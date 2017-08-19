Тени

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:41

Причина: Стилистика автора сохранена

NightCall Просмотров: 42 Комментарии: 1 +3 Вчера, 19:41 by

Вы когда-нибудь чувствовали, что за вами следят? Вы не думали, почему бывает такое ощущение? Я всегда хотел узнать об этом, откуда появляется это чувство… И теперь я знаю ответ на этот вопрос, но лучше бы я его забыл.Вечерами я сидел в интернете по разным сайтам, в основном мистическим, так как увлекаюсь такими вещами. Вот и в один из вечеров я попал на странный сайт. Почему странный? После его посещения я понял, что графа с ссылкой на сайт была пуста. Содержание сайта было небольшое, всего два предложения на черном фоне: "Они всегда рядом… Они за твоей спиной…" Этот маленький текст заставил пробежаться мурашкам по моему телу. Я проглотил комок слюны и медленно повернул голову через плечо, но потом выдохнул, понимая, что позади ничего нет.Через несколько минут я стоял на балконе и курил, смотря в даль… Город спит, и только несколько окон светились жёлтым цветом. Это вызывало у меня чувство сонливости, и поэтому, докурив, я пошёл в свою кровать.Проснулся от прожигающего взгляда, меня как будто хотели превратить в решето… Я открыл глаза и осмотрел комнату, включая лампу на тумбочке. Свет её озарил всю комнату, не задевая один дальний угол, на нём я и остановил взгляд. Тут послышался звук, нет из этого угла… Сверху, прямо надо мной. Я поднял взгляд и обомлел. Из потолка торчала голова, которая на вид находилась в тени, хотя на её падал жёлтый свет от дешёвой лампочки.- Привет, - скрипучим голосом прошептала голова, опускаясь ниже, уже показывая плечи. - Ты видишь меня?- Д-да, - ответил шёпотом я, заикаясь от страха.Улыбка появилась на лице моего собеседника:- Ты видел, - он кивнул головой в сторону монитора. - Всё это сделал такой же... как и ты… Он видел нас, общался с нами, но решил уйти из этой жизни…Я почувствовал, что пропадаю из этого мира, закрывая глаза и открыв только тогда, когда лучи солнца упали на пол моего дома. Да, всё это казалось сном, но я как-то ощущал, что это было наяву.Неделю я смотрю в потолок, выкуривая уже четвёртую сигарету подряд. Понимая, что я схожу с ума… Эти тени появляются уже полностью и не по-одному. Они приходят группами: смотрят на меня, говорят все вместе, обращаясь ко мне. Я не смогу выдержать… Они просят слишком многого, хотя должны были уже оставить. Разнося письма по почтовым ящикам, оставляя комментарии под любой новостью, я пишу всего два предложения - эти предложения откроют вам глаза, и вы тоже сможете видеть.Я пишу эту запись и положу её в конверт… Кому бы она не попала, запомни: больше не открывай пустые конверты, не читай странные комментарии и не ползай по сайтам ночью!Парень отодвинулся от компьютера и кинул взгляд на часы… "Пора", - прошептал он и пошёл на кухню, где висела петля. Нет, это была не просто петля, а выход! Выход из этого ада…Он встал на табуретку, накинул петлю на шею и сделал шаг вперёд, закрывая глаза.

Ключевые слова: Мистика интернет тени записи петля авторская история

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