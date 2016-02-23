Страшные песни

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:20

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 344 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 12:20 by

Морг. И тишина, данная навек.Дождь, а, может быть, падает снег?Вдруг. Слышу, как зашагал человекТам, вдали, где в живых никого уже нет…Пройду по неухоженной, сверну на безограднуюИ возле свежевырытой я постою в тени.Кресты все перекошены, взирает хмуро памятник.Как будто в небо дальнее зовут меня они…Льётся кровушка, кровушка, кровушка,То фонтаном, а то – ручейком.Кто-то тихо играется с ножиком,От которого пахнет мяском…Цветов так много полевыхНа кладбище в Любятово.Как много девушек живых,А я люблю - увядшую…А я милого узнаю по походке.Прихрамывает он на две ноги.Идёт оживший труп, ножом изотканИ норовит мне высосать мозги…Я пью до днаПробирку кровиЗа тех, кто ночью встаёт.И если цель одна –Стакан багровый,То тот, кто на солнце случайно не спёкся,Тот шею себе найдёт…Стая белых журавлей не вернулась домой.Я позволила себе быть немножко другой.В отраженье над водойРаздаётся дикий вой…Ночью полная луна поднялась над рекой,Волчья лапа стала мне в одночасье рукой.Полюби меня такой,Полюби меня такой, какая я есть…Призраки окраин городскихПовзрослели, полетели.Храни, судьба, угрюмых их,Домой чтоб не вернулисьБродяги троп кладбищенских,Мираж вечерних улиц.Фантомы учатся летать…В шумных зарослях дурмана,Средь печали и туманаПристань загулявшего поэта.Возле лодки, на корягеТы сидишь, хвостом играя,Вся в лучах луны, раздета.Аромат воды так манит,Опьяняет и дурманит,Ах, как сладко в ней тону я!Ах, какая женщина,Какая женщина.Мне б такую.Ммм.Ах, какая женщина,Какая женщина.С ней иду ко дну я.Эх, Леший, ох, Леший.Ах, Леший, Леший, собутыльник.Скажи, за что мне дали подзатыльник?Скажи-ка, Леший, Леший, корефан,За что мне дали в церкви по рогам?Выйду в чисто поле с косой.Да пройдусь по травке с росой.Я иду с косой по полю босой,Я иду с косой по полю босой.Я зайду в избушку с косой.Брошу на кровать взгляд косой.Эй, старик, хворой, примирись с судьбой.Я в недобрый час пришла за тобой.

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