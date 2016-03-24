В зловещем овраге

Клён К.Р. Просмотров: 686 Комментарии: 4 +4 Вчера, 21:46 by

Той ночью в зловещем оврагеКлубился молочный туман.Читал я по древней бумаге,Душой изнывая от ран,Служителям ада молитвы,Им щедро даруя взаменКровь алую с лезвия бритвыИз собственных раненых вен.Разом гася все мои свечи,Взволнованный ветер вскружил!Холодные руки на плечиКто-то сзади мне положил.Телом липким в ночи задрожав,Я дьяволу молвил: «Изволь,Мою душу пустую забрав,Утешить сердечную боль.Ведь сердцем любимая дама,Лишь Господу верность храня,За стенами божьего храмаИсчезла, оставив меня».И я кровью писал манифест,В тумане под яркой луной,Что целую развёрнутый крестЛишь ради минуты одной.И вот, запаливши лучину,С молитвой готовясь ко сну,Ты с ужасом видишь мужчину,Что робко таится в углу.Тебе поклонившись как чуду,С улыбкой едва подойду.И плевать, что с дьяволом будуЯ вечность томиться в аду.

Ключевые слова: Овраг обряд сатанист дьявол о любви храм кровь душа сделка с дьяволом бритва молитвы. авторский стих

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