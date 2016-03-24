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Стихи

В зловещем овраге

Той ночью в зловещем овраге
Клубился молочный туман.
Читал я по древней бумаге,
Душой изнывая от ран,

Служителям ада молитвы,
Им щедро даруя взамен
Кровь алую с лезвия бритвы
Из собственных раненых вен.

Разом гася все мои свечи,
Взволнованный ветер вскружил!
Холодные руки на плечи
Кто-то сзади мне положил.

Телом липким в ночи задрожав,
Я дьяволу молвил: «Изволь,
Мою душу пустую забрав,
Утешить сердечную боль.

Ведь сердцем любимая дама,
Лишь Господу верность храня,
За стенами божьего храма
Исчезла, оставив меня».

И я кровью писал манифест,
В тумане под яркой луной,
Что целую развёрнутый крест
Лишь ради минуты одной.

И вот, запаливши лучину,
С молитвой готовясь ко сну,
Ты с ужасом видишь мужчину,
Что робко таится в углу.

Тебе поклонившись как чуду,
С улыбкой едва подойду.
И плевать, что с дьяволом буду
Я вечность томиться в аду.
Вчера, 21:46 by Клён К.Р.Просмотров: 686Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Овраг обряд сатанист дьявол о любви храм кровь душа сделка с дьяволом бритва молитвы. авторский стих

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 22:04
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 10
Комментариев: 576
Вот я с "этим" шагом прочитал:
..."И Я кровью пИсал манИфест"......

...Ну это чисто моё мнение....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#2 написал: Калина74
Вчера, 23:29
0
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Комментариев: 357
Первые опыты, проба пера. Молодец, чё. За попытку - плюс
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#3 написал: Tigger power
Вчера, 23:38
+2
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Вот это любовь!) плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#4 написал: акжана
Сегодня, 06:53
+1
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Продать душу дьяволу ради любви - это конечно романтично и впечатляет, но только в стихах. Стихи с чувством и энергетикой. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
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