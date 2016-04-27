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Стихи

Драконье

В волшебной стране драконией,
В стране хоббитов и прочих мутантов,
Всем жилось до поры поспокойнее,
Чем в приличных, на первый взгляд, странах.
Родилась тут в семействе почтенном,
По мутациям лидер, драконша.
С обхватом башки огроменным
И с сердцем едва ли не больше.
И печалька была не в физической
Удивительной той аномалии,
А отсутствии дружбы практической
Между мозгом и сердцем каналии.
Не пылает реактор, и клапаны
Не гоняют уран по всем органам,
Когда мозга компьютер негаданно
Аналитикой занят холодною.
Пообрушила кровель и башенок,
Головою в полёте цепляя их.
И клянут её, дразнят по-страшному,
Хоть беги из страны на своих двоих.
Что случилось разок, то сказать уже
Толком местные и не справятся,
Но влюбилась она, и огонь в душе
Платы мозга заставил поплавиться.
Да, не гений, улыбка зато искрит,
И несут к солнцу крылья безумные.
Так летать может тот, кто внутри горит,
Отдаваясь любви без раздумия.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:33
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:33 by pupsikПросмотров: 104Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Магия любовь дракон полет чувства авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 00:59
0
Группа: Авторы
Репутация: (1552|2)
Публикаций: 91
Комментариев: 2 646
Стих напомнил мультики про трансформеров. cs
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
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