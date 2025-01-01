Я брожу в ожидании дня

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:04

Причина: Стилистика автора сохранена

avilov Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:04 by

Я брожу в ожидании дня,Когда вынести вон меняБудет бремя.А для милой моей родниНеудачными выпадут дни,И останется только песокДа с конфетами узелок.Ты ведь тоже туда забредешь,Чуть тропинку ногами помнешь,И заешь, и запьёшь — помянешь,Обнимаясь с закатом, уйдёшь.Да забудешь того шутника —Сильно боль от него велика.

Ключевые слова: Смерть кладбище память авторский стих

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