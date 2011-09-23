Я хочу...Я хочу домой
Там огонь горит, чай горячий
Дверь за мной закрой
Поплотней - заболеешь простудой иначе
Я хочу уйти
Всё равно у меня нету дома
Ты меня прости
Никогда мы не были знакомы
Я хочу заснуть
Не хочу в этот мир просыпаться
Хочу в дрёме тонуть
А приходится только купаться
Я хочу умереть
Но боюсь малодушно забвения
В этой жизни мне не прозреть
Тянут в бездну меня сомнения
Я хочу... Чего?
Все вокруг пожимают плечами
Бог - и тот не сказал ничего
Когда звал я его ночами
Я хочу... Куда?
Нет такого места на карте
Не укажет мне путь звезда
Все в покое меня оставьте
Не хочу я уже ничего
Всё обман, ложь, иллюзии, морок
Но цепляюсь я за него
Ведь лишь он остаётся мне дорог
Образ дома, где светит свеча
Где ответ мой меня ожидает
Где страницы призывно молчат
Где всё смысл наконец обретает
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:47
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 16:47 by АвадонПросмотров: 250Комментарии: 1
Ключевые слова: Дом сомнения меланхолия свеча путь домой авторский стих