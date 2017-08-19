Зимняя прогулка

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:58

Причина: Изменен раздел

Лёша Пестряков Просмотров: 20 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:58 by

Одним зимним днем я прогуливался по улице. Шел несильный снег, погода стояла довольно теплая для этого времени года. Путь мой лежал через аллею.Нагулявшись на свежем воздухе, решил возвращаться домой. Пройдя больше половины аллеи в сторону дома, я заметил вдалеке мужчину в серой куртке и черных штанах, идущего мне навстречу.Приостановившись на несколько секунд, чтобы закурить, я вновь пошел в том же направлении, но в этот момент заметил очень странную вещь: прикуривал я буквально секунд пять, а мужчина в моем направлении прошел уже больше половины пути, причем шел он очень медленно и был далеко от меня.Пройдя еще какое-то расстояние, я заметил странную особенность в походке этого человека: она заключалась в том, что человек как бы немного парил в воздухе, хотя в тот момент из-за снега мне это могло показаться.Испугался, я не этого, а того, когда встречный пешеход поравнялся со мной. В свете фонаря мне удалось разглядеть черты лица этого человека, они были неестественно заострены. И главное - снег, падавший на лицо этого человека, не таял.В этот момент я до жути напугался и встал как вкопанный. Этот человек, если его можно было таковым назвать, смотрел на меня мутными глазами, и от него исходил неприятный запах гнили.Через несколько секунд, выйдя из ступора, я изо всех сил помчался домой. Пока я бежал, несколько раз оборачивался назад, но там уже никого не было.Прибежав домой, я включил свет во всех комнатах. Выпил горячего чая и успокоился.Прошло четыре дня. Очередным снежным морозным вечером я сидел дома за компьютером в соцсетях, как вдруг неожиданно позвонили в дверь. Подойдя к входной двери и посмотрев в глазок, я никого не обнаружил. Спросил: "Кто там?", но ответа не последовало. Шагов по лестнице не было, лифт не работал.Не успев толком сесть за компьютер, я услышал, как в очередной раз раздался звонок в дверь. Моментально соскочив с кресла и добежав до входной двери, в один момент распахнул дверь. Но передо мной никого не было.Посчитав это всё шутками мальчишек, пошел обратно заниматься своими делами. Проходя по коридору, я ощутил холод и легкий запах гнили.Тут-то меня и осенило, я вспомнил про того мужчину на аллее. Меня обдало холодным потом.Вернувшись обратно в комнату, решил одеться теплее. В тот момент, когда я повернулся лицом к зеркалу, я увидел в нем того самого проходимца, только на этот раз у него был вид самого настоящего покойника. Кожа на его лице сползала лоскутами, а глаза были впалые.В этот момент я метнулся к выходу, попутно схватив куртку с вешалки прихожей.Переночевал эту ночь у друга, а наутро пошел домой.Подойдя ближе к дому, увидел наряд полиции и скорую. Спросил у старшей по дому, что произошло, и она мне рассказала то, от чего у меня волосы дыбом встали:"На одной площадке жил сосед. Часто с ним общалась, а в один момент он пропал. Решила я, значит, зайти к нему спросить, что да как, а дверь никто не открывает, и запах около двери нехороший стоит. Тогда вызвала полицию, чтобы дверь вскрыли. Когда открыли дверь, в нос ударил жуткий запах гниения. Соседа того нашли в кресле мертвым. За то время, что он пробыл в квартире, он сильно попортился. Глаза уже впали, а кожа практически лоскутами сползала".В общем, хоронили его в закрытом гробу.Прошло уже много времени, но иногда появляется этот могильный холод, и кто-то звонит во входную деверь, за которой никого нет.

Ключевые слова: Зима прогулка покойник сосед авторская история

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