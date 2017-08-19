Проклятие утопленницы

Проклятие утопленницыЭто случилось много лет назад, тогда я жил в деревне, в старом доме, который достался мне по наследству от погибших родителей. Приехал я туда скоро после кончины своих родственников, ибо в городе я не имел своего жилья. Денег, которые я зарабатывал, было немного, а большая их часть уходила на оплату съёмной квартиры, поэтому мне иногда даже не хватало на еду.
В деревне меня знали давно, ведь свое детство я провел именно здесь, живя со своими родителями, а жителей таких ветхих деревушек насчитывается не более сотни - они здесь практически не меняются.
Через месяц после моего приезда начали происходить странные вещи: довольно часто по ночам слышался плач ребенка и плеск воды. Звук был настолько силен, словно кто-то огромный со всего размаху шлепнулся в лужу.
Спустя неделю, когда эти звуки начали мне конкретно надоедать, я решил расспросить соседей, не слышат ли они этих звуков, может, знают их причину.
Вечером того же дня я отправился к старейшей жительницы деревни, это была Мария Павловна. Уж кто и мог дать ответ, что за звуки я слышу ночью, то только она.
Когда я спросил её об этом, она сначала долго молчала, но потом все же начала говорить:
- Когда-то давно, лет эдак 90 назад, жила здесь семья: женщина, ее муж и дочка - очаровательная девчушка лет семи. Поселились они на самой окраине, в старом заброшенном доме. Видели их редко, девочка иногда за водой бегала в колодец. В скором времени мужа этой женщины стали часто видеть, пил он сильно. Поговаривали, что семью свою избивал, девочка в синяках за водой ходила. Только через месяц пропал он. Ничего известно о нем не было никому, вот и порешили: либо женщина развелась с ним, либо помер от пьяни.
Как-то раз, ночью, мамка моя во двор вышла воздухом подышать - ее тогда кашель замучил. Присела он в темноте на лавочку за двором, внезапно слышит - шаги. Ух, перепугалась тогда маменька, вскочить хотела, но сидеть осталась - как парализовало ее. Увидела она во тьме два силуэта, высокий силуэт и пониже. Потом узнала в них женщину и эту девочку. Девочка к колодцу потянулась, а мать ее в спину ударила. Девочка в колодец полетела, а женщина крышку закрыла и ушла. Мать моя бросилась к колодцу, скорую вызвала, всех соседей разбудила. Стали своими силами вытаскивать девочку, достали, а она уже посинела.
Женщину ту больше не видели, но, говорят, что ночью можно плач девочки из колодца услышать и звук ее падения. Только вот поговаривают, что если кто этот звук услышит, у того ребенок умрет. Это проклятие. Мама моя тогда звуки эти слышала - сестра моя младшая умерла. Утонула. Поэтому остерегайся.
Я всему этому тогда не поверил, думал: "Чушь все это! Не верю я ни в какие проклятия. У меня и детей-то нет".
С этими мыслями я и уснул.
Спустя полгода я женился, дочь у нас родилась. Когда ей только-только исполнилось семь, она утонула в реке.
В деревне мы живем до сих пор, позже у нас родилась еще одна дочь, она выросла, счастливо вышла замуж и уехала жить в город. Этим летом приехала к нам, в деревню. На наш с женой вопрос "Как тебя с работы отпустили?" ответила: "Все очень просто. Благодаря моему малышу".
Так мы узнали, что она беременна.
Я бы даже не стал писать это, зачем ворошить прошлое, если бы моя дочь сегодня утром не рассказала мне, что сегодня всю ночь ей не давал спать плач ребенка и плеск воды на улице.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:49
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Сегодня, 00:49 by Безликий48Просмотров: 43Комментарии: 1
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