За зеркалом

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:53

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:53 by

Однажды у меня в комнате разбилось зеркало. Я расстроилась, ведь это единственное зеркало в доме.— Ну блииииин...— подумала я — теперь новое зеркало покупай!Рассказала это подруге Ире. Она на следующей день принесла большое зеркало. Красивое, золотое... Но что-то меня в нём смущало.— Ир, ты где его купила? - спросила я.— У кого-то дядьки, извини, денег на большее не хватило, - отвечала Ира.— Ок, ничего страшного, - ответила я. - Ночью мне снились ужасные сны. Будто кто-то, какое-то ужасное нечто тащит меня в сторону зеркала. Но каждый раз, как я была у зеркала, я просыпалась.Когда я посмотрела в сторону зеркала, мне стало жутко... На секунду в зеркале, позади меня, я увидела белую фигуру с кровавым ножом. Я в ужасе обернулась. Сзади ничего не было, в зеркале - тоже. Я пошла спать на кухню. Там я спала, как убитая.Я стала замечать, что, как только я захожу в комнату с зеркалом, мне становится плохо. Всё чаще в зеркале и просто перед глазами мелькали белые тени с ножом. Мой разум будто медленно, но верно очерняется... Я схожу с ума...Прошёл месяц. ВСЁ! Я сошла с ума... По ночам вскрикиваю, соседи и родители замечают, что я не выхожу из дома 3 недели, пытаюсь разбить зеркало, кричу и катаюсь по полу, выгляжу, как приведение.Однажды я снова истерически смеялась зеркалу. Соседи вломились в дверь, увидели, в каком я состоянии. Вызвали священника. Зайдя в квартиру, ему стало плохо от моего вида и атмосферы в доме. Он крестился и читал молитвы без остановки. Подойдя к зеркалу, упал. Сердечный приступ...Меня увезли в смирительной рубашке с диагнозом шизофрения. Позже стало известно, что это зеркало принадлежало девушке, в которую вселился дьявол. У неё было зеркало. Смерть девушки была в 22 года. Она с истерическим смехом перерезала вены на глазах у родных. Говорят, что тот, кто хоть раз посмотрит в зеркало, умрёт.Автор: Кристина Страшилкина445.

Ключевые слова: Зеркало ужасные сны кровавый нож шизофрения

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