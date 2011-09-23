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Стихи

Я хочу...

Я хочу домой
Там огонь горит, чай горячий
Дверь за мной закрой
Поплотней - заболеешь простудой иначе

Я хочу уйти
Всё равно у меня нету дома
Ты меня прости
Никогда мы не были знакомы

Я хочу заснуть
Не хочу в этот мир просыпаться
Хочу в дрёме тонуть
А приходится только купаться

Я хочу умереть
Но боюсь малодушно забвения
В этой жизни мне не прозреть
Тянут в бездну меня сомнения

Я хочу... Чего?
Все вокруг пожимают плечами
Бог - и тот не сказал ничего
Когда звал я его ночами

Я хочу... Куда?
Нет такого места на карте
Не укажет мне путь звезда
Все в покое меня оставьте

Не хочу я уже ничего
Всё обман, ложь, иллюзии, морок
Но цепляюсь я за него
Ведь лишь он остаётся мне дорог

Образ дома, где светит свеча
Где ответ мой меня ожидает
Где страницы призывно молчат
Где всё смысл наконец обретает


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:47
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 16:47 by АвадонПросмотров: 250Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Дом сомнения меланхолия свеча путь домой авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 23:01
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 475
Я хочу уйти
Всё равно у меня нету дома

Слово "нету" портит строку
Не хочу в этот мир просыпаться

Интересный речевой оборот.. Вы иностранец? В России обычно говорят "не хочу в этом мире проснуться" либо "не хочу в этом мире просыпаться "
Стих мне понравился .Очень правильный ритм задали . Плюсанула.
Где страницы призывно молчат
Где всё смысл наконец обретает

Завершение стиха шикарно
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
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