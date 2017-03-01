В окне

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:08

Dark Conclusions Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:08 by

Эту ужасную вещь, которая произошла в моей квартире, я уже почти забыл, но всё же хочу вам поведать.На тот момент мне было двадцать лет, жил я на десятом этажном доме. Я любил сидеть ночью за компьютером подольше, и вот в один дождливый денёк я об этом жестоко пожалел. Я попытаюсь рассказать вам всё в подробностях.Мой выходной обещал быть длинным и радостным. Утро пролетело точно так же, как и вечер, а насладиться ими я не успел, но у меня в рукаве остался один козырь - ночь.Я сел за свой стол, включил свой любимый ноутбук и выключил свет.Сижу я и смотрю видеоролики на YouTube, как начинаю слышать всякие сторонние звуки за окном. Я не придал этому особого значения, так как не верил во всяких там духов и прочие ужасы, но всё-таки ёрзать в своём кресле я стал чаще.Эти звуки нервировали меня всё чаще, и в один момент они прекратились, а глянуть в окно я не рискнул, оправдывая свою трусость тем, что живу я на десятом этаже, потому никакое живое существо забраться сюда не могло. Разве что птица, но птиц на своих подоконниках я ещё никогда не видел.Успокоив себя этими мыслями, я продолжил свои похождения по интернету.Просмотрев очередное видео, я услышал, как что-то сильно начало долбиться в окно. И тут мои нервы заиграли по-настоящему.Я вырубил ноутбук и собирался выйти из комнаты, но так как окно находилось у меня с левой стороны, пришлось мне повернуться к двери передом, а к окну задом. И тут понеслась.Собравшись с духом, я открыл дверь, собирался уйти в зал к телевизору, но тут я услышал сильный странный звук за моей спиной. Я обернулся. За моим окном с отвратительным звуком начала вылезать огромная фиолетовая голова с пустыми глазницами.Меня осенило, в какой опасности я нахожусь. Тем временем голова плавно начала долбиться об стекло, и можно было увидеть, как там начали появляться маленькие трещины.Я не стал дожидаться, когда стекло сдаст оборону, и выскочил из своей комнаты так, как пробка из под бутылки шампанского, успев закрыть за собой дверь.Я полетел на кухню и закрылся там. Я сидел там тихо как мышь, почти не дышал. Из моей комнаты послышался звон стекла, и я понял, что теперь только моя кухня - единственное безопасное место в квартире.Тут я начал слышать агрессивно нарастающие звуки, и я попробую их описать: это было похоже на хруст, смешавшимся с белым шумом сломанного телевизора.Звуки нарастали в очень агрессивной манере и остановились у двери моей кухни. Сквозь мутные окошки в двери я смог разглядеть очертания длинной шеи и огромной головы. Эта мучительная тишина.Тут дверь сорвалась с петель, и я смог разглядеть своего гостя полностью: длинная шея с фиолетовой головой и черными очертаниями. От неё несло глиной, и знакомиться поближе с этим существом мне не хотелось.Существо, поняв мою реакцию, плавно полетело ко мне с этим хрустом. Я выскользнул из под его пути и, раскурочив все вещи, нашёл ключи и начал лихорадочно открывать дверь.Хрясь-хрясь-хрясь.Открыв дверь, я пулей вылетел в подъезд. Я провёл полчаса на улице и только через пять минут пошёл обратно.Когда я открыл дверь, то моё внимание привлекла ванная комната. Он стоял там в полной тишине. Из глазниц выкатились глаза, словно это были два стеклянных шарика. Они смотрели на меня, и было ощущение, что их вырвали у до смерти напуганного человека.С рёвом оно полетело на меня так быстро, что я даже ничего не успел сделать. Очнулся я в подъезде у мусорного бака.Квартиру я продал, не рассказав предысторию. Живу теперь в другой квартире. Больше ничего вспоминать не хочу.

Ключевые слова: Окно ночь страх существо голова авторская история

Другие, подобные истории: