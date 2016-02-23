Палач самоубийц

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:22

Beekeeper Просмотров: 115 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 02:22 by

Среди таких простолюдин, что вечно сплошь и рядом,Гулял невинный господин, со мной встречаясь взглядом.Он привлекал своим лицом, полупрозрачной кожей,Чернильным символом-кольцом, что с пиктограммой схожи.Не помню как, обворожил меня своею силой.Чудак ладонями закрыл мои глаза слепые,Провёл меня через толпу по каменной дороге,Через песочную тропу, где отнимались ноги.Он говорил мне о мирах, что ожидают смертных,О вкусе крови и слезах - богатств убийств несметных.Он мне глаза открыл на миг, оставив разговоры,Чтоб взор испуганный привык к бордовому декору:Портрет мужчины средних лет, как будто бы икона.На лбу малиновый берет - кровавая корона.Корсет, скрывающий скелет, из кожного покрова.Сжирает душу алый свет и гордый взгляд больного.Крепка костлявая рука - перстами обрастала.В запястья цвета мышьяка впиваться заставляла.Она вела меня вперед - в страну угроз и горя,Где чувство ужаса плывет в кровавом слезном море.Её хозяин был мертвец, уже давно, я знала.Мне нашептал святой отец, повешенный у зала.Мне призрак женщины больной, шагнув с моста недавно,Во сне секундном роковом о нём поведал правду.Мне не забыть, как этот псих с ножом стоял немытым.Он убивал людей живых - никто не знал об этом.Рябил в глазах нелепый страх - прообраз кровопийц,И резал слух острейший звук - палач самоубийц.

Ключевые слова: Убийца оккультист садист кровь слёзы мертвец авторский стих

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