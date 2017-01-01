Шайтановы болота

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:36

Причина: Изменен раздел

TiTaN_2017 Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:36 by

Шайтановы болота в Туринском районе знают все. Клюква на нём растёт знатная, но ходить на болото решаются только смельчаки. Дурная слава об этих местах ходила ещё при царе батюшке, да и в наше время народу сгинуло в болотных недрах немало – топи бездонные.Я же в чертовщину всякую не верил никогда, потому и приехал в эту глушь, побродить по этим местам с ружьишком. Верить-то не верил, а то, что леший мне голову кружил, это точно! Компас дурачился, как мог: вместо севера – юг, а то крутится как вентилятор, что влияет на него — одному богу известно.Поплутал я прилично, а к вечеру вышел на тропу, решил идти по ней, может, приведёт к избушке охотничьей – там и заночую. Смеркалось, комарьё ожесточилось, я прибавил ходу. Что интересно, по бокам трясина, а я по тропе иду как по асфальту – кто такое чудо сотворил и для чего!Незаметно ночь опустилась на болото, на небе полная луна освещала мне путь. Устав, я вышел на большой остров. Я слышал от старых охотников об этом острове, побывать на нём – большая удача, по своему желанию его не найдёшь, только случай, вот как у меня сейчас. И тут леденящие душу крики и визги резанули по моему слуху. Что это? Я потихонечку направился в сторону этого шума. И тут увидел такое, отчего волосы стали подниматься дыбом. Это же классический шабаш ведьм, картинка из кинофильма ужасов! С левой стороны остров упирался в красивое озеро, на берегу горели и стреляли искрами костры. А вокруг плясали, в каком-то диком танце, совершенно голые девушки с распущенными волосами. В лунном свете из бездны чёрной ночи подлетали на мётлах жуткие старухи, превращались в юных красавиц, пили из котла какое-то зелье и пускались в неистовый пляс! И вдруг все они начали корчиться в экстазе, поднимая руки на восток. С этой стороны появилось фосфорическое облако. Оно взорвалось фейерверком, и на этом месте появилось существо с козлиной головой и телом стройного юноши. Ведьмы кинулись к его ногам, он что-то прокричал и вылил содержимое своего бокала в пламя костра. Огонь поднялся до небес, ведьмы завопили. Всё вокруг преобразилось, затянулось магическим притягивающим светом. А меня какая-то сила прижала к земле, и я ушёл в странный глубокий сон. Только к полудню следующего дня я очнулся в траве, похмельная голова гудела. Я вспомнил события прошедшей ночи, угли вчерашних костров говорили о том, что всё это мне не приснилось. Да, не зря люди говорили, чертовщина, да ещё какая! На следующие сутки я добрался до дома, но об этом никому не слова, да и кто поверит – двадцать первый век, а тут болото, остров, ведьмы.

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