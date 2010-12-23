Из снаВ тронном зале потухла в ночи свеча,
Звон стекла прозвучал, словно летний гром,
Он сменил ипостась и взметнулся ввысь,
Величаво и гордо взмахнув крылом.
Вот прошла она те врата, где черта,
За которою боль не боль, день не день.
Управляла в тени дворцом аль не я,
А теперь всё наскучило, стало лень.
Тьма клубиться у ног её неспроста,
Словно хочет укрыть от тревог и потерь.
Да! Клялась в белом платье у алтаря,
А в душе говорила: "Не верь, не верь."
Понимала бессмертье одно на двоих,
Ведь его поделить невозможно, увы, никак.
В звёздном небе тот алый дракон парит,
Он назад не вернётся, да будет так!
Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:03 by kusiПросмотров: 163Комментарии: 3
Ключевые слова: Дракон тьма врата авторский стих