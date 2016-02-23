Мечта

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:56

Причина: Стилистика автора сохранена

sanaki Просмотров: 521 Комментарии: 2 +7 Вчера, 19:56 by

В темных водах тихого заливаТы полощешь хвостовой плавник.Ветерок к твоей щеке игривоПрядями холодными приник.И в печальном отрешенном взглядеМожно твои мысли прочитать:Хоть бы на неделю, хоть бы на деньДевушкой обыкновенной стать!Босиком в траве устроить танцы,Пробежать по теплому песку,Протянуть озябших ножек пальцыК жаркому живому огоньку.В нежный мех домашнего любимцаЗарываться ножкою босою,И навстречу милому стремиться,Ног своих не чуя под собою.Пара ног останется мечтами -Рыбий хвост нужней для дев подводных.Ты укроешься в безбрежном океане,Тихо соскользнув с камней холодных.

Ключевые слова: Русалка мечты грезы хвост плавник вода авторский стих

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