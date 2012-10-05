Я стал привидением

Я стал привидениемЯ стал незримым призраком навек.
Свершая, словно тень, бесшумный шаг.
Я умер, но жива моя душа,
Покинув темноту закрытых век,
Я устремился в царство вечных снов.
Я вольной птицей вылетел в окно,
Преодолев земные рубежи.
В округе – ни одной родной души.
Я, впрочем, не встречал её давно.
Свобода, словно солнце в январе.
Не знаю, чем себя мне залатать?
И сорок дней отмеряно летать,
А дальше - листопад календарей.
Никто о мне не мыслит, не скорбит.
И так я был затерян среди масс.
Теперь – лечу, как сброшенный балласт.
В груди моей фантомно всё болит.
Но значит, чувства есть ещё - во мне.
Куда бы ветер дух мой не унёс,
К местам родным я возвращаюсь вновь.
Не сжечь обрывки памяти в огне.
На землю сквозь меня ложится снег.
Повеяло печалью за версту.
Я заново увидел красоту
И сохранить смогу её навек.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:12
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:12 by johnny-max-cageПросмотров: 360Комментарии: 3
Ключевые слова: Призрак привидение стихи авторский стих