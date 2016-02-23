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Стихи

Мечта

В темных водах тихого залива
Ты полощешь хвостовой плавник.
Ветерок к твоей щеке игриво
Прядями холодными приник.

И в печальном отрешенном взгляде
Можно твои мысли прочитать:
Хоть бы на неделю, хоть бы на день
Девушкой обыкновенной стать!

Босиком в траве устроить танцы,
Пробежать по теплому песку,
Протянуть озябших ножек пальцы
К жаркому живому огоньку.

В нежный мех домашнего любимца
Зарываться ножкою босою,
И навстречу милому стремиться,
Ног своих не чуя под собою.

Пара ног останется мечтами -
Рыбий хвост нужней для дев подводных.
Ты укроешься в безбрежном океане,
Тихо соскользнув с камней холодных.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 19:56 by sanakiПросмотров: 521Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Русалка мечты грезы хвост плавник вода авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 19:57
+1
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 156
Комментариев: 1 173
Все мечты когда-нибудь сбываются)
Плюс)
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:43
0
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Репутация: (88|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 451
Какая прелесть!) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
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