Черные вороны

Черные вороныЧёрные вороны стаей летают,
Облако нечисти кружится в ночи...
Крыльями ловкими воздух рассекают
Пернатые хищники, твои палачи!
Они вырвут глаза и их мигом склюют!
Оставив пустые глазницы...
И кровавые струйки вниз потекут,
И всё станет чёрным, как эти птицы...
Они не тронут невинных, но нет здесь невинных
В этой юдоли греха и порока...
И десятки вопьются клювов острых и длинных,
Твою плоть раздирая жестоко!
И драть они будут тебе бесконечно
Твои кишки и поганое сердце!
И, как Прометею, склюют твою печень
Тому, что посмел ослушаться Зевса!
Они череп раскроят и будут клевать
Твои тупые мозги, что набиты шаблонами и дребеденью!
И плоть возрождаться будет опять,
Чтоб ее истязали кошмарные тени!
О, человече, ты худшее из зол!
Не венец ты творенья, а исчадие Ада!
Этой страшной участи, этот весь произвол
Ты вполне заслужил, тебе так и надо!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:51
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 08:51 by CreepyAlexanderПросмотров: 209Комментарии: 0
Ключевые слова: Вороны плоть птицы авторский стих