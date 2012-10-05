Я стал привидением

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:12

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 360 Комментарии: 3 +5 Вчера, 09:12 by

Я стал незримым призраком навек.Свершая, словно тень, бесшумный шаг.Я умер, но жива моя душа,Покинув темноту закрытых век,Я устремился в царство вечных снов.Я вольной птицей вылетел в окно,Преодолев земные рубежи.В округе – ни одной родной души.Я, впрочем, не встречал её давно.Свобода, словно солнце в январе.Не знаю, чем себя мне залатать?И сорок дней отмеряно летать,А дальше - листопад календарей.Никто о мне не мыслит, не скорбит.И так я был затерян среди масс.Теперь – лечу, как сброшенный балласт.В груди моей фантомно всё болит.Но значит, чувства есть ещё - во мне.Куда бы ветер дух мой не унёс,К местам родным я возвращаюсь вновь.Не сжечь обрывки памяти в огне.На землю сквозь меня ложится снег.Повеяло печалью за версту.Я заново увидел красотуИ сохранить смогу её навек.

Ключевые слова: Призрак привидение стихи авторский стих

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