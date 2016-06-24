Смертельная игра в больнице. Часть IV

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:12

black_Ghost Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:12 by

24.06.2016Когда пыль немного осела, нам открылись две не самые приятные вещи... Во-первых, оказалось, что рухнула не только стена, но и часть пола, оставляя широкий пролом до второго этажа. А во-вторых, по другую сторону пропасти, зияющей посреди коридора, стоял он... И хотя помещение за ним не могло похвастаться хорошим освещением, а точнее, там стояла кромешная темнота, различить его фигуру не составляло труда. Казалось, будто он соткан из непроглядной тьмы, разогнать которую не способен даже самый яркий свет, и только глаза отличались от остального тела...Два абсолютно белых глаза смотрели на нас не мигая с противоположной стороны. От этого взгляда у меня по спине побежали мурашки, и я непроизвольно шагнул назад.Не знаю, сколько мы так стояли, но спустя некоторое время он исчез. Просто растворился в окружавшей нас темноте.В связи с появившимся на нашем пути препятствием продолжать движение к дальней лестнице не представлялось возможным, так что мы решили воспользоваться ближайшей лестницей, которая хоть и не выглядела надёжной, но всё же была определённо лучше, чем совсем ничего. Однако из-за обвала появились две проблемы:1. Непонятно, куда нужно идти. Судя по всему, пол пятого этажа тоже серьёзно пострадал, так как он серьёзно провис, а из образовавшихся щелей постоянно сыпался песок и падали маленькие (и не очень) камушки. Еще на потолок первого этажа навалилась серьёзная куча из кусков стены и пола двух других этажей. Так что неизвестно, вероятность чего была больше -быть погребёнными под кучей обломков или провалиться вместе с полом.2. Похоже, Леха подвернул ногу. Когда мы начали обсуждать наши дальнейшие действия, обнаружилось, что его нога вывернута под неестественным углом.После беглого осмотра было решено соорудить что-то вроде шины из подручных средств.Теоретически было ясно, что шанс провалиться был намного больше, чем оказаться под кучей обломков, поэтому мы начали спуск.Состояние лестницы было сложно назвать даже плачевным, точнее, назвать это лестницей было практически невозможно. Некоторые ступеньки осыпались, некоторые и вовсе частично отсутствовали. Перил как таковых не было, а то, что было, грозило рухнуть от любого прикосновения. Спуск по такой лестнице не был похож на прохождение полосы препятствий - это был ад!Когда мы наконец-то спустились, то с облечением поняли, что выбрали правильное решение: потолок хоть местами и потрескался, но всё равно выглядел достаточно надёжно.Не раздумывая ни секунды, мы решили продолжить движение к дальней лестнице. Естественно, Лёха немного отставал от нас, передвигаясь на невесть где найденных костылях.То, что произошло в следующую секунду, поразило меня до глубины души. На потолке появилась сеть глубоких трещин, и этот потолок рухнул, похоронив под собой парня...Продолжение следует...

Ключевые слова: Больница обрушение опасность некто спуск обвал авторская история

Другие, подобные истории: