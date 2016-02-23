МечтаВ темных водах тихого залива
Ты полощешь хвостовой плавник.
Ветерок к твоей щеке игриво
Прядями холодными приник.
И в печальном отрешенном взгляде
Можно твои мысли прочитать:
Хоть бы на неделю, хоть бы на день
Девушкой обыкновенной стать!
Босиком в траве устроить танцы,
Пробежать по теплому песку,
Протянуть озябших ножек пальцы
К жаркому живому огоньку.
В нежный мех домашнего любимца
Зарываться ножкою босою,
И навстречу милому стремиться,
Ног своих не чуя под собою.
Пара ног останется мечтами -
Рыбий хвост нужней для дев подводных.
Ты укроешься в безбрежном океане,
Тихо соскользнув с камней холодных.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:56
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Вчера, 19:56 by sanakiПросмотров: 521Комментарии: 2
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