Я брожу в ожидании дня,

Я брожу в ожидании дняЯ брожу в ожидании дня,
Когда вынести вон меня
Будет бремя.
А для милой моей родни
Неудачными выпадут дни,
И останется только песок
Да с конфетами узелок.
Ты ведь тоже туда забредешь,
Чуть тропинку ногами помнешь,
И заешь, и запьёшь — помянешь,
Обнимаясь с закатом, уйдёшь.
Да забудешь того шутника —
Сильно боль от него велика.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:04
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:04 by avilovПросмотров: 9Комментарии: 0
Ключевые слова: Смерть кладбище память авторский стих