Призраки прошлого 2

Призраки прошлого 2Убегает хмурая синь,
Зрачки налились багрянцем,
Здесь каждая новая жизнь
Не стоит кожи и глянца.
Объятья раскроют опять
Сильные алые зори,
И время воротится вспять...
Сижу с дверьми на засовах,
И те трое тоже сидят,
Тихо ждут в своей засаде:
Точно знаем, придёт "змея" -
Враг у судьбы мирозданья!
Снова: она - гостья с небес,
Вновь меня пламенный ливень
Обжёг с головы до колен,
Как нож обжигает литий!
Надо мной шумят зеркала,
Смеясь кровавым оскалом.
Снова: "Зачем!? Оставь меня..." -
Доносится из подвала.
Терзает мыслей неон
Когтями к чёрту рассудок:
Две сестры плывут над Невой,
Я - между них промежуток.
Сегодня, 07:49 by Роман ЗоркинПросмотров: 31Комментарии: 0
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