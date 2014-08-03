Чёрная туча, или Громовое существо

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:28

Причина: Заменила раздел.

Владимир Ложкарев Просмотров: 32 Комментарии: 1 0 Сегодня, 19:28 by

Девочка Марфа, фамилия Скетт. Роду из Англии. Отлично говорила на английском языке - потому что родной, а русский тоже знала, но средне.Ходит к репетитору по русскому языку. Большую часть слов, конечно же, она знала. Родителей звали: Помела Скетт и Игорь Скетт. Мама - англичанка, отец - русский.Скетт - фамилия, досталась от прадеда Игоря. Девочка была больше похожа на папу - карие глаза, каштановые волосы, нрав.Марфа жила в двухэтажном доме с отцом и матерью. Комната девочки Скетт находилась на втором этаже слева, красивая комната - девчачья.Сегодня был сильный дождь, можно сказать - ливень. Так ещё и с грозой. Чёрные как тьма тучи захватили небо. Марфа любила смотреть от скуки в окно, это было ещё интересней, когда шёл ливень с грозой.Маленькой Скетт так понравилось одно маленькое облачко, по мнению Марфы, оно как-то отличалось от других. Это занятие длилось обычно час, но сегодня Марфа не могла оторваться от окна, из-за этого длилось оно два часа.Облако было меньше всех, которое пускало маленькие молнии...Прошло тридцать минут - было десять часов. Родители неожиданно постучали в комнату Скетт, что Марфа немного испугалась.Девочка услышала голос матери:- Марфа, пора спать!- Мам, ещё немного!- Давай быстрее!- Ладно.Марфа на самом деле не хотела спать, её занятие так увлекло, что даже не может шевельнуться.Скетт услышала, как родители спустились со второго на первый этаж и пошли в комнату. С улыбкой девочка продолжала смотреть на облачко.Вдруг облачко взлетело вверх... и стало раскидываться молниями как пулемёт. Марфа от увиденного дёрнулась. По телу пошли мурашки.И в завершении облачко стрельнуло огромную молнию на дорогу...Вскоре облако успокоилось и вернулось на прежнее место.У Скетт было впечатление, как будто она была на каком-нибудь мероприятии.Марфа стала думать:- Облачко - человек или бог. А что, если он разгневался и в кого-нибудь попал своими снарядами? Странно всё это!С этими словами девочка была под властью сна...Новый день - новые приключения! Девочка, бодро встав с кровати, одним глазком взглянула в окно. Увидев то самое облачко, девочка немного повергнулась в шок.А облако неподвижно стояло, как будто тоже, как Марфа повергнулось в шок.Девочку Скетт пленяло это облако, оно как будто звало Марфу... и Марфа, конечно же, на это велась.Были каникулы, дождь уже с понедельника как полил - так и не может остановиться.Как и вчера, подойдя к окну, Марфа принялась дальше смотреть в это запотевшее окно.Через которое, к счастью можно хоть что-то разглядеть.Это маленькое, чёрное пятнышко - манило, звало эту бедную, будто под гипнозом Марфу.А Марфа как наивная, добрая девочка велась на это.Даже была ассоциация, что девочка сейчас вылетит из окна, чтобы долететь до этого маленького, на вид противного пятна.Тем временем родители Марфы недавно проснулись. В первую очередь зашли в комнату дочери, бросив повседневные дела.Мать произнесла:- Марфа, почему ты второй день смотришь в окно? Лучше бы улучшала свой русский, отвратительно разговариваешь на нем.- Мам, с русским ты, пожалуйста, подожди, я знаю слова, которые мне обязательно надо знать, а постепенно я буду узнавать другие слова, видишь, я сейчас же хорошо говорю, а я роду англичанка, поэтому ко мне никаких не должно быть претензий.По поводу занятия - я люблю природу, и мне нравится... это... это... голубое небо!"- Если ты мне будешь хамить, то следующий раз, я тебя запру в кладовке. Какая же ты всё-таки фантазёрка! - с отвращением произнесла мать.- Спасибо! - холодно ответила матери девочка Скетт.Когда родители покачали головой и ушли, девочка опять стала смотреть в окно на это пятно, которое, по мнению Марфы увеличилось...Смотря в окно, девочка думала, что ей стало немного обидно из-за родителей, подумав, девочка стала шепотом себе говорить, обращаясь, видимо, к богу:- Почему! Почему! Они не понимают, того что им я хотела донести! Эти родители думают, что моё занятие бессмысленное?Да потому что, по их мнению, я должна на каникулах заниматься домашним обучением!Мне и так хватает этого ада! Задают, блин, пересказы эти дурные, которые в жизни никогда не пригодятся.Самые важные предметы, по моему мнению - математика, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, физическая культура.Например, география - зачем пересказывать, если это не пригодиться! Я не знаю, зачем! Объясните мне!Я имею в виду по поводу обычных людей, которые не хотят стать моряком, путешественником, землепроходцем.Если вы хотите стать кем-нибудь из этих профессий - ради бога! Учите!А мне это, как другому скажем бедующему* виду профессий, это совершенно не надо! И ТОЧКА!Ладно, перейдём к занятию - если человеку какое-нибудь занятие очень сильно нравиться, и он не может просто кинуть и забыть его, то он будет им заниматься до самой старости!"С облегчением девочка стала успокаиваться, заострив свой взгляд на подоконник. Марфа решила посмотреть вперёд... и увидела... всё окно чёрное.Девочка была в шоке, ей моментально пришла мысль в голову, что это пятно, которое раннее ей казалось что увеличилось, на самом деле Марфе не казалось.Чёрное небо, захваченное как будто тьмой, было ужасающе. Всё было темно и гробовая тишина, всё это намекало, что что-то случилось...Вдруг... Марфа услышала звук, который был похож на звонок в дверь. Девочке было всё равно на звонок, потому что она думала, что родители сами с этим разберутся.Но Марфа не слышала, как кто-нибудь идёт открывать дверь. Но звонок в дверь продолжал раздаваться. По телу пошли мурашки, потек холодный пот, сердце застучало...Марфа решилась оторваться от окна, которое её притягивало, и пойти посмотреть, кто там хочет войти в дом.Девочка стала кричать:- Мам открой дверь! Ты что не слышишь! Или папа! Ответьте!В ответ была тишина...Марфа проверила все комнаты на втором этаже - было пусто."Значит, они на первом этаже!" - с самоуверенностью подумала Марфа.Встав на первую ступеньку лестницы, девочка остановилась, потому что она услышала тихий звук."Наверное, показалось!" - шепотом сказала девочка.Звонок в дверь уже прекратился, но Марфа не могла понять, что за звук был, может серьезное она что услышала...Шаги раздавались в комнате Марфы. Она решила туда зайти. Было открыто окно, небо по-прежнему было чёрное.Девочка подумала, что сильный ветер открыл окно, закрыв она, принялась спускаться с лестницы.Спустившись, Марфа быстро принялась осматривать все комнаты, она забила на звуки, которые были в комнате.Но, что странно, родителей не было, у девочки стали капать как ливень слёзы...Марфа стало громко кричать:- Где они? Почему их нет? Куда они делись? Скажите кто-нибудь, где они?Крик был такой громкий, что девочка чуть не охрипла. Даже уже звуков никаких не было...Марфа стала понемногу успокаиваться. Подняв голову, она увидела открытую дверь на улицу. На пороге было что-то красное.Девочка сразу уже подумала, что родителей убили, а это на пороге была кровь. Выйдя на улицу, она убедилась - была кровь.С криком она побежала домой, закрыла дверь и побежала в свою комнату, тоже закрыв дверь. Войдя, она увидела, что шкаф с книгами открыт.Она подумала, что когда было открыто окно, ветер открыл шкаф. Быстро поглядев, девочка убедилась, что все книги на месте.Закрыв двери шкафа, Марфа решила посмотреть в окно. Она видела, что тьмы нет, но ещё в небе видно облако.Через минуту девочка увидела не пятнышко, а лицо сурового обычного человека. Марфе пришла мысль, что это бог воды Эа.На вид лицо было похожее, и у неё сложилось впечатление, что это облако необыкновенное...Вдруг... полка двери выдвинулась сама, девочка от страха подпрыгнула. Увидев, что в полке была газета, она схватила её и принялась читать.При чтении не было ничего пока что интересного. Но увидела, что в нижнем углу справа, было написано большими буквами "Убийство"Увидев изображения своих родителей, девочка не удивилась, потому что уже было всё понятно. Марфа со злостью взяла газету и мигом выкинула в мусорное ведро.Вдруг... раздался звук звонка на телефон Марфы. Это была девочки бабушка. Ответив, Марфа услышала:- Приходи, ко мне!Марфа, не долго думая, оделась и ринулась к двери...Дойдя до дома бабушки, девочка позвонила в дверь. На что быстро открыла дверь Элен Скетт, впустив внучку. Войдя, девочка спросила:- Бабушка, зачем меня звала?- Тебе рассказать то, от чего надо избавляться!- Мне рассказать?- Да!- Ну, ладно!- Садись на диван!- Ты любила смотреть в окно, в которое не надо было смотреть...- Да вы что, сговорились, что ли! Что в этом плохого? - перебила Марфа бабушку.- Ты слушай! И не перебивай! - повысила голос на девочку Элен.- Так вот, ты любила смотреть в окно, это было нельзя делать. Это пятно, которое тебе понравилось, на самом деле самый опасный дух, которого называли "Грозовое существо". Это такая нечисть, которая перевоплощается в тёмное пятно. Если на него долго смотреть, то оно начинает злиться и выпускать молнии. И оно попало в твоих родителей, которые гуляли в парке. В результате они погибли. Из-за этого пятно увеличилось.А потом оно тебе подало знак, в виде крови и ящика с газетой. Звуки на самом деле были, облако превратилось в свою обычную оболочку - человека.Которое через окно пробралось и забрало книгу, с помощью которой можно было отозвать нечисть. А потом дух вернулся в свою маскировку.Но нечисть хоть и опасная, но она не учла, что есть ещё способ. Надо, чтобы ты на кладбище нашла своих родителей, то есть их могилы, держа в руках вещь мамы и папы. И произнести: "Грозовое существо, помилуй меня и мой род, вот тебе вещи, а теперь отправляйся в ад".И уйди, не оглядываясь. Вскоре книга вернется и всё станет на свои места. Пятна не будет и людей тоже не будет...

Ключевые слова: Девочка ливень гроза облако Грозовое Существо

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