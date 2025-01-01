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Стихи

Я брожу в ожидании дня

Я брожу в ожидании дня,
Когда вынести вон меня
Будет бремя.
А для милой моей родни
Неудачными выпадут дни,
И останется только песок
Да с конфетами узелок.
Ты ведь тоже туда забредешь,
Чуть тропинку ногами помнешь,
И заешь, и запьёшь — помянешь,
Обнимаясь с закатом, уйдёшь.
Да забудешь того шутника —
Сильно боль от него велика.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:04
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:04 by avilovПросмотров: 9Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть кладбище память авторский стих

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