, солдаты, не знающие этого случая, рассказывали, что видно девушку в белом. Ходит, бродит, места не найдёт себе никак. А однажды видят - она за предупреждающие знаки зашла, а датчик не реагирует. Только к ней ринулись, а она исчезла.Кто знает, кто это такая.

Ключевые слова: Девушка лес тайга граница призрак авторская история

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