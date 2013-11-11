Мистика на границе

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:47

Злой полицейский Просмотров: 285 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 06:47 by

КПП "Порубное" ранее было границей СССР и Румынии, расположено в Черновицкой области, ныне относится к украинской пограничной службе. Смены были с 08:00 до 20:00 и наоборот. Так вот, заступил я в ночное патрулирование. В начале я с ефрейтором прочесал дозорную тропу, где происшествий не было обнаружено, позже взводный приказал вернуться на коридор выезда, а ефрейтора отправил на наблюдательную вышку, на тепловизоры. Я пропустил несколько дальнобойщиков из Беларуси и один из Прибалтики (экспорт рыбы и картошки в Югославию). На часах 22:30 где-то было. Я решил замастырить чайку с бутербродами, только сел, начал пить чай, думал, что всё будет спокойно, а не тут-то было. Зашёл наш взводный, который уже спокойно относился к тому, что чаи на заставе гоняли. Да и до дембеля 33 дня оставалось. Я только хотел ему чаю предложить, но он меня опередил: "Александр, - говорит он, - бросай пить чай, только что с нами связался командир пограничной полиции Румынии, из соседнего КПП "Сирет", - говорит, - девушка лет 18 пересекла границу без документов и говорит по-русски".От нас до Сирета, ну метров 100 от силы."Так вот, Саш, бери волыну, дуй на пограничную полосу, девицу эту сейчас передаст тебе румынский наряд. Она не вооружена, но ты там поосторожнее будь".Я взял АК-74 и спокойно, уверенно пошёл на границу. Сама граница выглядела так, что с нашей стороны была надпись "СССР", а с румынской "Romania, judetul Suceava". Встретившись между этими двумя знаками въезда в страну, я увидел одного румынского погранца, лет 19 пацан, видно, что новенький. Но меня удивило то, что он был без девушки, которую задержали румынские погранцы. По-русски он почти не говорил. Он передаёт мне акт о задержании и передаче лица без документов, а я его спрашиваю: "Где девушка?". То, что он ответил, повергло меня в необъяснимый жар: "Она была, я пришёл с ней здесь, а она исчезла". Я понимал, что мне за это может светить дисбат, поэтому спросил его: "Друг, как исчезла?". Дальше он говорил невнятно: "Я провождал она до греничешти, подойду к нейтральна территория, а она ушла в небо".Поняв, что этот салага упустил девицу, я сообщил по рации взводному. А взводный вздрючил ефрейтора, которого отправил на наблюдательную вышку, мол, как тот мог не узреть человека в тепловизор. Дальность видимости тепловизора - 10 км. Но ефрейтор утверждал и клялся, что никого, даже животных в тепловизоре не было и к пограничной полосе никто не приближался, тем более, через каждые 200 м стоит караул. Тогда и взводный был в непонятках, он связался с румынским командиром Вали Станеску, с которым он дружил уже 6, 5 лет. Командир наряда КПП "Сирет" вызвал нас всех на их пост. Раньше-то для нас заграница была мечтой, а тут я как будто в другой мир пришёл, ломанный русский и украинский, смешанные с румынским. Они это называют "русынська мова". Румынский командир спрашивал часа 1,5 с этого пацана, мне его стало жаль. Но как перевёл нам его командир, который достаточно неплохо уже владел русским, этот салага во время сопровождения неизвестной гражданки, доводя её до самой границы, увидел, как она испарилась вверх, что-то сказав тому салаге и улыбнувшись.Мы все сидели, как каменные, ведь нелегально никто не пересекал границу. Караульные посты доложили, что происшествий не было и нет, около границы чисто. Пообщавшись с румынским нарядом, мы вернулись на наш родной пост. Взводный дал мне и ещё 18 бойцам команду прочесать близлежащую территорию. Ну мы приказ выполнили, прочесали с собакой, была у нас служебная восточноевропейская овчарка Ляля. Никого мы не нашли, а рядовой Кленков из нашего наряда сказал, что была такая же девушка около тюков сена, которое накосили жители с. Тереблечье, он только было хотел выстрелить, как она тут же исчезла таким же образом как и на румынской территории.После погони мы вернулись на пост, было 02:30 ночи и на посту вместе со взводным нас ждал командир части, очень злой и сонный, генерал-майор Кропивянко. Сказал, отбой тревоги. Завтра всё равно из штаба приедут с Черновцов. С трудом, вручную размыкая глаза, я досидел до 7 утра. В это время идёт передача смены. Я пошёл на завтрак, где выпил только компот и отправился спать.Разборки шли долго, за 4 дня до дембеля всё утихло. А ведь начальник штаба грозился меня, взводного и весь караул в дисбат отправить. Мы легко отделались, а вот того румынского салагу отдали под суд. Командира уволили из рядов Румынской пограничной полиции. Не знаю, что это за девица была, но по звёздам и по лычкам дала многим.

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