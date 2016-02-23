Палач самоубийцСреди таких простолюдин, что вечно сплошь и рядом,
Гулял невинный господин, со мной встречаясь взглядом.
Он привлекал своим лицом, полупрозрачной кожей,
Чернильным символом-кольцом, что с пиктограммой схожи.
Не помню как, обворожил меня своею силой.
Чудак ладонями закрыл мои глаза слепые,
Провёл меня через толпу по каменной дороге,
Через песочную тропу, где отнимались ноги.
Он говорил мне о мирах, что ожидают смертных,
О вкусе крови и слезах - богатств убийств несметных.
Он мне глаза открыл на миг, оставив разговоры,
Чтоб взор испуганный привык к бордовому декору:
Портрет мужчины средних лет, как будто бы икона.
На лбу малиновый берет - кровавая корона.
Корсет, скрывающий скелет, из кожного покрова.
Сжирает душу алый свет и гордый взгляд больного.
Крепка костлявая рука - перстами обрастала.
В запястья цвета мышьяка впиваться заставляла.
Она вела меня вперед - в страну угроз и горя,
Где чувство ужаса плывет в кровавом слезном море.
Её хозяин был мертвец, уже давно, я знала.
Мне нашептал святой отец, повешенный у зала.
Мне призрак женщины больной, шагнув с моста недавно,
Во сне секундном роковом о нём поведал правду.
Мне не забыть, как этот псих с ножом стоял немытым.
Он убивал людей живых - никто не знал об этом.
Рябил в глазах нелепый страх - прообраз кровопийц,
И резал слух острейший звук - палач самоубийц.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:22
Сегодня, 02:22 by BeekeeperПросмотров: 115Комментарии: 1
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