Черные вороны

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:51

Причина: Стилистика автора сохранена

CreepyAlexander Просмотров: 209 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:51 by

Чёрные вороны стаей летают,Облако нечисти кружится в ночи...Крыльями ловкими воздух рассекаютПернатые хищники, твои палачи!Они вырвут глаза и их мигом склюют!Оставив пустые глазницы...И кровавые струйки вниз потекут,И всё станет чёрным, как эти птицы...Они не тронут невинных, но нет здесь невинныхВ этой юдоли греха и порока...И десятки вопьются клювов острых и длинных,Твою плоть раздирая жестоко!И драть они будут тебе бесконечноТвои кишки и поганое сердце!И, как Прометею, склюют твою печеньТому, что посмел ослушаться Зевса!Они череп раскроят и будут клеватьТвои тупые мозги, что набиты шаблонами и дребеденью!И плоть возрождаться будет опять,Чтоб ее истязали кошмарные тени!О, человече, ты худшее из зол!Не венец ты творенья, а исчадие Ада!Этой страшной участи, этот весь произволТы вполне заслужил, тебе так и надо!

Ключевые слова: Вороны плоть птицы авторский стих

Другие, подобные истории: