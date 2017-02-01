Карманник

Roland Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:14 by

Другие, подобные истории:

Утро пятницы тринадцатого началось для Светы как и все остальные, ничего особенного. Будильник на телефоне, который заряжался, лежа на тумбочке рядом с кроватью, зазвенел ровно в 7:00. На улице было еще совсем темно, и встать с кровати казалось задачей невыполнимой. Но, полежав пару минут, она все-таки смогла заставить себя занять сидячее положение. Поставив чайник на плиту, Света направилась в ванную, где она почистила зубы и приняла душ. К 7:50 она была полностью готова к отправке на учебу в институт. Когда она уже закрывала дверь квартиры, у нее появилось навязчивое чувство того, что она что-то забыла дома. Остановившись у двери, она ненадолго задумалась. Телефон! Ну конечно же. Она открыла дверь и отправилась в спальню. Телефон все также лежал на тумбочке рядом с кроватью. Отключив зарядное, Света засунула телефон в задний карман джинсов. Если бы она все-таки забыла его сегодня дома, то осталась жива.***На трамвайной остановке, как всегда это бывает по утрам в будни, было многолюдно. Все торопились на работу или учебу. Позади всей это толпы стоял парень. Высокий, худощавый, с бледным лицом. На голову он надел капюшон толстовки, которая была у него надета под курткой. Одного взгляда на него хватило, чтобы у Светы появилось стойкое отвращение к нему. Беспричинно. Она сама не могла понять, что ее в нем так сильно отталкивает. Но эти мысли покинули ее голову, как только из-за угла показался ее трамвай. Люди на остановке засуетились, началась давка, стали слышны ругательства. Став сзади толпы, Света почувствовала, что парень стал за ней, очень близко. Отвращение вернулось с новой силой. И когда оно стало нестерпимо, она почувствовала, что парень отошел от нее. Обернувшись, она увидела, как он засовывает ее телефон в карман своей куртки. Их взгляды пересеклись. В глазах парня был испуг, в ее глазах-ненависть. Парень рванул по тротуару вдоль дороги сколько было сил. Волна злости, ненависти и отвращение накрыли Свету с головой, и она рванула за ним. Заметив то, что его преследуют, парень побежал через проезжую часть. Добежав до тротуара на другой стороне дороги, он услышал сзади себя скрип автомобильных покрышек и удар. Звук как будто со второго-третьего этажа сбросили мешок картошки. Он обернулся. В нескольких метрах от остановившегося автомобиля лежало переломанное тело девушки.Последнее, что увидела Света в своей жизни-асфальт, по которому растекается ее собственная кровь.***Докурив пятую сигарету, сидя во дворе своего дома, Артем все-таки решил отправиться в свою квартиру лечь спать. Завтра, уже на свежую голову, он будет думать, что делать с телефоном дальше. Никто из его клиентов, занимающихся перепродажей краденных телефонов, не возьмет этот телефон для реализации. Слишком большие риски нажить себе проблемы с полицией. При таких делах, когда замешана гибель человека, простой взяткой не отделаешься. Избавиться от него или придержать его пока у себя Артем решит завтра. Сегодня был слишком тяжелый день.Зайдя в квартиру, он подкурил еще одну сигарету. Пройдя в комнату, не снимая обуви, он достал из кармана куртки телефон и кинул его на подушку своей кровати, а сам отправился на кухню в поисках чего-нибудь съестного - он ничего не ел с самого утра. Обнаружив в холодильнике только пустоту, он вернулся в свою комнату. Дисплей телефона горел. Он дотронулся до второго кармана куртки, аккумулятор от телефона лежал там. Он достал его по пути домой, на всякий случай. Как телефон мог работать без аккумулятора? Он присел на кровать и взял телефон в руки. Все ярлыки на рабочем столе исчезли, а фон сменился на фотографию дороги недалеко от того места, куда он обычно ходил «на работу». Было темно, дорогу освещали только фонари своим желтым светом. На дороге лежала девушка, та самая, которая гналась за ним сегодня утром. Автомобиля нет, пешеходов нет. Только труп девушки лежит посреди дороги на том самом месте, где она и погибла. Артем потерял дар речи. Разум затуманился, он не понимал, что происходит. Сердце с силой забилось в груди, гулкими ударами отдаваясь в ушах. Желудок скрутило, и он понял, что его сейчас вырвет. Он бросил телефон на кровати, а сам рванул в туалет. Желчь жгла горло. Прополоскав горло и умыв лицо холодной водой, он еще долго смотрел на себя в зеркало. Капли воды стекали с его бледного изнеможённого лица. Под глазами образовались фиолетовые круги. Чуть придя в себя, он попытался себя убедить, что это была галлюцинация. Пересилив окутавший его ужас, он зашел в комнату. Как только он это сделал, дисплей вспыхнул снова. Артем вскрикнул, в уголках глаз выступили слезы. Теперь та самая девушка стояла посреди дороги. Лица не было видно, свет фонаря падал на нее точно сверху, темные длинные волосы обрамляли лицо, одежда была в пятнах крови, руки и ноги изломаны от удара автомобиля. Она стояла и смотрела на него с экрана телефона. Руки Артема задрожали, он выронил телефон и запрыгнул с ногами на кровать, прижимая их к груди руками. Он начал рыдать так, как не рыдал еще никогда в жизни, его охватила настоящая паника, ему было тяжело дышать, он задыхался от страха. Все это продолжалось около получаса. Затем чувство страха стало уступать место отчаянью и чувству безысходности. В комнате погас свет, из-под кровати появился бледный свет. Артем уже знал, что произошло. Сменился фон рабочего стола телефона. Он подполз к краю, взял телефон в руки. Девушка стояла в той же позе, но уже в другом месте. Она приближалась к его дому, двигалась по его улице. Фотография сменилась еще раз прямо у него в руках. Девушка стоит возле лавочки, на которой Артем курил совсем недавно, перед тем как пойти домой. Еще раз сменилась. Она стоит возле подъезда его дома. Артем швырнул телефон об стену и закричал еще раз. Он чувствовал, как сходит с ума. Вместе с этим совершенно не понимал, что ему делать дальше. Страх душил его. Он потерял дар речи, из его горла вырывались только всхлипы, жалкие, детские всхлипы. Телефон, лежащий возле стены, в которую его кинул Артем, вспыхнул дисплеем еще раз, и, увидев это, Артем потерял сознание.Очнулся он глубокой ночью. Он лежал в своей кровати, головой на подушке, накрытый одеялом. Это был только сон? Ну конечно, ему это приснилось! Такое потрясение, случившееся днем, не могло пройти бесследно для его сновидений. Возможно, его еще долго будут мучить кошмары, но все-таки это всего лишь кошмары. От осознания того, что это был всего лишь дурной сон, Артем чуть не разрыдался от радости. Он повернул голову налево, на подушке лежал тот самый телефон. Артему стало чуть не по себе. Он пытался отогнать от себя это чувство, ведь это был просто сон, но тут дисплей телефона вспыхнул. Все еще пытаясь отогнать от тебя плохие мысли, убеждая себя, что ему это все приснилось, Артем взял телефон. Фон рабочего стола сменился. На фотографии была его комната, его кровать. Вот и он спит на кровати. А возле кровати, рядом с ним, стоит какая-то очень знакомая ему девушка… В ушах у него зазвенело, слезы хлынули из глаз, горло сжалось до размера игольного ушка, у него вырывался только хрип изо рта, все тело онемело и похолодело. Фон сменился еще раз…***Тяжелые удары в дверь квартиры Артема сотрясали стены. Один из прибывших к нему полицейских басом обратился к нему: «Открывайте, полиция! Вы подозреваетесь в причастности к гибели человека и краже. Если на счет десять вы не откроете дверь, нам придется ее выбить». По истечении отведенного срока дверь осталась закрытой. Проникнув внутрь силой, полицейские принялись осматривать комнаты. Зайдя в спальню, все присутствующие обомлели. На кровати лежал Артем. Лицо искажено гримасой ужаса. Неестественно широко раскрытый рот. Пустые глазницы, из которых что-то черное сочилось и стекало по щекам, смотрели на ворвавшихся в квартиру сотрудников. Руки согнуты в локтях, нависают над телом словно деревья в аллее. В левой руке невероятно уродливо изломанные пальцы сжимают в руках телефон мертвой хваткой. Дисплей светился.