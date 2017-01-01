Разбилась лампа

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:35

Beekeeper Просмотров: 38 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 15:35 by

Разбилась лампа. Тишина. Искать пора бы свечи.Девчачья дрогнула коса, висящая по плечи.Ребёнок в поисках свечи боялся понемногу.Топор, свалившийся с печи, чуть не поранил ногу.Наткнулась детка на иглу, как Дама Пик на хлапа.Решила злобную игру сыграть заточка папы,Поранив чуду угол рта неведомою силой.Коса, отпрянув от окна, колени подкосила.Малышка пала, как на снег, на коврик у дивана,Пока старинный ржавый серп ей бёдра не поранил,И ножниц острые концы пытались изогнуться,Чтоб сделать мерзкие рубцы, заставив улыбнуться...Пред ней в кромешной темноте алели чьи-то очи,Как будто демон во плоти пришел проведать ночью.Зрачками мутными глядя, царапал стены зала,Пока кричащее дитя ножами разрезало.Молясь невидимым богам и плача то и дело,Пока хлестала кровь из ран, боль сковывала тело,Дитя забилось в уголок, превозмогая муки.А острый лезвия кусок кусал девчачьи руки.Облокотившись об косяк, чудовище из ада,Когда ребячий дух иссяк, взревело серенаду.Заместо лап его - мечи к девчушке приближались,И заостренные клыки во мраке растворялись...И стало в домеПришел с работы папа.Пришел он в ужас от того,Что

Ключевые слова: Ночь лампа девочка монстр демон оружие авторский стих

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