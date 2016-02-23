Я должен вас предостеречь

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:35

Причина: Изменён раздел

staz_woods Просмотров: 144 Комментарии: 11 +3 Вчера, 16:31 by

Я искренне надеюсь, что как можно больше людей прочитают эту статью. Возможно, если достаточно людей прочитает её, вы сможете себя защитить. А я уже опоздал. Иногда люди бывают такими глупыми, невеждами. Мы принимаем многие вещи как должное в наше время. Просто берём и пользуемся ими, не зная, как они работают, не имея представления о том, насколько опасными они могут быть. Это как с электричеством - многие из нас буквально жить не могут, не используя его ежесекундно каждый день. Но если не быть осторожными, то та вещь, что кажется жизненно необходимой, окажется той, что убьёт нас. Убить может что угодно: касание оголённого провода, перевёрнутая кружка с кофе или даже неправильно выдернутая из розетки вилка.Я был ботаном, а точнее, я и сейчас такой же. Меня не оскорбляет это название, я даже горжусь им в какой-то степени. Люди думают, что ты умный и можешь делать всякие крутые штуки. Только я не умный. Возможно, я мог избежать произошедшее. Но, по правде говоря, я даже не знал, что мог сделать. Почему бы не закончить всю эту театральщину и не рассказать вам, что случилось. Меня взломали. Наверное, я это тогда заслужил. Глупый пацан, который залез в глубокий интернет и связался не с тем парнем. Но это не самое главное. Я был, так сказать, наивным. Купил ноутбук у доверенного продавца на деньги, заработанные летом на колледж. Я был так взволнован, когда забрал его. Я планировал покупку за недели. В магазине я прочёсывал стеллажи в поиске идеального компьютера. Там были модели на любой вкус. В конце концов, я нашёл ту, что идеально мне подходила. Это был ноутбук HP синего цвета с ОЗУ в 8GB, четырёхъядерным процессором, видеокартой Nvidia GTX 980m, жёстким диском с ёмкостью 3ТБ, встроенной веб-камерой на 17 мегапикселей и офигенным гладким блестящим покрытием. Это даже круче, чем игровые автоматы. Конечно же, я его купил, и, отмечу, он был в идеальном состоянии. На него не был предустановлен вирус, так что в произошедшем ни производитель, ни магазин не виноваты. Я объясню, почему я в этом уверен, позже.Я был влюблён в ту чудесную машину, и, как только я добрался домой, я закрылся у себя в комнате и установил эту красоту. Я подсоединил ноутбук к зарядному устройству, включил его, создал учётную запись и подключился к беспроводной сети. Тут же я перенёс все мои загрузки из своего доисторического компьютера в новый. Все иконки теперь выглядели по-новому. Открыв браузер, я стал просматривать разные сайты. Наверняка вы думаете: "Вот где-то на одном из них ты и словил вирус". Возможно, я мог поймать его на порно-сайте, но нет. Я открывал сайты только по типу Твиттера и Фэйсбука. И даже если бы я зашёл на сайт с порно, то шансов словить там вирус было бы меньше, чем на сайте какой-нибудь церкви. Если не верите, можете прочитать об этом в интернете.Короче, когда я просматривал страницы браузера, мой антивирус MacAFee отключился. Тёмно-бордовое сообщение появилось на экране: "Ваш антивирус находится в спящем режиме. Хотите ли Вы перевести его в рабочий режим?". Мне показалось это странным, но в конце концов это была всего лишь программа, которая оповестила меня. Ничто не предвещало беды. В любом случае, я мог включить сканер вирусов и выяснить, была ли программа неисправна. Я же говорил, что я умник. Я знаю, что делаю, так что сделал выбор в пользу безопасности и нажал на кнопку "Перевести в рабочий режим" внизу тёмно-бордового сообщения. И всё. Через пару секунд антивирус снова заработал, и я закрыл сообщение. Я продолжил веб-сёрфить и смеяться над видео про кошек, ну, заниматься тем, чем занимаются люди в интернете. Через пару часов мои глаза стали закрываться, и я решил лечь спать. Выключив компьютер, я направился в кровать.Странностей не было в течение нескольких дней. Вначале происходили какие-то мелочи, типа добавления буквы "Е" к названиям файлов, которые я хранил на жёстком диске, или, бывало, окно браузера закрывалось без причины, как только я его открыл. Я списывал это на маленькие баги и ошибки. Наверное, я был сильно уставший, когда писал имя файла, а окна закрывались, потому что браузер был неисправен. А потом одной ночью, просматривая Фэйсбук, я получил сообщение от мамы. Окно диалога появилось, и я нажал на него, чтобы посмотреть сообщение.Вот наша переписка:Мама: "Привет милый".Я: "О, привет, мам, что случилось? Тебе что-то нужно?".Мама: "Нет, я просто соскучилась, вот и всё".Я: "Ну, мы живём в одном доме, почему бы тебе не зайти ко мне в комнату?".Мама: "О нет, дорогой, я не могу этого сделать".Я: "Почему?".Мама: "Я не вижу тебя. Можешь придвинуться ближе?".Я: "Что? Ты о чём?".Мама: "Я хочу видеть твоё лицо, милый".В тот момент я ничего не мог понять. Но я отмахнулся, она ведь могла снова пить.Я: "Ма, о чём ты говоришь, ты же в комнате прямо за стеной, просто зайди ко мне, если хочешь увидеться".Мама: "Хочешь, чтобы я пришла?".Я: "Э, да? Хватит писать, просто заходи".Мама: "Ок, ладно".Я сидел за компьютером и смотрел на дверь в ожидании того, что она войдет в любую секунду, пьяно поцелует меня в щёку и скажет, как сильно любит, что было обычным явлением. Знаю, я зануда.Я ждал, а время тянулось, и тут я забеспокоился и осмотрелся. Посмотрел в просвет между дверью и полом и заметил, что он не был освещён. Насколько поздно уже было? Я повернулся и посмотрел на будильник: 3:35 утра. Неужели мама не спала в это время? Я вышел в коридор и проверил наличие света или какого-нибудь шума, которое символизировало бы то, что мама бодрствовала, но в доме была полная тишина и кромешная темнота, светились только маленькие светодиодные лампочки на кухне и в противопожарной сигнализации. Было слышно, как мама и папа негромко храпели где-то в отдалении. В животе у меня появилось очень тревожное чувство. Я развернулся и пошёл обратно в комнату. Сев в кресло, я развернулся лицом к монитору.Оповещения Фэйсбука разрывались, их было более 300. Я кликнул на иконку с земным шаром, там были уведомления о том, что маме "понравились" все мои фотографии, посты, комментарии. Все до единого. Даже те, что были шестилетней давности. Я сразу подумал, что это должен был быть взлом. Я посчитал, что со своей позиции ничего сделать не смогу, поэтому я решил оповестить маму о взломе на следующий день и посоветовать ей поменять пароль. Я нажал на меню "Пуск" и кнопку "Завершить сеанс", но ничего не вышло. Меню просто закрылось и передо мной был рабочий стол. Меня это взбесило. Видимо, хакер был немного талантливее, чем я ожидал. Я открыл командную строку и стал просматривать файлы компьютера. Я пытался найти брешь в системе, но командная строка зависла. Я, не трогая клавиатуру, смотрел на экран и наблюдал, как печатались буквы. В результате я прочитал: "Здравствуй, сынок".Я был безумно напуган. Нажимая клавиши Ctrl-Alt-Delete, я пытался выключить компьютер, но вместо этого я видел сообщение об ошибке на экране. Открылась программа типа скайпа, только в её оформлении каждая линия и буква были светло-зелёными, а фон - чёрным. Всё выглядело пиксельным. Диалоговое окно выглядело, как в Чат Рулетке. Экран, где должен был быть виден собеседник, был чёрным. Своё лицо я видел внизу экрана, оно было подсвечено зелёным светом. Я выглядел испуганным до смерти и отчаянно пытался вернуть контроль над компьютером себе. Клавиатура не работала, и сколько бы раз я не нажимал на кнопку выключения компьютера, он не выключался. Когда я увидел человека в маске, подсвеченного светом экрана своего компьютера, я словно перестал дышать. На нем была красная маска дьявола, серая кофта и чёрные перчатки. Посмеявшись, он написал: "Твоё испуганное лицо - бесценно".Меня обидело его грубое высказывание и такое нелепое отношение как хакера. Я показал ему средний палец и злобно крикнул: "Да иди ты нафиг, говнюк!".Он смеялся, схватившись за живот. Маска дьявола улыбалась и блестела, будто её только-только намазали свежим слоем воска. Немного погодя, он снова напечатал: "Я бы не стал этого говорить. Я знаю, где ты живёшь".Немного дрожа, я выдохнул и спросил: "Откуда ты знаешь?".Мог ли он действительно знать мой адрес?Я наблюдал за тем, как человек в кофте поднял голову и приложил палец к подбородку, будто он был в раздумьях. Почесав голову, он снова начал печатать. Он использовал лишь указательный палец и набирал буквы медленно, поднимая палец, как пианист."163.234.23.09"Это был IP адрес моего роутера. Я поднял глаза с цифр на собеседника. Он сцепил руки за головой и закинул ноги на стол, будто расслаблялся. Вдруг он поднял указательный палец, показывая этим, что он не всё сказал. Опустив ноги на пол, он продолжил быстро печатать: "Ты живёшь по адресу 1567 С. Малберри Стрит, Топика, Канзас. Мы все когда-нибудь умрём. А мне нужно зарабатывать".Он потянулся, как я понял, под стол и достал оттуда огромный хирургический нож и переносную холодильную камеру. Напоследок он написал: "Скоро увидимся, детка".Я потерял дар речи. Он назвал мой точный адрес. Я смотрел, как он встаёт со своего кресла и уходит. Нет. Я не должен был подпустить его к своей семье. Я вытащил зарядное устройство из ноутбука. Он всё ещё работал, но экран горел не так ярко. Тогда я стал разъярённо бить по клавишам, чтобы он хоть как-то среагировал, но ни клавиатура, ни кнопка выключения не работали. И тут я пнул компьютер и стал ломать его об свое колено. В результате он сломался. На экране появились полоски всех цветов радуги, и, наконец, компьютер выключился. Меня это не беспокоило. Я был обязан разбудить своих родителей, рассказать им, что происходит, а затем вызвать полицию.Я побежал на первый этаж и попытался включить свет, чтобы найти телефон. Я щёлкнул переключатель несколько раз, но ничего не произошло. Свет не включался. Я тут же в смятении стал нащупывать стол, где у нас стоял домашний телефон. Опрокинувшись через кофейный столик, я ударился головой о подставку для коленей, на которой он стоял. Голова наполнилась резкой болью, но я пытался не обращать на неё внимания. Рядом с собой я услышал, как при падении щёлкнуло что-то пластиковое, и я подумал, что это мог бы быть телефон. Я взял его, потирая голову. Это был телефон. Я набрал 911. Блин. Телефон вышел из строя. Поднявшись на ноги, я пошёл на поиски родителей. Ощупывая стены, чтобы найти их спальню, я был удивлён, что дверь в их комнату была открыта. Я остановился в дверном проёме. То, что я увидел, преследует меня в кошмарах уже несколько месяцев. Они лежали под одеялами, и головы их были укрыты, и я не мог видеть выражения их лиц. Зайдя в комнату, я остановился у края кровати. "Мам, мам!" - прокричал я, тряся маму за плечо. Ещё немного потрепав её за плечо, я крикнул: "Мама! Мама! Тебе нужно встать, я натворил фигни".Тут я застыл в ужасе от увиденного. Мама лежала с широко раскрытыми глазами, смотря в темноту. Можно было видеть внутренности через разрез в её горле, всё было в крови. Она была полностью голая. Труп отца выглядел настолько же ужасающе. Он лежал на животе, а на его спине были длинные кровавые разрезы. Ему свернули шею, и его лицо было направлено в мою сторону. Его горло также имело широкий разрез. Это и был он - тот звук, что я слышал, когда высунулся из комнаты. Они не храпели. Они захлёбывались собственной кровью.Мои глаза наполнились слезами. Чтобы не закричать, я закрыл рот рукой. В тот самый момент я услышал, что дверь моей комнаты на втором этаже захлопнулась. БАМ! Я в спешке осмотрел комнату. Она была абсолютно тёмная, но в углу комнаты горел экран компьютера. На столе стояла переносная холодильная камера и лежал нож. Хакер. Он использовал компьютер моих родителей, чтобы войти в учётную запись моей мамы на Фэйсбуке. Всё это время он был в моём доме. Я услышал громкие шаги, как кто-то спускался по лестнице вниз. Я спешно вышел из комнаты родителей и побежал на кухню. Она была освещена мрачно-голубым утренним светом. Выбежав через заднюю дверь, я побежал к соседям.Потребовалось немного времени, чтобы они открыли мне дверь. Конечно, они были недовольны тем, что кто-то ломился к ним в 5 утра, но когда я им всё объяснил, они тут же пустили меня к себе и вызвали полицию. Расследование велось недолго. Тем человеком был хакер из глубокого интернета, который подделал программу, чтобы проникнуть в нашу домашнюю сеть, он мог посылать мне сообщения, которые выглядели, как уведомления моего антивируса. Когда я получил то самое сообщение и нажал на "Перевести в рабочий режим", я предоставил ему доступ к моей беспроводной сети. Он вычислил все наши пароли, IP адреса, наш адрес проживания, наши предпочтения, страницы, которые мы посещали, картинки, которые мы хранили на компьютерах. Он мог воздействовать на всё что угодно. Он даже имел доступ к нашему электрическому щитку через термостат. Он смог отследить наш IP адрес и выяснить, где мы живём.Пару дней спустя он пробрался в спальню родителей через окно и убил их. Согласно информации полицейских, он был поставщиком человеческих органов на чёрный рынок. Он вырезал у моих родителей почки, кишки, поджелудочные и другие органы. Мне повезло, что я остался жив. Что случилось с тем парнем? Его не нашли. Наверное, он сбежал, когда мои соседи вызвали полицию. Никто не знает, где он сейчас. Где-то на воле по сей день.Вот почему я пишу это. Это предупреждение. Компьютер, который вы используете как электричество - выглядит безвредным, но это неправда. Вы и представить не можете, сколько у хакеров власти. Никто не сможет их остановить. Они могут разрушить вашу жизнь, даже когда вы не можете выследить их. Пока вы сидите тут или лежите в кровати, или проводите время в кафе, они могут отобрать у вас всё. Видите свою веб-камеру? Те, кто читают это послание на телефоне, не думайте, что вы неуязвимы. Посмотрите в камеру. Скажите: "Привет". Помашите рукой. Они наблюдают за вами прямо сейчас. "Но ведь они не могут". А вы уверены? Как вы можете быть уверены, что они не наблюдают? Они могут шпионить, не включая огонёк у веб-камеры. Не хочу вас напугать. Видите их? Машущих вам? Да, давайте, закрывайте камеру пальцем. Они всё равно наблюдают за вами, но другими способами. Фото, которое вам "понравилось" на Фэйсбуке. Видео, которое вы посмотрели на Ютубе. Пошлые фотографии, которые вы отправили.А насчёт этой истории - это был всего лишь отвлекающий манёвр. Спасибо, что прочитали. И впустили меня.01001001 00100000 01000011 01100001 01101110 00100000 01010011 01100101 01100101 00100000 01011001 01101111 01110101.

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