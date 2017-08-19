Проклятие утопленницы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:49

Причина: Изменен раздел

Безликий48 Просмотров: 43 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:49 by

Это случилось много лет назад, тогда я жил в деревне, в старом доме, который достался мне по наследству от погибших родителей. Приехал я туда скоро после кончины своих родственников, ибо в городе я не имел своего жилья. Денег, которые я зарабатывал, было немного, а большая их часть уходила на оплату съёмной квартиры, поэтому мне иногда даже не хватало на еду.В деревне меня знали давно, ведь свое детство я провел именно здесь, живя со своими родителями, а жителей таких ветхих деревушек насчитывается не более сотни - они здесь практически не меняются.Через месяц после моего приезда начали происходить странные вещи: довольно часто по ночам слышался плач ребенка и плеск воды. Звук был настолько силен, словно кто-то огромный со всего размаху шлепнулся в лужу.Спустя неделю, когда эти звуки начали мне конкретно надоедать, я решил расспросить соседей, не слышат ли они этих звуков, может, знают их причину.Вечером того же дня я отправился к старейшей жительницы деревни, это была Мария Павловна. Уж кто и мог дать ответ, что за звуки я слышу ночью, то только она.Когда я спросил её об этом, она сначала долго молчала, но потом все же начала говорить:- Когда-то давно, лет эдак 90 назад, жила здесь семья: женщина, ее муж и дочка - очаровательная девчушка лет семи. Поселились они на самой окраине, в старом заброшенном доме. Видели их редко, девочка иногда за водой бегала в колодец. В скором времени мужа этой женщины стали часто видеть, пил он сильно. Поговаривали, что семью свою избивал, девочка в синяках за водой ходила. Только через месяц пропал он. Ничего известно о нем не было никому, вот и порешили: либо женщина развелась с ним, либо помер от пьяни.Как-то раз, ночью, мамка моя во двор вышла воздухом подышать - ее тогда кашель замучил. Присела он в темноте на лавочку за двором, внезапно слышит - шаги. Ух, перепугалась тогда маменька, вскочить хотела, но сидеть осталась - как парализовало ее. Увидела она во тьме два силуэта, высокий силуэт и пониже. Потом узнала в них женщину и эту девочку. Девочка к колодцу потянулась, а мать ее в спину ударила. Девочка в колодец полетела, а женщина крышку закрыла и ушла. Мать моя бросилась к колодцу, скорую вызвала, всех соседей разбудила. Стали своими силами вытаскивать девочку, достали, а она уже посинела.Женщину ту больше не видели, но, говорят, что ночью можно плач девочки из колодца услышать и звук ее падения. Только вот поговаривают, что если кто этот звук услышит, у того ребенок умрет. Это проклятие. Мама моя тогда звуки эти слышала - сестра моя младшая умерла. Утонула. Поэтому остерегайся.Я всему этому тогда не поверил, думал: "Чушь все это! Не верю я ни в какие проклятия. У меня и детей-то нет".С этими мыслями я и уснул.Спустя полгода я женился, дочь у нас родилась. Когда ей только-только исполнилось семь, она утонула в реке.В деревне мы живем до сих пор, позже у нас родилась еще одна дочь, она выросла, счастливо вышла замуж и уехала жить в город. Этим летом приехала к нам, в деревню. На наш с женой вопрос "Как тебя с работы отпустили?" ответила: "Все очень просто. Благодаря моему малышу".Так мы узнали, что она беременна.Я бы даже не стал писать это, зачем ворошить прошлое, если бы моя дочь сегодня утром не рассказала мне, что сегодня всю ночь ей не давал спать плач ребенка и плеск воды на улице.

Ключевые слова: Утопленница ребенок семья колодец плач плеск

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