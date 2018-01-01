Девочка с милой улыбкой

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 01:15

Причина: Сохранён стиль повествования автора

Eshli Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:15 by

Девочка с милой улыбкой... возможно, если определить по названию истории, то это полный бред. Все возможно. Я тоже так считал. Но это для меня обернулось большой потерей.Апрельским теплым днем я наслаждался чудным прорывом тепла в наш холодный городишко. С крыш по сосулькам стекало много оттаявшей воды. Я лениво смотрел в окно и наблюдал, как соседние детишки запускали кораблики, играли в снежки и ходили по лужам. Солнце светило очень ярко, что даже я жмурился от солнечных лучей. Во дворе было много хохота и гула от гулявших ребят. Прекрасная весна, верно?Я соизволил встать и принести себе что-нибудь покушать. Взял вкусненького из холодильника, направился к тому же окну, где я недавно смотрел на играющих в снегу ребятишек. Взглянув в окно, я заметил, что ребят нигде нет. Подумал, что они играют в прятки, вот и никого и нет. Но я ошибся. Присмотревшись, я увидел одну девочку. По виду она была симпатичная: с русыми волосами, заплетенными в косички, и ярко-зелеными глазами, как два изумруда. Ее глаза грустно переливались на солнце.Я пристально наблюдал за этой девочкой, и мне даже стало плевать на то, куда подевалась вся другая детвора. Я сразу же понял, что этой девочки сторонились все ребята с нашего двора и не хотели видеть ее. Но почему же?Я быстро оделся и вылетел пулей из дома к ней. Я жаждал того момента, чтобы с ней поговорить. Лучше бы я остался дома...Подойдя к этой девочке, я испугался не на шутку. Она посмотрела на меня и улыбнулась так, что мне показалась, что это оскал собаки. Я дернул со двора с такой силой, что, хлопнув дверью, выбил стекло. Я подумал, что это будет у меня в секрете. Но я все-таки решился рассказать все маме.Мама, выслушав, нахмурившись, заперла меня в комнате, так и ничего не рассказав. Я обиделся. Опять взглянув в окно через несколько часов, я увидел ту девочку. Она упорно смотрела мне в окно и, кажись, видела меня. Меня ударило в пот. Солнце уже садилось. День медленно перерастал в вечер. А она до сих пор там сидит... Я ушел спать.Просыпаясь, я обнаружил, что дверь открыта. Я как ни в чем не бывало вышел из комнаты. На полу лежала моя мать. Ее тело было исколото ножом и наполовину изрезано. У нее не было глаз, ушей и рук. А рядом стояла та девчонка, вся в крови... Она мне улыбалась тем собачьим оскалом...Она медленно шла ко мне. Я смотрел в ее глаза, и поняв, что мне конец, просил прощения за все. Но это не помогало. Я уже вышел на балкон. Запер дверь. Она стучалась в стекло. Она ударила по стеклу. Осколки с кровью упали мне на ноги. Я медленно теряю сознание...Очутился в больнице. Врачи сказали, что я выпал из окна пятого этажа. Но я смог выжить. Я был в коме один год и два месяца. Но я помнил все события, связанные с той злополучной девочкой с милой улыбкой...Мою мать похоронили в закрытом гробу. После этого я ту девочку не видел. Возможно, она ищет того, кого можно убить... возможно, она доберется до тебя...

Ключевые слова: Девочка смерть убийца мама кровь авторская работа

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