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Стихи

Я стал привидением

Я стал незримым призраком навек.
Свершая, словно тень, бесшумный шаг.
Я умер, но жива моя душа,
Покинув темноту закрытых век,
Я устремился в царство вечных снов.
Я вольной птицей вылетел в окно,
Преодолев земные рубежи.
В округе – ни одной родной души.
Я, впрочем, не встречал её давно.
Свобода, словно солнце в январе.
Не знаю, чем себя мне залатать?
И сорок дней отмеряно летать,
А дальше - листопад календарей.
Никто о мне не мыслит, не скорбит.
И так я был затерян среди масс.
Теперь – лечу, как сброшенный балласт.
В груди моей фантомно всё болит.
Но значит, чувства есть ещё - во мне.
Куда бы ветер дух мой не унёс,
К местам родным я возвращаюсь вновь.
Не сжечь обрывки памяти в огне.
На землю сквозь меня ложится снег.
Повеяло печалью за версту.
Я заново увидел красоту
И сохранить смогу её навек.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:12
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:12 by johnny-max-cageПросмотров: 360Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Призрак привидение стихи авторский стих

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Вчера, 16:13
+2
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Комментариев: 653
Спасибо. Сохранил для себя (с указанием автора и источника blush).
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: johnny-max-cage
Вчера, 16:45
0
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Публикаций: 367
Комментариев: 3 183
Цитата: ebegen31
Спасибо. Сохранил для себя (с указанием автора и источника blush).

Очень рад, Евгений! :) Спасибо огромное! relieved
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 00:15
0
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Очень печально, красиво и образно +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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