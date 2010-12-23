Из сна

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

kusi Просмотров: 163 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 09:03 by

В тронном зале потухла в ночи свеча,Звон стекла прозвучал, словно летний гром,Он сменил ипостась и взметнулся ввысь,Величаво и гордо взмахнув крылом.Вот прошла она те врата, где черта,За которою боль не боль, день не день.Управляла в тени дворцом аль не я,А теперь всё наскучило, стало лень.Тьма клубиться у ног её неспроста,Словно хочет укрыть от тревог и потерь.Да! Клялась в белом платье у алтаря,А в душе говорила: "Не верь, не верь."Понимала бессмертье одно на двоих,Ведь его поделить невозможно, увы, никак.В звёздном небе тот алый дракон парит,Он назад не вернётся, да будет так!

Ключевые слова: Дракон тьма врата авторский стих

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