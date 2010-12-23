Сущность, живущая возле арыка

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 413 Комментарии: 5 +6 Вчера, 19:10 by

В моем доме есть какая то сущность, и выходит она из арыка. Как я писала раньше, через мой двор протекает арык, шириной он более двух метров.У соседей этот арык делится на два, и другой поток, уже поменьше, протекает по краю улицы, прямо под моими окнами.Наш двор мы в шутку зовем междуречьем. Арык со стороны двора — сумрачное место, берега засажены деревьями, которые не пропускают свет.Туда мы мало ходим - там много ужей, видим огромных крыс, иногда слышны странные звуки.Когда мы только переехали (это было летом), по ночам я слышала плеск воды и девичий смех. Я думала: "Во дают, после двенадцати бабы купаются".Не боялась, потому что смех слышался как бы издалека.В первый раз я встретилась с сущностью тоже летом (если задуматься, все истории случались летом, странно, да?).В тот вечер пошел дождь, и я с дочерью решила спать в доме, а муж с сыном во дворе. Перед сном я помолилась и почему-то мысленно трижды начертила круг вокруг дома. Легла спать.Среди ночи вдруг проснулась от ощущения, что кто-то на меня смотрит. Оглянулась и вижу, что в темноте какой-то силуэт у порога, который стоит, положив руки на обе створки дверей.Спросонья я спросила: "Кто это?". И слышу голос: "Да муж твой!". Я, все еще не врубившись, спрашиваю: "А что ты не заходишь?". Ответа не было.Я проснулась окончательно, удивленная, что муж все-таки не вошел. Вышла во двор, там идет дождь, муж с сыном спят. Тут только я и поняла все.Другая история произошла через несколько лет, тоже летом. Это было во время Рамадана. Я была кормящей матерью и Уразу в тот год не держала.С ребенком ночевала в доме, муж и старшие дети ночевали во дворе.Ночью проснулась от странных звуков под окнами, как будто кто-то быстро говорил. Но в это речи не было ничего человеческого, только какой-то стрекот, а это нечто сильно возмущалось. Меня парализовал страх, я обратила внимание, что все другие звуки стихли, не было ни сверчков, ни кваканья лягушек, только этот стрекот. Было ощущение, что мне несдобровать, если это проникнет сюда через дом.Дотянулась до ребенка, обняла и начала молиться. Читала одну молитву, ничего не случилось, начала другую, как вдруг стрекот стих, нечто громко взвизгнуло, а потом тишина.Потом появились звуки: пение лягушек, плеск воды, сверчки. Проехала машина. А я до утра так и просидела, понимая, что мне только что крупно повезло.

Ключевые слова: Арык смех нечто шепот звуки молитва

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