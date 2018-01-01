Тухлятина

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:08

sevizor Просмотров: 19 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:08 by

Живу я в старом посёлке вблизи Мурома. Совсем недавно в нашем поселении стали пропадать люди. Не было ни одежды, ни крови - людей просто не было.Но совсем недавно на местного плотника-алкоголика Данилу что-то напало в его доме. Он выбежал из своей халупы, крича: "Чертовщина какая, у-у-у, мрази! Господи, спаси и сохрани!".Все подумали, что Данила схватил "белочку" и поэтому так кричал, но когда он показал оторванные куски мяса, которые свисали с ноги, мы поняли, что что-то тут нечисто.Хотели провести наблюдение за Даней, но мужик просто пропал, но перед этим он сказал: "А ведь правда всё. Я слышу, что кто-то мое имя называет ласково. Просыпаюсь, а какая-то тварь ногу жрёт!".Я не знаю, что делать, люди бесследно пропадают. Люди пропадали, а ни их следа, ни следа твари не было. Я по-настоящему боюсь за себя и за свою семью.Недавно, когда я шёл с магазина, кто-то меня звал. Я повернулся и увидел высокого человека с козьими ногами, а на улице сразу завоняло тухлятиной.Я никогда не бегал так, но, обернувшись, никого не увидел. Сейчас кто-то шепчет моё имя. Оно говорит, что даст мне всё, что я захочу... Всё, но только я должен посмотреть на эту тварь.

Ключевые слова: Тухлятина нечто тварь люди авторская история

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