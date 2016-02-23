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Стихи

Страшные песни

Морг. И тишина, данная навек.
Дождь, а, может быть, падает снег?
Вдруг. Слышу, как зашагал человек
Там, вдали, где в живых никого уже нет…

Пройду по неухоженной, сверну на безоградную
И возле свежевырытой я постою в тени.
Кресты все перекошены, взирает хмуро памятник.
Как будто в небо дальнее зовут меня они…

Льётся кровушка, кровушка, кровушка,
То фонтаном, а то – ручейком.
Кто-то тихо играется с ножиком,
От которого пахнет мяском…

Цветов так много полевых
На кладбище в Любятово.
Как много девушек живых,
А я люблю - увядшую…

А я милого узнаю по походке.
Прихрамывает он на две ноги.
Идёт оживший труп, ножом изоткан
И норовит мне высосать мозги…

Я пью до дна
Пробирку крови
За тех, кто ночью встаёт.
И если цель одна –
Стакан багровый,
То тот, кто на солнце случайно не спёкся,
Тот шею себе найдёт…

Стая белых журавлей не вернулась домой.
Я позволила себе быть немножко другой.
В отраженье над водой
Раздаётся дикий вой…
Ночью полная луна поднялась над рекой,
Волчья лапа стала мне в одночасье рукой.
Полюби меня такой,
Полюби меня такой, какая я есть…

Призраки окраин городских
Повзрослели, полетели.
Храни, судьба, угрюмых их,
Домой чтоб не вернулись
Бродяги троп кладбищенских,
Мираж вечерних улиц.
Фантомы учатся летать…

В шумных зарослях дурмана,
Средь печали и тумана
Пристань загулявшего поэта.
Возле лодки, на коряге
Ты сидишь, хвостом играя,
Вся в лучах луны, раздета.
Аромат воды так манит,
Опьяняет и дурманит,
Ах, как сладко в ней тону я!
Ах, какая женщина,
Какая женщина.
Мне б такую.
Ммм.
Ах, какая женщина,
Какая женщина.
С ней иду ко дну я.

Эх, Леший, ох, Леший.
Ах, Леший, Леший, собутыльник.
Скажи, за что мне дали подзатыльник?
Скажи-ка, Леший, Леший, корефан,
За что мне дали в церкви по рогам?

Выйду в чисто поле с косой.
Да пройдусь по травке с росой.
Я иду с косой по полю босой,
Я иду с косой по полю босой.
Я зайду в избушку с косой.
Брошу на кровать взгляд косой.
Эй, старик, хворой, примирись с судьбой.
Я в недобрый час пришла за тобой.

Всё будет хорроршоу.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:20
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:20 by johnny-max-cageПросмотров: 344Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Ночь песни кладбище морг кровь смерть юмор авторские стихи

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 12:22
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1620|0)
Публикаций: 144
Комментариев: 1 128
Стая белых журавлей не вернулась домой.
Я позволила себе быть немножко другой.
В отраженье над водой
Раздаётся дикий вой…
Ночью полная луна поднялась над рекой,
Волчья лапа стала мне в одночасье рукой.
Полюби меня такой,
Полюби меня такой, какая я есть…

smeh smeh smeh Ржу-нИмагу!! Ещё Любое вообще отжиг!! Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: акжана
Сегодня, 13:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (469|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 564
Спасибо, настроение подняли. Классные стихи, куплеты все улетные, посмеялась от души. Автор, вы прям талант! Шикарный плюс.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 273
Начала читать и сразу поняла кто автор lol последнее про смертоньку любимое мое теперь))) плюсище++++++++++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
#4 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 16:09
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (993|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 636
И если цель одна –
Стакан багровый,
То тот, кто на солнце случайно не спёкся,
Тот шею себе найдёт…

Представляю дежурного санитара в ночную смену.)))+++
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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