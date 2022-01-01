Призраки прошлого 2

Роман Зоркин Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:49 by

Убегает хмурая синь,Зрачки налились багрянцем,Здесь каждая новая жизньНе стоит кожи и глянца.Объятья раскроют опятьСильные алые зори,И время воротится вспять...Сижу с дверьми на засовах,И те трое тоже сидят,Тихо ждут в своей засаде:Точно знаем, придёт "змея" -Враг у судьбы мирозданья!Снова: она - гостья с небес,Вновь меня пламенный ливеньОбжёг с головы до колен,Как нож обжигает литий!Надо мной шумят зеркала,Смеясь кровавым оскалом.Снова: "Зачем!? Оставь меня..." -Доносится из подвала.Терзает мыслей неонКогтями к чёрту рассудок:Две сестры плывут над Невой,Я - между них промежуток.

Ключевые слова: Призраки тульпа авхетип психические заболевания психические расстройства сущности авторский стих

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