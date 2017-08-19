Заброшенная школа. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:34

Причина: Изменён раздел.

TomFunPlay Просмотров: 51 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 14:34 by

Меня зовут Рома, мне 14 лет. Я любитель гулять, и я все время гуляю со своими друзьями. Это Коля, Данила и Артем, я с ними иногда гулял, но вместе мы никогда не собирались. Но как-то после школы мы вчетвером решили договориться пойти в заброшенную школу. По легенде, она сгорела ещё в 50-ых. Из-за чего? Я и сам не знаю. Все просто знают, что там был пожар. В пожаре погибло около 20 детей, и потом здание попросту забросили.Оно находилось довольно-таки далеко от наших домов. Идти туда составит час или два.Мы пошли, время было 15:30, пятница. Сначала мы пошли по домам, чтобы взять вещи. Я с собой взял воду и чипсы, телефон, фонарик и на всякий случай нож. Да, я взял нож. Ну, а что вдруг? А вдруг там маньяк будет? Или бомж?Мы подошли и встретились около нашего магазина "Дикси". Артём взял пистолет и фонарик.Я у него спросил:- Где ты нарыл пистолет?- Уж лучше тебе не знать, уж лучше тебе не знать.Коля и Даня взяли телефоны и фонарики тоже. Даня говорит:- Нам пора идти, давайте.Путь был долгий. Я помню, мы шли, и у меня было какое-то предчувствие. Оно было уж точно не хорошим...Уже прошло, ну, очень много времени. Я посмотрел на телефон. 17:44.- Твою мать. Ребята, мы уже 2 часа идем туда! 2 гребанных часа!- Осталось немного, идем.Прошло 10 минут, и я уже увидел это здание. Мы подбежали к нему, и там была скамейка, мы присели, поели, поговорили о жизни, и после этого я посмотрел на время - 18:02. Я сказал, что пора идти. Артём сказал, что он отойдет в туалет в кусты.Мы взяли фонарики и пошли, было очень темно. Мы решили разойтись по этажам. Да, я знаю, канон всех фильмов ужасов. Всегда, когда расходятся, умирают по одному. Но я что-то не придал этому значения, я хотел показаться храбрым так, потому что по жизни я почти всего боялся. Я был на первом этаже, Даня на втором, Коля на третьем. Как вдруг я слышу сзади смех Артёма. Я оборачиваюсь. Он смеётся.- Артем?! Артем?! Ты нормальный?! Я чуть не умер! Не пугай меня!Он начал ещё сильнее смеяться. Я заметил, что он выглядел как-то бледно и глаза его покраснели.- Артём?! Все в порядке???Как вдруг он замолчал и стоял с улыбкой. Это выглядело страшно. Как вдруг пришел Коля:- Кто это смеялся?! Артём?! Пошли со мной.Как вдруг Артём заорал голосом... Я... я даже не знаю! Это был хриплый, даже чем-то демонический голос:- СМЕШНО ТОЛЬКО МНЕ! - он начал идти ко мне.Я начал убегать от него, он - за мной. Коля со мной побежал, и на 2-ом этаже мы нашли Даню.- Даня, бежим!- Чё?!Я взял его за капюшон, и мы побежали, я слышал, как Артём бежит за нами, и он орал что-то нам. Но я просто не слушал, мы побежали на 3-ий этаж. Там мы и спрятались. Там был кабинет биологии. Мы заперлись там и слышали, как Артём ломился к нам, крича:- Я ЗАБЕРУ ВАС! ЗАБЕРУ!Я спрятался в шкафу вместе с Даней. А Коля спрятался в небольшом ящике. Там было очень много ящиков. Так что тогда я думал, что мы зря вдвоем спрятались в шкафу. Как вдруг через 2 минуты оно выломало дверь, и я услышал, как оно идёт. Я слышал, оно шептало:- Я НАЙДУ И ЗАБЕРУ! Я НАЙДУ И ЗАБЕРУ!И тогда я чуть-чуть приоткрыл дверь и увидел это...Описать точно не могу, голову я не видел... Ног не было! Были копыта! Я видел существо, оно было очень худое и искало нас. Как вдруг оно посмотрело на шкаф... Я посмотрел на Даню и сказал ему:- Прощай...Как вдруг я услышал стук. Существо отвлеклось и пошло явно в другую сторону, как вдруг я услышал звук пистолета и как то существо издало ужасный и неприятный визг.- Бежим!!Мы вышли из шкафа, а Коля из коробки. Мы бежали.Я спросил:- Откуда ты взял пистолет???- Я его украл у Тёмы!!!Мы бежали, я слышал, как то существо бежало, как вдруг я случайно осветил его лицо! Лицо было ужасным: клыки, красные глаза, черные волосы, и у него не было носа... Оно бежало, и вдруг я услышал визг Коли. Оно взяло его за руку!- Коля, нет!Я хотел помочь ему! Мы с Даней пытались спасти его! Но существо было намного сильней. Последние слова Коли были: "Бегите! Расскажите обо всем что тут происходит! Обо всем!"По моим щекам протекли слезы... Я понял: я потерял своего лучшего друга! Мы убежали с Даней.Мы выбежали из здания и больше туда не возвращались. Прошло 20 лет. Я больше никогда не пойду туда. Это место проклято. До сих пор меня мучают сны, где Коля и Артём говорят: "Зачем ты нас бросил?! Зачем ты нас оставил?! Ты нас погубил..."

Ключевые слова: Школа страшилка демоны авторская история

Другие, подобные истории: