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Стихи

Из сна

В тронном зале потухла в ночи свеча,
Звон стекла прозвучал, словно летний гром,
Он сменил ипостась и взметнулся ввысь,
Величаво и гордо взмахнув крылом.

Вот прошла она те врата, где черта,
За которою боль не боль, день не день.
Управляла в тени дворцом аль не я,
А теперь всё наскучило, стало лень.

Тьма клубиться у ног её неспроста,
Словно хочет укрыть от тревог и потерь.
Да! Клялась в белом платье у алтаря,
А в душе говорила: "Не верь, не верь."

Понимала бессмертье одно на двоих,
Ведь его поделить невозможно, увы, никак.
В звёздном небе тот алый дракон парит,
Он назад не вернётся, да будет так!

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:03 by kusiПросмотров: 163Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Дракон тьма врата авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:23
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Молодец! Бабуля уже пришла и ставит плюс)))
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#2 написал: olka85858585
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Очень красиво, и загадочно. Плюс.
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#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 12:21
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Молдчинка! Плюс!
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