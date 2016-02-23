Страшные песни

Страшные песниМорг. И тишина, данная навек.
Дождь, а, может быть, падает снег?
Вдруг. Слышу, как зашагал человек
Там, вдали, где в живых никого уже нет…
Пройду по неухоженной, сверну на безоградную
И возле свежевырытой я постою в тени.
Кресты все перекошены, взирает хмуро памятник.
Как будто в небо дальнее зовут меня они…
Льётся кровушка, кровушка, кровушка,
То фонтаном, а то – ручейком.
Кто-то тихо играется с ножиком,
От которого пахнет мяском…
Цветов так много полевых
На кладбище в Любятово.
Как много девушек живых,
А я люблю - увядшую…
А я милого узнаю по походке.
Прихрамывает он на две ноги.
Идёт оживший труп, ножом изоткан
И норовит мне высосать мозги…
Я пью до дна
Пробирку крови
За тех, кто ночью встаёт.
И если цель одна –
Стакан багровый,
То тот, кто на солнце случайно не спёкся,
Тот шею себе найдёт…
Стая белых журавлей не вернулась домой.
Я позволила себе быть немножко другой.
В отраженье над водой
Раздаётся дикий вой…
Ночью полная луна поднялась над рекой,
Волчья лапа стала мне в одночасье рукой.
Полюби меня такой,
Полюби меня такой, какая я есть…
Призраки окраин городских
Повзрослели, полетели.
Храни, судьба, угрюмых их,
Домой чтоб не вернулись
Бродяги троп кладбищенских,
Мираж вечерних улиц.
Фантомы учатся летать…
В шумных зарослях дурмана,
Средь печали и тумана
Пристань загулявшего поэта.
Возле лодки, на коряге
Ты сидишь, хвостом играя,
Вся в лучах луны, раздета.
Аромат воды так манит,
Опьяняет и дурманит,
Ах, как сладко в ней тону я!
Ах, какая женщина,
Какая женщина.
Мне б такую.
Ммм.
Ах, какая женщина,
Какая женщина.
С ней иду ко дну я.
Эх, Леший, ох, Леший.
Ах, Леший, Леший, собутыльник.
Скажи, за что мне дали подзатыльник?
Скажи-ка, Леший, Леший, корефан,
За что мне дали в церкви по рогам?
Выйду в чисто поле с косой.
Да пройдусь по травке с росой.
Я иду с косой по полю босой,
Я иду с косой по полю босой.
Я зайду в избушку с косой.
Брошу на кровать взгляд косой.
Эй, старик, хворой, примирись с судьбой.
Я в недобрый час пришла за тобой.
Всё будет хорроршоу.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:20
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:20 by johnny-max-cageПросмотров: 344Комментарии: 4
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