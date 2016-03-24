В зловещем оврагеТой ночью в зловещем овраге
Клубился молочный туман.
Читал я по древней бумаге,
Душой изнывая от ран,
Служителям ада молитвы,
Им щедро даруя взамен
Кровь алую с лезвия бритвы
Из собственных раненых вен.
Разом гася все мои свечи,
Взволнованный ветер вскружил!
Холодные руки на плечи
Кто-то сзади мне положил.
Телом липким в ночи задрожав,
Я дьяволу молвил: «Изволь,
Мою душу пустую забрав,
Утешить сердечную боль.
Ведь сердцем любимая дама,
Лишь Господу верность храня,
За стенами божьего храма
Исчезла, оставив меня».
И я кровью писал манифест,
В тумане под яркой луной,
Что целую развёрнутый крест
Лишь ради минуты одной.
И вот, запаливши лучину,
С молитвой готовясь ко сну,
Ты с ужасом видишь мужчину,
Что робко таится в углу.
Тебе поклонившись как чуду,
С улыбкой едва подойду.
И плевать, что с дьяволом буду
Я вечность томиться в аду.
Вчера, 21:46 by Клён К.Р.Просмотров: 686Комментарии: 4
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