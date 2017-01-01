Колдовские обои

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 03:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 51 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:52 by

Одна семья как-то делала ремонт в квартире, вот и в детской тоже сделали. Наклеили в ней странные, но красивые обои с загадочным рисунком: то ли цветы, то ли глаза, то ли ещё что. Братьям-двойняшкам, Паше и Глебу, они очень понравились. И купили, что интересно, 13 рулонов по 666 рублей каждый.И вот после ремонта они первый раз легли спать в своей комнате. Электричества ещё не было, поэтому использовали свечи. Они оставили гореть одну и стали друг другу страшилки рассказывать. Было реально страшно. Казалось, что со стен кто-то смотрит на них.Вдруг что-то зажурчало. Братья сначала не очень испугались. Но потом зажгли ещё несколько свечей, чтобы было ярче. Тогда они увидели, что прямо из стены, из одного такого «глаза» вытекает какая-то красная жидкость. Похоже, что кровь. Вдруг прямо в комнате кто-то застонал (кажется, женщина), и кровь перестала литься.Утром при свете солнца родители определили, что это кровь. Все, конечно, жутко перепугались. Было вообще непонятно, как из стены эта кровь могла вытекать. Мама с папой решили, что это сыновья их так разыграли.Вечером папа наконец подключил электричество, свечи перестали жечь. Больше ничего странного с этой комнатой не происходило. Да и обои казались совсем обычными – и не глаза там никакие, а просто цветы. Вообще не страшно.На следующий день был понедельник. Пошли в школу. И там братья узнали, что их учительница погибла страшной смертью. У неё над кроватью висела книжная полка. И вот поздно вечером эта полка рухнула и большой кусок стекла пронзил учительнице сердце. Вся кровь вытекла. Но, что странно, не было вокруг ни капли крови. Братья сразу поняли, что же произошло. Эта кровь таинственным образом к ним в комнату попала.На следующий день в их классе появилась новая учительница. Была она очень злая и поставила Паше двойку, а Глебу тройку с минусом. Они очень разозлись на неё. Поэтому вечером им пришла в голову идея повторить обряд. Они выключили свет, зажгли одну свечу и стали друг другу опять рассказывать страшилки. Опять было страшно, опять комната как бы ожила, опять со стен смотрели эти глаза.Братья замолчали и стали прислушиваться. Кто-то рядом захрипел. Паша включил свет, и братья увидели, что прямо из стены торчит голова одной девочки из их класса. Она как будто высунулась из маленькой дырочки в стене, и вот эта дырочка сейчас душила её. Братья закричали в испуге. Прибежали мама с папой. Мама сразу упала в обморок, а папа сначала попытался вытащить эту девочку из стены, потом тоже упал в обморок.Утром узнали, что эта девочка и правда погибла. Мама к ней заходит утром, а девочка без головы. А где голова? Правильно, у братьев. Был страшный скандал. Пашу даже забрали в полицию. Почему-то решили, что это он прокрался и выкрал голову девочки.И тогда Глеб решил призвать своего брата. Вечером он опять зажёг свечку и стал повторять одно и то же: «Паша, вернись. Паша, вернись...» Глеб даже глаза закрыл. А когда открыл, то увидел, что на обоях появились два новых глаза. Это были глаза его брата.Утром привезли Пашу из полиции. У него не было глаз, а волосы были седыми-седыми как у старика. Обои в тот же день сами собой отвалились от стен, их свернули назад в рулоны и отнесли на рынок, где и продали кому-то.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Ремонт квартира обои свеча кровь

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