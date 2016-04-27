Драконье

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:33

Причина: Стилистика автора сохранена

pupsik Просмотров: 104 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 00:33 by

В волшебной стране драконией,В стране хоббитов и прочих мутантов,Всем жилось до поры поспокойнее,Чем в приличных, на первый взгляд, странах.Родилась тут в семействе почтенном,По мутациям лидер, драконша.С обхватом башки огроменнымИ с сердцем едва ли не больше.И печалька была не в физическойУдивительной той аномалии,А отсутствии дружбы практическойМежду мозгом и сердцем каналии.Не пылает реактор, и клапаныНе гоняют уран по всем органам,Когда мозга компьютер негаданноАналитикой занят холодною.Пообрушила кровель и башенок,Головою в полёте цепляя их.И клянут её, дразнят по-страшному,Хоть беги из страны на своих двоих.Что случилось разок, то сказать ужеТолком местные и не справятся,Но влюбилась она, и огонь в душеПлаты мозга заставил поплавиться.Да, не гений, улыбка зато искрит,И несут к солнцу крылья безумные.Так летать может тот, кто внутри горит,Отдаваясь любви без раздумия.

Ключевые слова: Магия любовь дракон полет чувства авторский стих

Другие, подобные истории: